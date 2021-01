Wintermäntel im Sale Schnäppchenalarm! Diese coolen Wintermäntel sind jetzt im Sale

-50% Webmantel von Cinque (189,99 €, statt 379,99 €)

Extra-Deal: 15% extra auf bereits reduzierte Artikel mit: SAVE2021

Einen kamel- oder beigefarbenen Wollmantel sollte eigentlich jeder Mann im Schrank haben. Es gibt kaum einen Mantel, der so viel Style und Coolness gleichzeitig ausstrahlt. Der neutrale Farbton lässt sich super zu allem kombinieren: egal ob zum Anzug oder zu grauen Sweatpants mit Hoodie. Der einreihige Wollmantel von Cinque verpasst deinem Outfit dank des kleinen Webmusters und des Revers noch einen Schuss Extra-Schick.

-40% Tech-Mantel von Marc O'Polo (149,95 €, statt 249,95 €)

Funktions- und Tech-Kleidung sind dank Streetwear-Fans schon lange festes Bestandteil einer coolen, modischen Garderobe. Unser Sale-Favorit diese Saison ist der olivgrüne Parka von Marc O'Polo. Inspiriert von den Feldjacken der 70er/80er-Jahre hat der Mantel ein technisches Update bekommen: wasserabweisendes Obermaterial, Tunnelzug in der Taille mit Kordelstopper und wasserfeste Zipper. Details wie diese machen den Parka zum perfekten Alltags- und Outdoor-Begleiter.

-30% Daunenmantel von Jordan (174,97 €, statt 249,99 €)

Street- und Sportswear-inspirierte Mäntel sind schwer angesagt. Der Daunenmantel von Jordan verbindet coole Oversized-Attitude mit klassischem Arctic-Style. Eine gerade Silhouette trifft auf große, aufgesetzte Taschen und coole Details, wie z.B. den Logo-Hänger am Reißverschluss. Nicht unbedingt ein Mantel, den wir zum Anzug empfehlen würden, aber zu Jeans und Sneakern ist die Jacke absolut unschlagbar.

-50% Caban-Kurzmantel von Profuomo (174,97 €, statt 349,95 €)

Klassische Caban-Mäntel haben sich in den letzten Jahren den Ruf erarbeitet, spießig und langweilig zu sein. Ein paar kleine Änderungen reichen aber schon aus, um so eine Jacke wieder modern und angesagt aussehen zu lassen. Der hellgraue Caban von Profuomo hat einen taillierten Slim-Fit und ein breit aufgeschlagenes Revers, was dem Mantel eine zeitlose, schicke Silhouette verpasst. Der Mantel ist außerdem ein absolutes Schnäppchen-Highlight.

-50% Einreihiger Mantel von Scotch & Soda (139,98 €, statt 279,95 €)

Zugegeben, ein Mantel mit Hahnentritt-Muster ist schon etwas spießig und old-school, aber genau das macht es gerade so cool. Die taillierte Passform und das schmale Revers, sind eine sichere Bank, die dich den Mantel Trend-unabhängig viele Winter tragen lässt. Versuche den Mantel mit dezenten Stilbrüchen zu stylen, etwa zu Regular Fit-Jeans, dazu ein paar Retro-Sneakern im Court-Style und einer wärmenden Strick-Beanie, fertig ist der coole Look.

Im Sale zu shoppen macht am meisten Spaß. Wir hoffen, wir konnten dir ein paar heiße Tipps geben, wo du noch ein paar richtig tolle Schnäppchen abstauben kannst.