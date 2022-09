Anzeige Men's Health klärt auf So stylst du die 501® von Levi’s ® immer wieder anders

Die perfekte Jeans zu finden, könnte glatt als Lebensaufgabe durchgehen. Kein anderes Kleidungsstück gibt es in so vielen verschiedenen Schnitten, Waschungen und Qualitäten. Dabei muss alles gar nicht so kompliziert sein. Es gibt nämlich einen Schnitt, der allen Männern steht: mittlerer Bund, gerade geschnitten, weder zu weit, noch zu eng. Eine, die in allen Punkten auf diese Beschreibung zutrifft, ist die 501® von Levi’s® – dein neues perfect match!

Eine für alle: die Levi’s® 501®

Für die 501® gibt’s beinahe unendliche Kombinationsmöglichkeiten: Die Jeans kann nämlich mit wenig Aufwand dem Anlass entsprechend up- und downgedressed werden und passt einfach immer.

Meeting am nächsten Tag und der Anzug ist noch in der Wäsche? Dann trag eine dunkle 501® zum smarten Hemd und eleganter Krawatte. Wenn der Rahmen es zulässt, kannst du den Look mit Biker-Boots etwas auflockern. Sleek, aber nicht schleimig! Muss es seriöser aussehen? Dann lass die Boots weg und wähle elegante Leder-Loafer.

Für einen lässigen Skater-Look greifst du zur blauen Waschung. Hooie, Beanie und Retro-Sneaker dazu und ein paar gute Moves auf dem Board. Schon bist du der Star.

Weitere Beispiele gefällig? Kannst du haben! Von lässig über rockig bis hin zum Casual Chic, zeigen wir dir im Clip, wie vielfältig du die 501® stylen kannst:

Du siehst, die Styling-Möglichkeiten mit der Levi’s® 501® Original sind endlos. Egal, ob smart oder casual. Mit deiner neuen Lieblingsjeans bist du zu jedem Anlass richtig gekleidet – versprochen!