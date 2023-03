Männer-Uhren unter 250 Euro Diese 5 stylischen Herrenuhren bekommst du für unter 250 Euro

Cluse – ein moderner Klassiker

Christ / PR Cluse - Chronograph Aravis um 109 € (statt 149,95 €)

Hier bestellen: Cluse Aravis Chrono hier bestellen

Die Quarz-Armbanduhr von Cluse besteht aus einem Edelstahlgehäuse und verfügt über ein raffiniertes, feingliedriges Armband. Das Modell Aravis Mesh Blue ist die perfekte Wahl, wenn du nach einer zeitlosen Uhr suchst, die du in der Freizeit, im Office und auch mal zum Anzug tragen kannst. Außerdem ist das gute Stück wasserdicht (bis 5 ATM / 50 m) und mit kratzfestem Mineralglas ausgestattet, was die Uhr auch als Begleiter ins Gym qualifiziert.

Seiko– zeitlos oldschool

Christ / PR Seiko - Quarz-Uhr um 229 €

Hier bestellen: Quarz-Uhr von Seiko kaufen

Die Quarz-Armbanduhr von Seiko aus Edelstahl und Saphirglas ist ein Klassiker im Oldschool-Style, den du Trend-unabhängig tragen kannst. Besonders stilvoll sieht diese Uhr zum schicken Anzug, einer Sakko-Jeans-Kombi oder einem Outfit im Preppy-Look (Chino und Hemd) aus. Wenn du mehr auf entspannte Street- und Sportswear stehst, würden wir die eher eines der folgenden Modelle empfehlen.

Withings – Purismus mit digitaler Power

Christ / PR Withings - Smartwatch um 179,95 €

Hier bestellen: Smartwatch von Withings kaufen

Die Preise von Smartwatches sind in den letzten Jahren teilweise durch die Decke gegangen und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Wenn du keine Lust auf das rechteckige Modell mit dem Apfel hast, aber trotzdem Wert auf cooles, puristisches Design legst, dann ist unser Tipp die Smartwatch von Withings. Die wasserdichte Uhr (bis 50 m) besticht durch seinen zurückhaltenden Edelstahl-Look und ist daher vielseitig zwischen Büro und Gym einsetzbar. Gut zu wissen: Die Smartwatch ist mit Apple und Android kompatibel.

Casio Vintage – zurück in die Zukunft

Casio / PR Casio Vintage – Modell: CA-53WF, etwa 49,90 €

Hier bestellen: Casio CA-53WF hier bestellen

Casio bringt seine legendäre Taschenrechner-Uhr wieder zurück und lässt die Herzen von Vintage-Fans höher schlagen. Das Modell CA-53WF war als Vorreiter der heutigen Smartwatches schon in den 1980er-Jahren ein Must-have am Handgelenk. Die Kult-Uhr hatte unter anderem Auftritte in Filmklassikern wie Zurück in die Zukunft oder im Serien-Hit Breaking Bad. Natürlich verfügt inzwischen jedes Smartphone über eine Taschenrechner-Funktion und Kalenderanzeige, aber bei diesem Modell geht es viel mehr um den coolen Retro-Vibe, den sein Träger feiert.

Swatch – großes, dickes Statement

Swatch / PR Swatch - Bioceramic C-Grey um 135 €

Hier bestellen: Swatch Bioceramic-Uhr kaufen

Das Schweizer Uhren-Label bleibt seiner Linie treu und baut seine Big-Bold-Linie weiter aus. Ganz nach dem Motto "Make it big – and be bold", setzt Swatch auf Mut, Offenheit und Individualität am Arm. Der ganz besondere Hingucker ist das halbtransparente Gehäuse (Durchmesser 47 mm), welches das freiliegende Quarzwerk sichtbar macht. Obendrein kommt bei diesem Modell das neue, nachhaltige Bioceramic zum Einsatz. Dieses Material setzt sich aus Keramik und Biokunststoff zusammen und sorgt neben dem coolen Matt-Look für extrem angenehmen Tragekomfort am Arm. Wir tragen die Big Bold zu angesagter Streetwear-Klamotte oder einfach zu einem simplen Jeans-T-Shirt-Look, bei dem diese Uhr im Mittelpunkt steht.

Wir hoffen, wir konnten dich mit unserer Auswahl etwas überraschen. Egal, für welche Bedürfnisse und welchen Stil – es gibt schöne und angesagte Uhren unter 250 €. Für welches dieser Modelle würdest du dich entscheiden?