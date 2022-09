Anzeige Fashion-Ikone Levi's® 501® Alles über die berühmteste Jeans der Welt

Die Mode war nie schnelllebiger als heute. Trends wechseln im Sekundentakt und Inspiration kommt dank TikTok, Instagram und Co aus jeder Ecke. Damit ein Kleidungsstück nicht in Vergessenheit gerät, braucht es eine Geschichte, einen Charakter, einen Wiedererkennungswert.

Ein absolutes Must-have, das alle drei Eigenschaften für sich verbuchen kann, ist die Levi's® 501®. Nächstes Jahr wird die ikonische Denim-Hose 150 Jahre alt. Dass die Levi's® 501® noch immer den Zeitgeist trifft und in so vielen Kleiderschränken einen festen Platz einnimmt, hat damit zu tun, dass sie nie stehen bleibt und in immer neuen Varianten überrascht.

Diesen Herbst ist es wieder so weit: Die Levi's® 501® bekommt pünktlich zur neuen Saison ein paar Updates: Helle Waschungen, Stickereien im 70er-Stil und lässige Destroyed-Looks. Wie lässig das aussieht, zeigen wir dir in unserem ikonischen 501® Special.

Außerdem verraten wir dir, wie du deine 501® immer wieder anders und passend zu jedem Anlass stylen kannst. Darüber hinaus warten noch jede Menge andere spannende Facts rund um die Geschichte der Jeans auf dich. Und last but not least geben wir die besten Tipps dafür, wie du deine Jeans richtig wäscht. Ja, da gibt’s einiges zu beachten. Aber wenn du das tust, kannst du deine 501® jahrelang tragen. Und das willst du bestimmt auch, denn angesagt wird die Denim-Ikone immer sein – versprochen!