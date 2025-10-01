Floris van Bommel: die Top-Schuh-Styles für Herbst und Winter

Starke Designs für Männer mit Style und Charakter: Die Schuhe von Floris van Bommel sind Kult. Für die neue Kollektion Herbst/Winter 2025/26 haben die kraftvollen Klassiker der Marke ein progressives Style-Upgrade bekommen. Ob elegante Lederschuhe, robuste Boots oder markante Sneaker: Die Kollektion überzeugt mit frischen Details, klaren Linien, edlen Materialien und satten Farben. Alle Modelle tragen dabei die typische und einzigartige Handschrift von Floris van Bommel. Eine Marke, die es wie kaum eine andere schafft, Stil und Zeitgeist zu vereinen.

Spektakuläres Kampagnenshooting in Pakistan Auch die Kampagnenshootings der niederländischen Schuhbrand genießen inzwischen Kultstatus. Für sie reist Brand-Ambassador und Creative Director Floris immer wieder an spektakuläre Orte, wie zuletzt zum Beispiel nach Uganda oder Japan. Für das Shooting der neuen Herbst-/Winter-Styles ging es nach Pakistan. Ein Land von atemberaubender Schönheit, das gewaltige Naturkulissen, beeindruckende historische Stätten und jede Menge Kultur zu bieten hat. Zwischen Gebirgen und Wüste entstanden bildgewaltige Aufnahmen, die die Vielfalt des Landes und der neuen Kollektion gleichermaßen widerspiegeln.

PR Floris van Bommel beim Kampagnenshooting in Pakistan



Handwerkskunst trifft Zeitgeist Die Kampagnenbilder und die neue Kollektion zeigen einmal mehr, wie perfekt der Marke der Spagat zwischen Tradition und Zeitgeist gelingt. Die Schuhfabrik van Bommel stellt seit 1718 edle Herrenschuhe her und steht bis heute für höchste Handwerkskunst, luxuriöse Materialien und beste Qualität. Teilweise stecken über 280 Handwerksschritte in einem Schuh. Floris führt das Familienunternehmen zusammen mit seinen Brüdern bereits in der 9. Generation.

Floris van Bommel Herbst/Winter 2025/26: die besten Styles

Charakterstarke Designs, perfekte Passformen und hoher Komfort sind typisch für Floris van Bommel. Hier kommen unsere Top-Picks aus der aktuellen Kollektion:

Treener Asymmetrisches Design trifft auf edle Materialien: Der Treener 01.32 ist robust, bequem und absolut easy to wear. Die stabile Sohle ist von Wanderschuhen inspiriert und bietet maximalen Grip, Komfort und Stabilität – auch, wenn der Weg mal etwas uneben ist. Der entspannte Style mit edlem italienischem Nubuk- und Veloursledern in soften Pastellfarben passt sich dabei unkompliziert allen Outfits an. Hingucker: das mehrfarbige, atmungsaktive Mesh. Der perfekte Sneaker für die Winterzeit.

PR Asymmetrisches Design, edle Materialien: der Treener von Floris van Bommel



Gripper Bei grauem Winterwetter dürfen Outfits ruhig mal etwas mutiger und farbenfroher sein. Der Gripper 05.01 wertet sofort jeden Look auf: Hier treffen sportliche Textil-Fabrics auf bestes italienisches (Wild-)Leder. Die schlichte Laufsohle rundet den Farb- und Materialmix gekonnt ab. Ein Statement-Sneaker, der Sportlichkeit und Style perfekt vereint. Tipp: Wer es etwas dezenter mag, greift zum Gripper 02.12 oder zum Gripper 03.02.

Okker Aufregend unaufgeregt: Der De Okker 01.11 aus seidigem Velours ist von alten Tennisschuhen inspiriert und versprüht lässige Retro-Vibes. Charakteristische Details: die Zickzacklinie an der Sohle und die individuell gestalteten Gummirippen. Das sportliche Upper mit Multi-Layering-Design setzt moderne Akzente, die robuste Twin-Cup-Sohle bietet hervorragenden Support, Widerstandsfähigkeit und Trittfestigkeit. Passt zur Jeans genauso wie zur Anzughose.

PR Ein echter Allrounder: der Okker von Floris van Bommel



Tanker Modern und zeitlos elegant zugleich: Die Tanker 07.01 Boots sind aus bedrucktem italienischen Velours. Das Design ist eine Hommage an die mehr als 300 Jahre alte Heritage der Marke Floris van Bommel. Die Laufsohle in Krepp-Optik bietet Grip und Komfort und ist besonders strapazierfähig. Innen sind die Stiefel mit Kalbsleder gefüttert, auch das Fußbett ist mit Leder bezogen und kann herausgenommen werden. Ein lässiger Stiefel, der Opulenz ausstrahlt und zu jedem Winteroutfit passt.

PR Klassisch, kühn, lässig: der Tanker von Floris van Bommel



Hamer „Hamer“ ist niederländisch für „Hammer“ – und die Hamer 02.07 aus geschmeidigem Wildleder sind tatsächlich der Hammer. Und das nicht nur optisch: Die Lederelemente der Sohle wurden für einen rauen Effekt mit einem Hammer behandelt. Dank robustem Kommando-Profil ist maximale Trittfestigkeit bei allen Wetterbedingungen garantiert, Details wie die dezenten Ösen, die markanten Schnürsenkel und der gepolsterte Schaft runden das Design ab. Lässig und dennoch stilvoll – ein vielseitiger Begleiter für viele Anlässe.

PR Lässig und elegant: der Hamer von Floris van Bommel



Stijler Ein Klassiker in neuem Look: Der Stijler 40.05 von Floris van Bommel überrascht mit frischen Materialien und modernen Details. Der Derby ist aus geprägtem Leder gefertigt, die markante Struktur verleiht dem klassischen Leisten einen modernen Twist und lässt die Oberfläche fast skulptural wirken. So meistert der Stijler auch Ausflüge in die raue Natur. Hier treffen handwerkliche Perfektion auf beste Materialien und eine klare Linienführung. Ein zeitlos eleganter Schuh für Männer, denen das Beste gerade gut genug ist.

PR Klassik meets Moderne: der Stijler von Floris van Bommel

