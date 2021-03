Anzeige Nachhaltige Mode für Männer Die XX Chino von Levi's® geht mit nachhaltigem Beispiel voran

Aufbruch in eine nachhaltigere Zukunft

Es ist fünf vor zwölf! Das sollte spätestens seit "Fridays for Future" jedem klar sein. Es hakt global an allen Ecken und Enden, was Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein angeht. Aber – ganz großes Aber: trotz der düsteren Prognose besteht noch Hoffnung, Veränderungen zur Rettung unseres Planeten in Gang zu bringen. Dieses Ziel zu erreichen hat sich Levi's® zur großen Mission gemacht.

Levi's® / PR Die XX Chino von Levi's® hat sich zum modernen Style-Klassiker gemausert

"Second Nature" – inspiriert von diesem Motto und der Idee, Menschen dazu zu bewegen, zu kaufen, was sie lieben und es länger nutzen, präsentiert Levi's® seine Frühjahr/Sommer-Kollektion 2021. Das Key-Piece der von funktionaler Outdoorwear inspirierten Kollektion ist einer DER Klassiker der Männergarderobe: die Chino. In dieser beliebten Hose fasst Levi's® drei ihrer innovativen Material-Innovationen zu einem nachhaltigen, zeitgemäßen Klassiker zusammen. Bio-Baumwolle, Cottonized Hemp und Tencel sorgen dafür, dass die Non-Denim-Hose auf höchstem, nachhaltigem Niveau produziert wird.

Das hört sich toll an, aber was sind Tencel & Co. überhaupt?

Levi's® / PR Bio-Baumwolle, Cottonized Hemp und Tencel: die XX Chino ist ein Paradebeispiel für innovative und langlebige Nachhaltigkeit

Bio-Baumwolle: Levi's® arbeitet mit zertifizierter Bio-Baumwolle, die nicht mit Pestiziden behandelt wurde. Das Resultat sind sauberere Gewässer und gesündere Böden, die länger fruchtbar bleiben.

Levi's® arbeitet mit zertifizierter Bio-Baumwolle, die nicht mit Pestiziden behandelt wurde. Das Resultat sind sauberere Gewässer und gesündere Böden, die länger fruchtbar bleiben. Cottonized Hemp: WellthreadTM ist das Zauberwort – bei diesem "Kottonisierungsverfahren" wird aus der rauen Hanffaser ein weicher, tragbarer Stoff. Hanf braucht weniger Wasser in der Kultivierung, wächst schneller als Baumwolle und hinterlässt einen gesünderen Boden.

Tencel: Diese Faser wird aus nachhaltig produziertem Holz (Fichte und Eukalyptus) gewonnen und leistet somit einen Beitrag zur Biodiversität. Das Material absorbiert mehr Feuchtigkeit als Baumwolle, ist weicher als Seide und kühler als Leinen.

Levi's® / PR Levi's® möchte Verbraucher darin unterstützen, Abfall zu reduzieren und die Lebensdauer ihrer Produkte zu verlängern

So stylen wir die XX Chino diesen Sommer

Einen Fakt vorweg: Die Chino ist nicht nur die coolste Alternative zur Jeans, sondern auch ein Style-Allrounder, den jeder tragen kann – wirklich jeder. Außerdem kannst du mit ein paar Styling-Tricks die Hose beim Chillen im Park und auch im Büro tragen.

Die klassische Chino hat einen sand- oder beigefarbenen Khaki-Ton, der einen sehr großen Vorteil hat. Du kannst einen neutralen Beige-Ton zu allen anderen Farben stylen und kombinieren. Egal ob gedeckte oder knallige Farben – Beige unterstützt jede andere Farbe. Dank ihrer schrägen Fronttaschen (wie bei einer Anzughose) und ihrer dezenten Oberflächenstruktur ist eine Chino optisch das perfekte Crossover-Piece zwischen Jeans und feiner Anzughose.

Levi's® / PR In Kombination mit meinem Hemd wird die Chino Office-tauglich

Der Office-Look: Wir greifen zu einer hellen sandfarbenen Chino, stylen dazu ein weißes Hemd/gestreiftes Hemd und ein Sakko oder Trucker Jacket darüber. Dazu kommen ein paar Derby-Schnürer oder puristische Sneaker im Retro-Courtstyle, fertig.

Der Outdoor-Look: Chinos in erdigen Braun-, Rot- und Olivtönen sind hier erste Wahl. Dazu kombinieren wir ein weißes T-Shirt und ein Jeanshemd im dezenten Used-Look. An den Fuß runden kernige Lederboots den Look ab.

Der Sommer-Look: perfekt für Park, Beach-Bar oder Shopping-Tour sind entspannte Bundfalten-Chinos in einem Kamel-Ton. Die neutrale Farbe kannst du wirklich zu allem kombinieren! Diesen Sommer sind pastellige Töne und kurzärmelige Bowling-/Hawaii-Hemden angesagt. Dazu empfehlen wir dir leichte Canvas-Sneaker oder angesagte, klobige Treter im Dad-Style.

Levi's® / PR Von Pastell bis Neon - zum farbneutralen Beige-Ton kannst du im Sommer jede Farbe kombinieren

Die XX Chino ist nicht nur ein Allrounder im Kleiderschrank, sondern steht für einen neuen zeitgemäßen Trend: Nachhaltigkeit. Ein Klassiker, der dank Innovation und Bewusstsein zu deinem langlebigen Begleiter wird.