Anzeige Levi's Performance Die neue Denim-Generation kann mehr als nur gut aussehen!

Wusstest du schon: Es werden jährlich 1,8 Milliarden Jeans gekauft, das sind 60 Jeans pro Sekunde! Allein an dieser Zahl merkt man schon, welche Wichtigkeit Denim in unserem Alltag hat: Die Jeans ist mehr als nur ein Mode-Trend. Vielmehr ist sie ein fester Bestandteil unseres Kleiderschrankes. Denim ist aber nicht gleich Denim. Ob Waschung, Muster oder Schnitt – Denim-Teile werden ständig neu designt und interpretiert. Levi's entwickelt aber nicht nur Passformen und Designs, auch am Jeansstoff selbst wird fortwährend gearbeitet.

Levi's Performance - All Seasons Tech

Levi's / PR Die All Seasons Tech-Jeans gibt es in verschiedenen Passformen und Waschungen

Wenn im Sommer das Thermometer nach oben klettert, ist Denim nicht unbedingt die erste Wahl. Für manche ist der Jeansstoff etwas zu dick, da sich bei hohen Temperaturen die Wärme darunter staut. Jedoch ist er im Winter wiederum etwas zu durchlässig für kalte Luft, so dass man die Lieblingshose doch lieber im Schrank lässt.

Levi's / PR Die All Seasons-Jeans gibt es auch im angesagten Tapered Fit

Damit die Jeans das Go for-Piece für das ganze Jahr wird, haben sich die Designer und Entwickler von Levi's einige Gedanken gemacht. Das Ergebnis ist die All-Seasons-Tech Jeans: Diese Technologie hebt den Tragekomfort der Hose auf ein neues Level.

Die in der Jeans integrierten Fasern auf Baumwollbasis haben im Sommer einen positiven Effekt auf den Tragekomfort: Sie absorbieren die Feuchtigkeit schneller und beschleunigen dadurch die Trocknung. Das führt zu einer optimalen Kühlung an heißen Sommertagen.

In der bevorstehenden kalten Jahreszeit sorgen die eingewebten isolierten Fasern dafür, dass deine Körperwärme optimal gespeichert wird. So bleibt es auch bei sinkenden Temperaturen immer angenehm warm. Die All-Seasons-Tech wurde entwickelt, damit du dich in deiner Jeans in jeder Situation wohlfühlst. Und das zusätzliche Highlight: Die adaptive Technologie sorgt für die optimale Passform. Die perfekte Jeans für jede Jahreszeit!

>>> Die All-Seasons-Jeans gibt es ab sofort bei Levi's im Store und im Online-Shop

Levi's Performance - Advanced Stretch Jeans

Damit eine neue Jeans auch wirklich zu deiner Lieblingsjeans wird, muss sie einige Kriterien erfüllen: Sie sollte nicht nur die optimale Passform und einen coolen Look haben, sondern auch bequem sein und dich in keiner Bewegung einschränken. Während man eine Jeans ohne Stretch-Anteil erst eine Weile eintragen muss, passt sich die Levi's Advanced Stretch Jeans mit 60% mehr Dehnung sofort an deine Bedürfnisse an.

Levi's / PR Mit der Advanced-Stretch-Jeans hast du ultimative Bewegungsfreiheit

Zugegeben, für viele Männer ist es etwas ungewohnt, zu einer Hose mit Stretch-Anteil zu greifen. Aber nur Mut, der hohe Stretch-Anteil sorgt nämlich für ein ultraweiches Tragegefühl. Diese Technologie ist extra für die Bewegung entwickelt worden, um eine möglichst hohe Flexibilität zu generieren. Die Advanced Stretch Jeans kommt in einem großen Portfolio an Passformen, damit auch wirklich jeder sein Lieblings-Modell finden kann.

>>> Die Advanced Stretch-Jeans von Levi's gibt es ab sofort im Store und im Online-Shop

Diese Levi's Innovationen gehören einfach in jeden Kleiderschrank. Das Beste an den neuen Technologien: Sie sind nicht sichtbar. Deine Lieblingshose bietet mehr Komfort bei gewohntem Levi's-Look.