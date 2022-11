Der richtige Style im Office

Der richtige Büro-Look Diese Style-Fehler solltest du im Office unbedingt vermeiden

Eine Sache vorweg: die folgenden Regeln sind nicht in Stein gemeißelt, sondern sollen lediglich als Idee und Leitfaden dienen, wenn du dich bei dem Thema "Kleidung im Büro" unsicher fühlst. Es ist wirklich nicht einfach, den richtigen Stil zu finden, der eine gewisse Modernität ausstrahlt, gleichzeitig aber unaufdringlich und seriös bei deinem Gegenüber ankommt. Dieser 5 Regeln helfen dir dabei, eine gute Basis zu schaffen.

1. Perfekte Passform

Die richtige Passform ist das A und O für ein stilvolles Auftreten und sollte niemals vernachlässigt werden. Gerade bei formeller Kleidung fällt es schnell auf, wenn sie nicht richtig sitzt. Ein Anzug sollte niemals zu klein oder zu groß sein. Gerade weil dieses Kleidungsstück darauf ausgelegt ist, perfekt zu passen, sticht selbst für ein ungeübtes Mode-Auge schnell hervor, wenn etwas nicht stimmt. Maßanzüge (z.b. von Kuhn Masskonfektion) sind heutzutage nicht teurer als Modelle von der Stange und eine lohnenswerte Investition. Die richtige Passform betrifft aber nicht nur den Anzug, sondern auch entspanntere Kleidung, wie Jeans und T-Shirt. Eine zu eng oder zu weit sitzende Jeans lässt deine Beine schnell wuchtiger aussehen, als sie es in Wirklichkeit sind. Nimm dir daher unbedingt die Zeit, den perfekten Jeans-Fit für deine Körperform zu finden.

2. Zerknitterte, ungebügelte Hemden

Wenn es ums Bügeln geht, dann verdrehen die meisten die Augen. Die Tätigkeit macht nur den wenigsten wirklichen Spaß. Wenn es aber um Hemden geht, dann ist es ein absolutes Muss, dass sie frisch gebügelt und faltenfrei sind. Ein zerknittertes Hemd sieht ungepflegt aus und vermittelt den Eindruck, du hättest gerade ein Schläfchen auf der Couch gemacht. Unser Tipp: Schaff dir einen Hand-Steamer (siehen oben) an, mit dem du im Handumdrehen die Falten rausdampfen kannst. Gerade wenn du viel auf Geschäftsreisen bist, ist es ein großer Vorteil, einen Steamer im Koffer zu haben. So bekommst du auch ohne Bügeleisen Falten aus deinen Klamotten. Ein weiteres Augenmerk solltest du auf den Hemdkragen legen. Gerade bei weißen Hemden verfärbt er sich schnell durch Schweiß und sieht etwas unappetitlich aus. Diese, größtenteils gelblichen, Verfärbungen solltest du einer Reinigung oder mit einem speziellen Waschmittel entfernen.

3. Knallfarben sind falsche Farben

Nicht dass du uns falsch verstehst: Wir sind voll und ganz für farbenfrohe Looks und raten jedem dazu, sich auszuprobieren und Mut zur Farbe zu zeigen. Es gibt aber Orte, da sollte man auf den farbenfrohen, lauten Auftritt lieber verzichten und mit einer zeitlosen Farbwahl punkten. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen und wenn du in einem Umfeld arbeitest, in dem du dich farblich austoben kannst – mach's einfach! Ansonsten gilt die Regel, dass du mit Schwarz, Marineblau, Grau, Khaki und Beige immer stilvoll gekleidet bist. Wenn du deine Büro-Kleidung auf diese Farben beschränkst, hat es den großen Vorteil, dass du sie untereinander leicht kombinieren kannst. Ein weiterer Tipp: Finger weg von großen Prints und Mustern. Diese Teile können zwar extrem modisch sein, wirken in einem seriösen Umfeld ab schnell overdressed und deplatziert.

4. Ungepflegte Schuhe

Einer der wichtigsten Punkte, wenn es um einen stilvollen Auftritt geht, sind deine Schuhe. Mit dreckigen oder ungepflegten Schuhen kannst du dir deinen ganzen Look ruinieren. Abgelatschte oder unsaubere Schuhe wirken nachlässig und stechen dem Gegenüber sofort ins Auge. Eine gute und regelmäßige Pflege lohnt sich auch einfach deshalb, weil du länger etwas von deinem Lieblingsschuh hast und das Leder glänzend und geschmeidig bleibt. Das gilt für deine schicken Lederschuhe, genauso wie für deine Sneaker. Deine Arbeitskollegen sollten deinen Sneakern nicht ansehen können, was du am Wochenende gemacht oder gegessen hast.

5. Die richtige Krawattenbreite

Du wirst dich vielleicht wundern, aber es ist tatsächlich so: Die Krawattenbreite spielt eine große Rolle, wenn es um stilvolles Auftreten geht. In den 80er- und 90er-Jahren waren besonders breite Krawatten angesagt. Ein Trend, der Anfang der 2000er dank dem Dior-Skinny-Look und dem Brit-Pop-Style abgelöst wurde und Krawatten superschmal getragen wurden. Heutzutage hat man sich in der Mitte eingependelt und eine stilvolle Krawatte hat eine Breite von 6-7,5 cm. Probiere am besten aus, welche Krawattenbreite proportional am besten zu dir passt – 1 cm mehr oder weniger macht für das Auge einen großen Unterschied. So bindest du deine Krawatte richtig.

Wir hoffen, dass wir dir mit diesen Tipps weiterhelfen konnten und dir damit eine gute Basis für ein stilvolles Auftreten im Büro erarbeiten kannst. Es muss keine teure Designer-Klamotte oder der neueste Trend sein: Ein gut sitzendes, gepflegtes Outfit reicht, um positiv aufzufallen.