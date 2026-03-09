Gewinne Rezer Sneaker von Floris van Bommel

Im Headquarter in Moergestel führen die Brüder Floris, Reynier und Pepijn van Bommel die Heritage der 9. Generation mit Präzision, Leidenschaft und unkonventionellem Blick fort. In bis zu 280 Arbeitsschritten und heute noch zu einem bedeutenden Teil in der hauseigenen Fabrik vor Ort, entstehen Schuhe mit Charakter: feinste italienische Leder, eigens entwickelte Sohlen und markante Details mit unverkennbarem FLORIS-Spin. Qualität, Herkunft und Authentizität sind dabei gelebte Werte.

Moderne Klassiker mit Charakter Die Sommer-Kollektion steht für stilvolle Leichtigkeit: luxuriöse Casual-Styles, progressive Silhouetten und moderne Klassiker. Veloursleder, innovative Materialmixes, individuelle Prints und frische Farben treffen auf Komfort und Eleganz. Ergänzt wird die Footwear für Damen und Herren durch ausgewählte Accessoires wie Gürtel, Taschen und Essentials – perfekt abgestimmt im typischen FLORIS-Set-up. Erhältlich in den eigenen Stores in Köln, Düsseldorf und Stuttgart, in den Niederlanden und Belgien, im Webshop unter www.florisvanbommel.de sowie bei ausgewählten Premiumhändlern.

Elmar Krop Schuhe mit Charakter: Die Sommerkollektion von FLORIS VAN BOMMEL steht für stilvolle Leichtigkeit.

Gewinnspiel: 4x ‚Rezer‘ Sneaker Ein brandaktueller Neuzugang in der FLORIS VAN BOMMEL-Runner-Familie: Gewinne ein Paar von 4x ‚Rezer‘ Sneaker in der Farbkombination aus grün, türkis, weiß und grau im Materialmix von Velours, Nappa und Mesh für Herren in Größe EU 44 2/3 (UK 10) im Wert von je 260,- € aus der aktuellen Frühjahr/Sommer Kollektion.* Der ‚Rezer‘ ist eine Hommage an die Roadrunner der 2000er – mit mehr Style und Komfort. Von der Rennstrecke auf die Straße: Die mehrlagige Silhouette strahlt Dynamik aus. Die individuell designte Phylonsohle bietet extreme Dämpfung und Trittfestigkeit. Maßgeschneidert, bequem und langlebig. Ein „bolder“ und schneller Look mit klassischem FLORIS-Fit.

Floris van Bommel Gewinne 4x ‚Rezer‘ Sneaker in der Farbkombination aus grün, türkis und weiß.

*Nur in beschriebener Ausführung und Größe. Keine Barauszahlung oder Umtausch.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.