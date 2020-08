Sneaker-Klassiker Dies sind die wichtigsten 5 Sneaker

Echte Sneakerheads werden jetzt bestimmt aufschreien und fragen, was ist mit Air Jordan oder wieso ist der Air Max 1 nicht in eurer Liste. Zu recht, zu recht – aber, wir haben uns einfach auf die 5 Modelle beschränkt, mit denen man unserer Meinung nach im Schuhschrank am meisten punkten kann. Mit diesen 5 Tretern hast du einen Sneaker für jeden Look parat.

Adidas Superstar – passt zu jedem Outfit

Weltweiten Ruhm erlangte der Superstar 1986 bei einem Run DMC-Konzert im Madison Square Garden in New York City. Als tausende Fans zum Song "My Adidas" ihre Superstar-Sneaker in die Höhe hielten. Ein Schlüsselmoment, der zeigte, wie eng Musik und Streetwear miteinander verknüpft sind und den Ursprung aller heutigen Kollaborationen markiert. Bis heute ist der puristische Normcore-Sneaker einer der meistverkauften aller Zeiten und erlebt dieses Jahr ein Riesen-Comeback. Neben vielen Colourways, Kollaborationen (z. B. die spektakuläre Zusammenarbeit mit Prada) und Special und Limited Editions, die sich in jeder Sneaker-Sammlung gut machen. Dank seines zurückhaltenden Design lässt sich der Superstar zu allem tragen und verpasst jedem Outfit einen entspannten Look. Das sind die angesagtesten Sneaker des Sommers 2020

Vans Old Skool – der Skater-Sneaker

Die Marke aus Anaheim (Kalifornien) eröffnete in den 60er-Jahren ihren ersten Store und brachte den ersten Sneaker für Skateboarder raus. Durch den Skate-Hype in den 80ern wurde der Old Skool zum Klassiker und Aushängeschild für einen coolen California-Surfer- und Skater-Lifestyle. Das Modell ist der perfekte Sommer-Sneaker, den du locker zu Jeans und T-Shirt kombinieren kannst, auch wenn du kein Skater oder Surfer bist.

Nike Air Force 1 – der Streetstyle-Klassiker

Der Air Force 1 kam 1982 als Basketball-Sneaker raus und ist einer der ersten Sportschuhe, mit der berühmten Air-Technologie im Fersenbereich (sichtbar wurde sie erst später). Da Nike diesen Schuh nie aktiv beworben hat, kam der große Erfolg umso überraschender. Ausgelöst durch die Rap- und Hip-Hop-Szene in Harlem, New York (daher der Spitzname "Uptowns") erlangte der Sneaker ultimative Street-Credibility. Wenn du deinem Look einen urbanen Style verpassen willst, dann ist der Air Force 1 auf jeden Fall die richtige Wahl.

Reebok Club C 85 – der Retro-Dauerbrenner

Der Reebok Club C (das C steht für Champion) kam 1985 auf den Markt und richtete sich ausschließlich an Tennis-Spieler. Mitte der 80er war Tennis noch ein Sport, der eher von klassischen, zurückhaltenden Outfits geprägt war. Daher auch sein minimalistisches, schmal geschnittenes Design. Der Retro-/Normcore-Trend vor etwa 5 Jahren brachte neben dem Stan Smith auch den Club C 85 wieder ganz nach vorne und dank Kollaborationen mit Rapper Kendrick Lamar, der Skateboard-Marke Palace und diversen Sneaker-Stores hat der Club C sich einen festen Platz bei Sneakerfans erkämpft.

Converse Chuck Taylor All Star – der meistverkaufte Turnschuh der Welt

Er ist der meistverkaufte Sneaker aller Zeiten und der wohl am meisten kopierte. Jeder kennt den Stern und die weiße Gummikappe. Die Rede ist vom Converse Chuck. Die US-Marke war neben Keds die erste, die 1917 einen Basketball-Sportschuh auf den Markt brachte. Der Chuck All Star setzte sich durch und wurde schnell zur Ikone. Als Superstars und Stil-Ikonen wie James Dean und Elvis Presley den Trainingsschuh im Alltag trugen, war sein Erfolg nicht mehr aufzuhalten und er hält bis heute an. Egal ob Punk, Hipster, Emo oder Hypebeast – jeder interpretiert den Canvas-Sneaker auf seine Weise und verpasst ihm seinen Style.

Du musst den Sneaker-Hype nicht mitmachen und kannst trotzdem mit coolen Tretern punkten, wenn du deinen Schuhschrank mit einem oder mehreren dieser 5 Modelle aufstockst. Was alle fünf gemeinsam haben, ist ein zeitloses Design. Das heißt, dass du mit keinem der Schuhe ein Style-Risiko eingehst.