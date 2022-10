Großes Leser-Umstyling

Anzeige Großes Umstyling Zusammen mit Levi's® haben wir 5 Leser umgestylt. Diese Trend-Looks brauchst du auch!

Am 03. September war es endlich so weit: Die fünf Sieger unseres großen Leser-Gewinnspiels wurden in die Hansestadt eingeladen und durften professionelle Set-Luft schnuppern. Men’s Health Fashion Director und renommierter Stylist Yilmaz Aktepe begrüßte die Männer in einem lichtdurchfluteten, großzügigen Loft-Studio in Hamburg Altona und nahm sich für jeden einzelnen Kandidaten ausgiebig Zeit, um einen ganz individuellen, neuen Look zu kreieren. Dank der vielseitigen Herbst- / Winterkollektion des US-Labels Levi’s® war es für Yilmaz Aktepe ein Leichtes, den Gewinnern lässige Outfits für den Alltag zusammenzustellen. "Wir haben super Feedback von den Teilnehmern bekommen. Durch die Bank haben sie mir rückgemeldet, dass sie sich am Ende für Looks entschieden haben, die sie sonst nie angezogen hätten, die ihnen aber extrem gut gefallen", erzählt Yilmaz Aktepe nach dem gelungenen Shooting-Tag.

David Newby Fashion-Director Yilmaz bespricht mit Kandidat Fermin seine Looks

Jeder Kandidat hat drei verschiedene Outfits zusammengestellt bekommen und durfte sich nach einem professionellen Shooting für eines davon entscheiden. Die Denim Heritage von Levi’s® stand natürlich im Mittelpunkt jedes einzelnen Looks. Kombiniert mit lässigen Hoodies und Holzfäller-Hemden sind stylische Outfits entstanden, die jeder Mann im Kleiderschrank haben sollte.

Thorsten – Raus aus der Komfortzone

David Newby Thorsten probierte schlichte und auffällige Styles. Am Ende entschied er sich für den Look in Gelb

In einem karierten Hemd, Jeans und weißen Sneakern kam Thorsten ans Men’s Health Set und machte mit diesem Alltagslook bislang natürlich nichts falsch. Für knallige Farben oder extravagantere Kombinationen fehlte ihm jedoch bisher der Mut. "Yilmaz hat einen super Job gemacht und mich aus meiner Komfortzone herausgeholt", resümiert Thorsten nach dem Umstyling. Obwohl er die Wahl zwischen schlichteren Outfits und einem echten Hingucker-Look hatte und auf Nummer Sicher gehen können, ist die Wahl auf den stylischen Eyecatcher gefallen. "Thorsten hat sich mit seiner Frau noch einmal beraten. Gemeinsam haben sie sich für das gelbe Overshirt entschieden. Das werde ich selbst diesen Herbst auch tragen", erzählt Yilmaz Aktepe, Fashion Director Men’s Health, begeistert. Kombiniert wurde das Shirt mit einem Khaki-farbenem Hoodie mit Levi’s®-Logo und einer gut sitzenden schwarzen Jeans sowie Sneakern im gleichen Ton. Der perfekte Look für den Herbst!

Jan – Im Zweifel immer Denim

David Newby Jan entschied sich für einen Denim-Komplett-Look. Ein Klassiker, den er Jahre tragen kann

"Levi’s® ist für mich der Inbegriff von Jeans", fasst Jan seine erste Assoziation mit der Marke zusammen. Kein Wunder also, dass er sich am Ende für den Denim Look entschieden hat – auch wenn es kein leichter Entschluss war: „Jan hat etwas gezögert und zwischen zwei Looks hin und her überlegt. Den modemutigen Batik-Look mit Parka fand er auch toll. Am Ende ist er aber auf Nummer Sicher gegangen“, erzählt Yilmaz Aktepe. Zu Sherpa Jeansjacke mit Teddy-Kragen hat der Men’s Health Fashion Director einen schwarzen Hoodie und ein kariertes schwarz-weißes Hemd gestylt. Eine Kombi, mit der Mann immer auf der richtigen Seite liegt. „Ich habe heute Dinge angezogen, an denen ich im Geschäft vorbeigelaufen wäre. Es war cool, mal Feedback und Bestätigung zu bekommen, dass ich ruhig etwas Neues ausprobieren kann", so Jan. "Es war wie ein Ausflug in eine andere Welt, in die du sonst keinen Einblick bekommst. Alle waren mega locker, mega cool."

