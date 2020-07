Sommer-Sneaker 2020 Das sind die die 6 coolsten Sneaker der Saison

Retro, nachhaltig und futuristisch! So abwechslungsreich sind die 6 Sneaker, die es in unsere Favoriten-Liste für den Sommer geschafft haben

Der Sneaker-Hype ist nach wie vor ungebrochen und täglich fliegen uns neue Modelle um die Ohren. Wir haben uns einen Überblick verschafft und zeigen dir unsere 6 Top-Favoriten für den Sommer

Converse Chuck Taylor All Star – Crater

Converse / PR Converse Chuck Taylor All Star – Crater, ab 23.07.2020

Der Converse Chuck ist zweifelsohne einer der beliebtesten Kult-Sneaker aller Zeiten. Ohne seine DNA zu verlieren, bekommt der High-Top jetzt ein nachhaltiges Make-over. Inspiriert und in Zusammenarbeite mit Nikes "Space Hippie-Linie", die sich nachhaltigen Technologien verschrieben hat, ist dieser All Star der bisher nachhaltigste seiner Gattung. Die sogenannte "Crater Foam-Sohle" besteht aus recyceltem Polyester sowie textilen Industrieabfällen und sorgt für einen individuellen Look. Am coolsten macht sich der Klassiker zu entspannten Jogginghosen, die wir diesen Sommer zum Beispiel mit leichten Windbreakern kombinieren.

HOKA ONE ONE – Clifton Edge

HOKA ONE ONE / PR Hoka One One – Clifton Edge, ab sofort erhältlich

Mit diesem Schuh kannst du ewig laufen! Der Clifton Edge ist die perfekte Symbiose zwischen High-Performance und Lifestyle-Sneaker. Mit dem Edge-Modell bekommt die Clifton Laufschuh-Reihe – nach 6 Jahren und zahlreichen Modellen – eine komplette Erneuerung. Die mehrteilige Sohle mit verlängertem, ausgestelltem Fersenbereich sorgt für einen sanfteren Auftritt und ermöglicht ein entspanntes Abrollen.Die pastellfarbene Sohle und das weiße Knit-Upper verpassen dem Laufschuh einen sommerlichen 90s-Streetwear-Vibe. Wir stylen dazu beigefarbene Chinos und coole Bowling-Shirts.

Nike – Air VaporMax 2020 Flyknit

Nike / PR Nike – Air VaporMax 2020 Fyknit, ab 23.07.2020

Das 2020er-Modell vom VaporMax ist der wohl nachhaltigste Sneaker von Nike. Die Air-Sohle besteht zu 75% aus recycelten Materialien und ist zum ersten Mal aus nur einem Stück produziert – das macht sie schmaler und komfortabler. Auch neu: Die "FlyEase-Innovation", die es dem Träger ermöglicht den Schuh mit nur einem Handgriff zu schließen und zu öffnen. Damit dieser Statement-Sneaker das Highlight deines Outfits ist, kombinierst du ihn am besten schlicht. Eine gerade Jeans mit einem gut sitzenden weißen T-Shirt lassen die Hingucker-Schuhe besonders gut wirken.

New Balance – 327

New Balance / PR New Balance – 327, ab 25.07.2020

Retro-Runner erleben diesen Sommer ein großes Comeback. Anstatt einfach ein altes Modell neu aufzulegen, bringt New Balance mit dem "327" eine komplett neue Silhouette raus, die das Zeug zum Sneaker des Jahres hat. Der 327-Sneaker zitiert die 70er-Running-Modelle von New Balance auf moderne Weise. Coole Eyecatcher sind das große Logo-N und die genoppte Retro-Laufsohle, die sich über den Fersenbereich zieht. Wir stylen die sportlichen Schuhe als Stilbruch zu einem sandfarbenen Sommer-Anzug. Sieht super lässig aus!

Asics – Gel Nandi OG

Asics / PR Asics – Gel Nandi OG, ab sofort erhältlich

Ursprünglich wurde der Gel Nandi OG von Asics in den 90ern als Running-Sneaker herausgebracht. In diesem Sommer tragen wir ihn im Alltag: Das robuste Design mit ausgeprägter Profil-Sohle und knalligen Farben machen den Treter zum absolut coolen Eyecatcher. Dazu passen zum Beispiel Workwear-Pieces und Retro-Denim-Looks.

Adidas Originals – Pharrell Williams Superstar

Adidas Originals / PR Adidas – Pharrell Williams Superstar, ab sofort erhältlich

Pharrell Williams und Adidas haben in den letzten Jahren schon so einige Schuhe designt, die heute Kult-Status haben. Jetzt haben sie sich gemeinsam einen Sneaker-Klassiker vorgenommen: den Adidas Superstar. Und der ist kaum wiederzuerkennen: Das Leder und die kultige Zehen-Kappe wurden durch einen besonderen Strick ersetzt aus recycelten Materialien ersetzt. Wenn du auf den angesagten Patchwork-Look stehst, dann ist der neue Superstar bestimmt dein Fall. Wir stylen den luftigen Sommerschuh zu Cargo-Shorts und T-Shirt zum Chillen im Park.

Und, welcher unserer 6 Sommer-Sneaker gefällt dir am besten? Bei so einer guten Auswahl fällt (uns) die Entscheidung schwer–sie sind einfach alle so cool, dass wir gleich mehrere Paare shoppen.