Outdoorjacken Das sind die 5 coolsten Outdoorjacken für dieses Frühjahr

Funktions- oder Outdoorjacken waren lange Zeit genau das, wofür sie entwickelt wurden: rein funktionale Kleidungsstücke, die sich kaum an Modetrends orientiert haben. Das hat sich durch die großen Sportswear- und Athleisure-Trends in den letzten Jahren sehr geändert. Outdoorjacken sind inzwischen beim Style ganz weit vorne und haben sich, dank futuristischer Designs, Schnitte und Features eine coole Streetwear-Credibility erarbeitet.

Alpha Tauri – KOOV Parka

Der KOOV Parka ist der perfekte Travel-Parka, da er sich dank einer integrierten Tasche platzsparend zusammenfalten und mit einem 'Travelhandle' am Koffer-Griff befestigen lässt. Die 3-lagige Membran und die getapten Nähte machen ihn wind- und regendicht. Außerdem ist der Parka mit einem sogenannten wasserdichten Aquaguard-Reißverschluss ausgestattet. Die Laser-Cut-Elemente und die magnetischen Knöpfe geben dem Travel-Parka einen coolen innovativen, technischen Look.

C.P. Company – Nyber Special Dyed Goggle Jacket

Das Statement-Piece für Streetwear-Fans kommt von C.P. Company. Das bekannte Goggle Jacket bekommt ein cooles Update und checkt gleich diverse Trend-Boxen auf einmal. Laute, knallige Farbe, große Military-inspirierte Brusttaschen und ein cooles gummiartiges Finish machen dieses atmungsaktives Teil zum absoluten Must-have. Ein weiteres Highlight ist die Kapuze mit den Label-typischen Goggles. Dank des überlangen Zippers, kannst du die Kapuze fast komplett verschließen und dein Gesicht vor Wind und Wetter schützen.

Wolfskin TechLab – Zagora Jacket

Wolfskin TechLab ist das innovative Sub-Label der bekannten Outdoor-Marke und lässt technische Performance mit Innovation und urbanem Lifestyle verschmelzen. Bestes Beispiel dafür ist das neue Zagora Jacket: wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. 9 Taschen, die auf und im Parka verteilt sind und eine abnehmbare Kapuze sorgen dafür, dass das Teil die Bezeichnung Multifunktionsjacke mehr als verdient. Das Zagora Jacket ist definitiv unser Crossover-Favorit, der Outdoor-Performance mit cooler Streetwear verbindet.

National Geographic – Pack Tech Jacket

National Geographic, das weltbekannte Magazin/TV-Sender, setzt sich bereits seit über 130 Jahren für seltene Naturlandschaften und bedrohte Tierarten ein. Inspiriert von der Neugier auf Neues und Unbekanntes und einem respektvollem Umgang von Mensch, Tier und Natur bringt National Geographic zum zweiten Mal eine Lifestyle- und Performance-Kollektion heraus, die selbstverständlich aus recycelten, nachhaltigen Materialien besteht. Egal ob Wind oder Regen, mit dem puristisch-futuristischem Tech Jacket im Laser-Cut-Style bist du für sämtliche Witterungen bestens gerüstet. Tolles Feature ist ein zusätzlicher Zipper mit dem du die Kragenweite verstellen kannst.

Canada Goose – Photojournalist Jacke PBI

Dieser Lightweight-Parka ist in Zusammenarbeit mit einem Fotojournalisten entstanden und wurde entwickelt, um den berufstypischen, wechselhaften Klimabedingungen und Situationen stand zu halten. Das 3-lagige Tri-Durance SS-Material sorgt dafür, dass der Parka wasserabweisend, winddicht und gleichzeitig atmungsaktiv ist. Die Schultern und Taschen sind zusätzlich mit Cordura-Material verstärkt und sorgen für eine hohe Strapazierfähigkeit. Außerdem hat die Jacke einen schönen Nebeneffekt: Beim Kauf einer PBI-Jacke (PBI steht für Polar Bears International) wird ein Teil der Verkaufserlöses zur Erhaltung des natürlichen Lebensraums von Eisbären verwendet.

Leichte Outdoorjacken sind einfach die besten Übergangsjacken, wenn das Wetter nicht so richtig weiß. was es will. Wir hoffen, wir konnten dir ein paar Ideen zeigen, wie eine angesagte, trendy Funktionsjacke aussehen kann.

