Auf neuen Sohlen: mit Floris van Bommel in den Frühling

Er ist der Punk unter den Schuhdesignern und das im besten Sinne: Floris van Bommel, Chef der niederländischen Traditionsschmiede Van Bommel, bricht immer wieder mit dem Bestehenden. Sein Geheimnis ist so erfrischend simpel, wie ehrlich: einfach machen, wonach einem ist.

In der Vergangenheit gehörte dazu eine Limited Edition aus Kroko-Print-Leder in Metallic Blue - wir sprechen hier von einer E-Gitarre (!) und, ja, ein Paar Schuhe gehörten natürlich auch dazu. Da Floris van Bommel der geläuterten Heavy Metal Musik zugetan ist, fallen die Ergebnisse mitunter radikal aus. Ein Signature-Sneaker für eine Metal-Band ist genauso Teil des Œuvres des Familienunternehmens wie die regelmäßig bildgewaltigen Kampagnen-Shootings der Brand.

Elmar Krop Wie der Mann, so der Schuh: kraftvoll, autonom – van Bommel.

Für die aktuelle Frühlings- und Sommer-Kollektion 2023 führte es das Team und das Gesicht der Kampagne - wie jedes Jahr der Chef persönlich - ins schöne Bolivien. Die Bildsprache transportiert das Floris van Bommel-Feeling: kraftvoll, autonom und immer ein Hingucker in seiner Andersartigkeit.

Widmen wir uns dem aktuellen Wurf. Ob sportlich oder casual, es ist für jeden Geschmack etwas dabei, vorausgesetzt, deine Fußsohlen vertragen den radikal-ästhetischen Ansatz: aufwendige Details, scharfe Silhouetten und prägnante Designs in leuchtenden Frühlingsfarben auf frischen Hybrid-Styles geben die modische Richtung vor.

Ein neues Design für die Sommersaison 2023: Der elegante 'De Harder', mit einer Sohle, die man an den Seiten kaum erkennt, so dass das Model am Fuß schlank aussieht. In den Worten von Chefdesigner Floris: "Dieser Schuh ist als sportlicher Sneaker für Leute gedacht, die modern aussehen wollen".

Sneaker sind in der aktuellen Kollektion besonders wichtig. Auch hier geht Van Bommel seinen eigenen Weg: Die klassische Handwerkskunst, die ansonsten für gute Businessschuhe erforderlich ist, fließt direkt in die Sneakerkollektion ein. Maskuline Material-Kombinationen und -Layerings in harmonischen, modernen Farben lassen auf den ersten Blick erkennen, dass es sich hier nicht um Massenanfertigungen, sondern langlebige Lieblingsprodukte handelt.

Dabei kommen unterschiedliche Sohlenprofile zum Einsatz, die ebenso wie Materialien teils individuell für Floris van Bommel angefertigt werden.

Beispiel gefällig? Hier kommt eine Sohle, die jeden Bergsteiger neidisch machen würde: oranger 'De Blokker' aus Textil und Wildleder.

Der 'Noppi' von Floris van Bommel (SFM-10159-41-01)

Die Legende in Blau: Wer mit seinen Füßen in einen 'Noppi' von Van Bommel geschlüpft ist, der vergisst den himmlisch-weichen Gang auf dem unverwechselbaren Noppenprofil nicht mehr. Das Schuhinnere ist mit einem hochwertigen Lederfutter und einem herausnehmbaren Fußbett ausgestattet.

'De Zager' (rechts) und 'De Dunker' (SFM-10165, auch in der Farbe Navy erhältlich ).

Der 'De Dunker' aus Kalbsleder und mit Futter aus Leder. Der High-Top-Sneaker holt sich seine Inspiration von old school Basketball-Sneakern. In frischem Grasgrün dunkst du dich direkt in den Frühling. Und der 'De Zager' mit der Floris van Bommels Signature Zickzack-Linie und Wildlederaufsätzen. Ein leichter Runner für den Casual Friday.

Wer es zeitlos elegant mag, der streift sich den 'De Kruimer' in Wildleder über. Kein Schnüren, kein Einklemmen im Reißverschluss: Floris van Bommel hat den Chelsea Boot für sich wiederentdeckt und direkt zum Desert-Idol gemacht.

Seit 1734 produziert Van Bommel Schuhe, das Produkt Know-how mit rein europäischer Fertigung und eigener Fabrik vor Ort ist unvergleichbar. Bis heute werden pro Modell rund 280 Handarbeitsschritte eingesetzt. Kurzum: Wer ein Paar zeitlose Lederschuhe für den nächsten Premium-Auftritt sucht, dem sei auch die Classic-Brand der Familie empfohlen.