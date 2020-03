Anzeige Nachhaltige Mode: Cool statt öko Diese smarte Faser ist gut für dich und die Umwelt

Designen, herstellen und wegwerfen? Nein, das kann in 2020 nicht mehr der Weg sein. Diese Generation macht sich Gedanken um unseren Planeten – und ist dabei nicht alleine. Esprit, das Kult-Label der Flower-Power-Zeit aus San Francisco, launchte bereits in den 90er Jahren (eine Zeit in der die Fast Fashion – das Gegenteil von Nachhaltigkeit – in die Mode-Industrie Einzug erhielt) eine nachhaltige Kollektion aus 100 Prozent biologischer Baumwolle: die "Ecollection".

Esprit Pleased to meet you: Doug und Susie inmitten ihrer Mitarbeiter

Das Prinzip der "Circular Fashion"

Jetzt marschiert das Kult-Label erneut voran. Mit "Circular Fashion" will Esprit Fashion und Umwelt versöhnen. Im Fokus steht eine Kreislaufwirtschaft, in der respektvoll mit Rohstoffen und Menschen umgegangen und schon beim Designansatz der Lebenszyklus eines Produkts kritisch hinterfragt wird.

Und was entsteht, wenn man 24/7 über das Ziel nachdenkt, eine nachhaltige Zukunft einzuläuten? Zum Beispiel die Faser CoolMax® EcoMade.

Esprit Dunkelblauer Anzug aus CoolMax® EcoMade mit Gitterprint: Sakko (rund 170 Euro) und Hose (rund 80 Euro).

Was ist CoolMax® EcoMade?

Eine High-Tech-Faser, die zu 97 Prozent aus recycelten Materialien, wie zum Beispiel PET-Flaschen, besteht. Um als CoolMax® EcoMade Produkt gekennzeichnet zu werden, muss ein Produkt zu mindestens 30 Prozent aus der Faser bestehen. Ihre besondere Eigenschaft: CoolMax® EcoMade transportiert Feuchtigkeit optimal weg vom Körper an die Oberfläche des Textilstoffs. Dort verdunstet sie, sodass die Haut angenehm trocken und kühl bleibt. So kommt man garantiert nicht ins Schwitzen — auch an heißen Tagen nicht.

Zusatzplus: Der Stoff lässt sich unkompliziert reinigen und trocknet nach dem Waschen sehr schnell.

Wie wird sie bei Esprit eingesetzt?

Zum Beispiel bei Hemden und Hosen der Männerlinie im Bereich Business-Wear. Denn nicht nur beim Sport, auch im Job, insbesondere bei wichtigen Terminen oder langen Arbeitstagen, ist Performance-Wear wichtig.

Ab sofort sind Anzüge mit CoolMax® EcoMade in Esprit Stores erhältlich und unter

www.esprit.de

Gewinne einen von drei Anzügen

Wir verlosen gemeinsam mit Esprit drei Anzüge mit der neuen Technologie. Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnst du ein Set bestehend aus Sakko und Hose. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 10.04.2020.