Uhren unter 200 Euro Diese 5 stylischen Männer-Uhren kosten unter 200 Euro

Cluse – ein moderner Klassiker

Cluse / PR Cluse – Aravis Chrono, 159,95 €

Die Quartz-Armbanduhr von Cluse besteht aus einem Edelstahlgehäuse und verfügt über ein raffiniertes, feingliedriges Armband. Das Modell Aravis Mesh Blue ist die perfekte Wahl, wenn du nach einer zeitlosen Uhr suchst, die du in der Freizeit, im Office und auch mal zum Anzug tragen kannst. Außerdem ist das gute Stück wasserdicht (bis 5 ATM / 50 m) und mit kratzfestem Mineralglas ausgestattet, was die Uhr auch als Begleiter ins Gym qualifiziert.

Casio Vintage – zurück in die Zukunft

Casio / PR Casio Vintage – Modell: CA-53WF, etwa 39,90 €

Casio bringt seine legendäre Taschenrechner-Uhr wieder zurück und lässt die Herzen von Vintage-Fans höher schlagen. Das Modell CA-53WF war als Vorreiter der heutigen Smart-Watches schon in den 1980er-Jahren ein Must-have am Handgelenk. Die Kultuhr hatte unter anderem Auftritte in Filmklassikern wie "Zurück in die Zukunft'' oder im Serien-Hit "Breaking Bad''. Natürlich verfügt inzwischen jedes Smart-Phone über eine Taschenrechner-Funktion und Kalenderanzeige, aber bei diesem Modell geht es viel mehr um den coolen Retro-Vibe, den sein Träger feiert.

Komono – modisch am Puls der Zeit

Komono / PR Komono – Lewis Tie Dye, um 99 €

Modische Trends und bewusst eingesetzter Minimalismus sind dein Stil? Dann könnte das Modell "Lewis Tie Dye" von Komono zu deinem Look passen. Die Armbanduhr mit dem flachen, japanischem Quartz-Gehäuse setzt beim Ziffernblatt auf ein puristisches Black-on-Black-Design und greift beim Armband den super-angesagten Tie-Dye-Trend auf. Das Armband ist übrigens aus veganem Leder und lässt sich ganz einfach austauschen, falls du mal Lust auf eine andere Farbe oder anderen Stil hast. Außerdem ist die Trenduhr bis zu 3 ATM (30 m) wasserdicht.

Swatch – großes, dickes Statement

Swatch / PR Swatch – Big Bold, um 105 €

Das Schweizer Uhren-Label bleibt seinem Image treu und wählt bei seinem Modell "Big Bold" laute, knallige Design-Elemente – inspiriert von Geräuschen, Farben und dem Tempo des Großstadtlebens. Der ganz besondere Hingucker ist das halbtransparente, mattschwarze Gehäuse (Durchmesser 47 mm), welches das freiliegende Quarzwerk sichtbar macht. Je nach Lichteinfall erzeugt der sogenannte Solar-Spectrum.-Effekt unter dem Uhrwerk immer wieder neue Licht-Reflexionen. Wir tragen die Big Bold zu angesagter Streetwear-Klamotte oder einfach zu einem simplen Jeans-T-Shirt-Look, bei dem diese Uhr im Mittelpunkt steht.

Huawei – der Ausdauer-Trainingsbuddy

Huawei / PR Huawei – GT 2 Pro, um 189 €

Mit bis zu 2 Wochen Akku-Laufzeit ist die Smartwatch (Android und iOS kompatibel) mit OLED-Screen ein echtes Ausdauerpaket. Wie sein Vorgänger legt die GT 2 Pro einen starken Fokus auf Sport und Gesundheit und setzt noch einige Features obendrauf. Du kannst permanent deine Herzfrequenz (inklusive Ruhepuls) messen lassen. Und die Smartwatch unterscheidet zwischen den unterschiedlichen Sportarten mit über 100 Trainingsmodi (u.a. Skifahren, Golf, Schwimmen, Laufen, Rudern, Crosslauf). Außerdem stehen dir 4 GB Speicherplatz für deine Musik zur Verfügung. Heißt: Du musst die Uhr beim Sport nicht mit deinem Smartphone koppeln.

Wir hoffen, wir konnten dich mit unserer Auswahl etwas überraschen. Egal, für welche Bedürfnisse und welchen Stil – es gibt schöne und angesagte Uhren unter 200 €. Für welches dieser Modelle würdest du dich entscheiden?