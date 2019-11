Luxus-Uhren Diese 6 Uhren musst du gesehen haben

Warum sollte man im digitalen Zeitalter eigentlich noch Uhren mit traditionellen, mechanischen Werken anlegen? Vielleicht weil der Blick aufs Handgelenk nicht nur verrät, was die Stunde geschlagen hat. Weil man es mag, wie das Spiel von Licht und Schatten das Zifferblatt zum Leben erweckt und die warmen Bronze- und Goldtöne des Gehäuses erstrahlen lässt. Oder weil man weiß, dass das hochpräzise Werk von einem Meister seiner Zunft behutsam zusammengefügt wurde. Kurz: Weil solche Uhren uns Freude bereiten.

Tudor/PR Tudor - Black Bay Bronze, um 3770 €

Tudor – Black Bay Bronze

COSC-zertifizierter Chronometer mit Manufakturwerk und schiefergrauem Zifferblatt, bis 200 Meter wasserdicht und einer Gangreserve bis zu 70 Stunden. Ab sofort im Online-Shop.

Hublot/PR Hublot - Big Bang Sang Bleu II, um 46.600 €

Hublot – Big Bang Sang Bleu II

Entworfen vom Tattoo-Künstler Maxime Plescia-Büchi, Flyback-Chronograph mit Roségold-Gehäuse. Das Modell ist bis zu 100 Meter wasserdicht und besitzt eine Gangreserve von 50 Stunden. Ab sofort im Online-Shop.

Montblanc/PR Montblanc - 1858 Split Second Chronograph, um 32.500 €

Montblanc – 1858 Spilt Second Chronogrpah

Die Montblanc 1858 Linie ist von den legendären Profi-Uhren von Minerva aus den 1920er- und 1930er-Jahren inspiriert, die zu Militärzwecken und für Forschungsreisen entwickelt wurden. Der Monopusher-Chronograph mit Schleppzeiger, Handaufzug und Bronzegehäuse ist auf 100 Stück limitiert und nur auf Anfrage im Online-Shop erhältlich.

Tag Heuer/PR Tag Heuer - Autavia Bronze, um 3900 €

Tag Heuer – Autavia Bronze

Das Dreizeiger-Modell mit Titanboden ist bis zu 100 Meter wasserdicht und wird von einem COSC-zertifierten Automatikwerk angetrieben. Das Modell mit beidseitig entspiegeltem Saphirglas gibt es am sofort im Online-Shop.

Bell & Ross/PR Bell & Ross - BR 03-92 Diver Green Bronze, um 3900 €

Bell & Ross – BR 03-92 Diver Green Bronze

Taucheruhr mit einem Gehäuse aus Zinnbronze (Durchmesser 42 mm), einseitig drehbare Lünette mit 60-Minuten-Teilung aus massiver Bronze mit eloxiertem Aluminiumeinsatz. Das wasserdichte Modell (bis 300 Meter) ist ab sofort im Online-Shop erhältlich.

Zenith/PR Zenith - Pilot Type 20 Chronograph Adventure, um 7900 €

Zenith – Pilot Type 20 Chronograph Adventure

Im Bronzegehäuse entwickelt mit der Zeit seine eigene Patina und in ihm arbeitet das legendäre automatische Chronographenwerk El Primero. Die Pilotenuhr gibt ab sofort im Online-Shop.

Anschauen ist erlaubt, aber ob man so tief in die Tasche greifen will und kann, dass bleibt jedem selbst überlassen. Eine Golduhr zu tragen, ist sehr typ- und geschmacksabhängig und die wichtigste Regel: Nicht protzen, sondern mit coolem Understatement tragen.