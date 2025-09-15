Luxusmode Herbst/Winter 2025 bei BRAUN Hamburg

Mode ist mehr als Kleidung. Sie ist Statement, Selbstverständnis und manchmal sogar Selbsterkenntnis. Wer weiß, was er will, zeigt es – am besten mit luxuriöser Designermode, die Haltung ausstrahlt. Bei BRAUN Hamburg findest du genau das: exklusive Looks von über 140 internationalen Designern. Eine besondere Auswahl fein kuratierter Marken, die in Deutschland und Europa nahezu konkurrenzlos ist.

Unter den Highlights: Stone Island – technische Innovation trifft auf ikonischen Streetstyle

Brunello Cucinelli – luxuriöse Materialien und zurückhaltende Eleganz

Santoni – handgefertigte Schuhe mit italienischer Seele

Tom Ford – kraftvolle Statements für den anspruchsvollen Mann

Jacob Cohen – Premium-Denim mit feinem Tailoring

AMI Paris – moderne Pariser Lässigkeit mit Haltung Zeit für ein stilvolles Upgrade: Die Herbst/Winter 25 Kollektion Der Herbst steht vor der Tür – und mit ihm eine Gelegenheit, deinen Stil neu zu definieren. Mit der aktuellen Herbst/Winter Kollektion präsentiert BRAUN Hamburg die perfekte Balance aus urbaner Lässigkeit und zeitloser Eleganz. Ob du dich für innovative Streetwear oder smarte Business-Looks interessierst – hier findest du die Highlights der Saison.

Urban Nature: Stilvolle Ruhe in Cashmere & Olive

Dieser Look strahlt zurückhaltende Eleganz mit einem Hauch rustikaler Naturverbundenheit aus: Der luxuriöse, hellgraue Strickblouson aus feinstem Cashmere trifft auf eine schlanke, olivfarbene Wollhose und wird durch dunkelbraune Chelsea Boots stilvoll abgerundet. Die Kombination wirkt souverän, entspannt und verkörpert eine moderne Interpretation des Herbst-/Winter-Stils für Männer mit Sinn für Qualität und Understatement.

Alpine Edge: Outdoor trifft urbane Eleganz

Mit dem leuchtend orangefarbenen Blazer-Coat von Manifattura Ceccarelli setzt dieser Look ein selbstbewusstes Statement. Dazu bringen ein dunkelbrauner Merinopullover und eine cremefarbene Cordhose der italienischen Brand Dondup eine Balance in den Look rein. Abgerundet mit edlen Schnürboots von Brunello Cucinelli entsteht ein markanter Look, der Abenteuerlust mit feinem Stilbewusstsein verbindet.

Modern Gentleman: Eleganz in Bewegung

Dieser Look steht für stilvolle Selbstverständlichkeit und höchste Raffinesse: Das navyfarbene Sakko von Windsor und die schlanke PT Torino Hose formen mit dem weißen Business-Hemd ein klassisch-elegantes Ensemble. Sonnenbrille und bordeauxrote Tassel Loafer setzen markante Akzente und verleihen dem Outfit eine souveräne, weltoffene Note – ideal für Business wie auch smarte Freizeitmomente.

92 Jahre Stilgeschichte – über den Luxury Menswear Retailer BRAUN Hamburg BRAUN Hamburg ist nicht nur ein Modegeschäft – es ist eine Hamburger Institution. Seit über 90 Jahren steht das inhabergeführte Familienunternehmen für exklusive Luxusherrenmode. Der Anspruch ist klar: Hochwertige Mode, die nicht laut sein muss, um aufzufallen. Jeder Look, den du hier findest, ist handverlesen und erzählt eine Geschichte – auch deine.

CEO Lars Braun, der den Einkauf Saison pro Saison leitet, bringt es auf den Punkt: „Ich sehe es als meine Aufgabe an, das Beste für unsere Kunden auszuwählen.“ Genau das spürt man in jeder Kollektion.