Devon – Funktion trifft Style

David Newby Die weiß-rote Jacke und die Rauleder-Schuhe sind Devons Highlight-Pieces

Der gebürtige US-Amerikaner Devon versprühte internationalen Flair am Set. Vor drei Jahren tauschte er den L.A. Lifestyle gegen Berlin und freut sich nun über die Möglichkeit, etwas Neues zu erleben. "Da ich aus Kalifornien komme, verbinde ich Levi’s® natürlich mit seiner Heimatstadt San Francisco. Ich mag das Label und ich bin Fan der Men’s Health. Bei der Kombination musste ich mich bewerben", so Devon über seine Beweggründe, am Umstyling teilzunehmen. Aus dem schlichten Outfit mit schwarzem T-Shirt und Bluejeans wurde am Ende ein ganz anderer Look. „Unser Lieblingsoutfit an Devon war der 90er-Look mit Jogger und Parka. Auch die Kombi in Weiß und Beige stand ihm extrem gut. Devon geht bei seinem Styling, aber am Ende mehr nach Funktion als nach Looks und hat sich deshalb etwas Eigenes zusammengestellt aus Teilen, die er noch im Schrank braucht", erzählt Yilmaz Aktepe. Dank der abwechslungsreichen Kollektion ist der Wahl-Berliner fündig geworden. Seine Highlights? "Die Schuhe sind echt cool und mir gefällt die Jacke, da sie so vielseitig kombinierbar ist", so Devon begeistert.

Fermin – Alltagslook mit Trend-Garantie

David Newby Fermin entschied sich für Blue Jeans und eine grüne Übergangsjacke

"Fermin ist Architekt und schon von Berufswegen sehr auf Ästhetik bedacht. Dementsprechend kam er auch schon super stylisch im Trenchcoat ans Set", erzählt Yilmaz Aktepe. Der Men’s Health Stylist war begeistert, wie offen Fermin neuen Looks gegenüber ist und steckte ihn in verschiedene Kombinationen. Von Cordhemden über einen winterlichen Daunen-Look bis zum Doppel-Denim Style steht ihm jedes Outfit. „Ich habe schon in den 80ern die 501 in Vintage-Stores gekauft. In den 90ern habe ich dann Levi’s® von Kopf bis Fuß getragen und besitze noch heute Jeansjacken aus der Zeit", erzählt Fermin. Am Ende des Umstylings entscheidet er sich für einen lässigen Alltagslook aus Jeans, leichtem Pullover und lässigem Hemd mit Cord-Kragen. Nicht nur mit seinem Outfit ist er happy: "Ich fand den Tag echt toll. Es hat Spaß gemacht und die ganze Atmosphäre war wirklich super. Wenn Fachleute auf dich schauen, ist das echt cool."

Lars – Casual Office Look

David Newby Beige von oben bis unten - mit einem knalligen Farbakzent in der Jacke: Das ist der Trend-Look, in dem Lars das Set verließ

Bisher hat man Lars meist in Schwarz angetroffen. So kam er auch ans Set. Gegangen ist er nach einem coolen Tag in einem ganz neuen Look: Beige von oben bis unten - mit einem knalligen Farbakzent in der Jacke. "Lars ist IT-ler und startet einen neuen Job. Wir haben ihm einen Casual Office Look zusammengestellt. Die dominierende Farbe in seiner Garderobe war bisher Schwarz. Jetzt traut er sich auch an Farbe", so Yilmaz Aktepe. Für Lars war es nicht das erste Men’s Health Shooting: "Ich war lustigerweise schon einmal in der Men’s Health. Ich hatte mir bei einem Motorradunfall das Knie zerdeppert und meine Geschichte wurde im Heft erzählt. Seitdem gucke ich immer mal, was es für Aktionen gibt", erzählt Lars. Denn nicht nur mit dem Magazin verbindet er positives: "Levi’s® Jeans sind die Einzigen, die bei mir länger halten. Außerdem heißt mein Sohn mit zweitem Namen Levi – zwar nicht wegen der Marke, aber trotzdem habe ich dadurch nur gute Assoziationen", sagt Lars zum Abschied.

Nach einem langen Tag in Hamburg haben die fünf Gewinner zufrieden und mit neuen Looks sowie kreativem Input das Set verlassen. "Am Ende haben nicht alle den ‚mutigen‘ Look ausgesucht, aber dafür Inspiration und ein neues Gespür für Mode mit nach Hause genommen", resümiert Yilmaz Aktepe. Jetzt hast du auch Lust, dich einmal von unseren Fashion-Experten umstylen zu lassen? Dann folge uns bei Instagram oder abonniere unseren Newsletter – die nächste Aktion kommt bestimmt!