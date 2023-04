Diese Jeans erzählt seit 150 Jahren Geschichte

Es gibt Kleidungsstücke, mit denen wir emotional etwas verbinden. Sei es, weil wir diese eine Jacke jahrelang auf jedem Musik-Festival getragen haben, das eine T-Shirt uns an eine sehr schöne Zeit im Leben erinnert oder die eine Jeans, die wir unserem Vater damals aus dem Schrank geklaut haben, uns bei vielen Abenteuern begleitet hat. Die Kleidung, die wir tragen, verleiht uns nicht nur einen individuellen Look, sondern erzählt, wer wir sind. Manche Kleidungsstücke und Trends begleiten uns ein Leben lang und prägen Generationen.

Eine Ikone wird 150 Jahre

Viele Trends kommen und gehen, doch eins ist klar: Die Levi‘s ® 501 ® ist eine Fashion-Konstante, die aus der Mode nicht mehr wegzudenken ist. Es gibt kaum einen Kleiderschrank, in dem keine Jeans mit dem „Red Tab“ an der Gesäßtasche zu finden ist. Die Marke Levi's ® ist der Inbegriff des klassischen amerikanischen Stils und der mühelosen Coolness. Nicht umsonst wurde die 501 ® -Jeans 1999 vom Time Magazine zum "Modeartikel des 20. Jahrhunderts" gekürt. Doch auch im 21. Jahrhundert setzt sie ihren unvergleichlichen Erfolg als globale Ikone fort.

Was 1873 mit einem Patent für Kupfernieten an Arbeitshosen begann, hat sich in den letzten 150 Jahren zum kultigsten und einflussreichsten Kleidungsstück aller Zeiten entwickelt. Die Geschichte der 501 ® Originals beginnt mit Jacob Davis und seiner bahnbrechenden Workwear-Innovation. Davis brachte seine mit Kupfernieten besetzte Latzhose zu seinem Textilhersteller Levi Strauss. Die beiden taten sich zusammen, um eine Version aus Denim und Entenleinen zu entwickeln, die sie 1873 patentieren ließen. Sie brachten damit offiziell auf den Markt, was später als 501 ® Jeans bekannt wurde.

Greatest story ever worn

Es ist nicht nur eine Geschichte, es sind Milliarden. Sie wurden gefilmt. Freund:innen haben sie sich erzählt. In 150 Jahren Jeans-Geschichte kommen die skurrilsten Storys aus der ganzen Welt zusammen – eine spannender als die andere. Beispielsweise wurde 1982 in Tiflis (Georgien) die Familienkuh von dem Sohn gegen eine Levi‘s ® 501 ® Jeans getauscht. Seine Familie fand das albern, seine Nachbar:innen legendär. Ein fairer Handel oder nicht?

Ein Mann in Oregon, dessen Schienbein brach wie ein Zahnstocher, weigerte sich strikt, dass seine 501® von der Krankenschwester aufgeschnitten wird. So lernt man es zwar nicht in der Pflegeausbildung, aber so geht nun einmal Intensivpflege, wenn es um so eine besondere Jeans geht. Ob er die Krankenschwester verwirrt zurückgelassen hat? Ganz bestimmt.