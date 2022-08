Stylisch, ultra komfortabel: Dieser Schuh passt immer

Anzeige Michael Ballack hat ein neues Team: Skechers ARCH FIT Stylisch und ultra komfortabel: Dieser Schuh passt immer

Skechers ist ein echtes Kind aus den 1990ern – man erinnere sich an den Kult gewordenen und von der Grunge-Kultur Anfang der 90er Jahre geliebten "Chrome Dome"- Street-Boot, dem Schuh-Pendant zur Stone-Washed Jeans. Aber während andere Helden des Jahrzehnts verblüht sind, setzt Skechers bis heute kontinuierlich Trends – so, wie es sich für einen Leader gehört.

Die Marke vom Manhattan Beach in Kalifornien legt seit jeher ihren Fokus auf Stil, Qualität und technischen Anspruch. Der Grund ist simpel, das Dreiergespann ist "der Grundstein für Komfort", sagt Christoph Wilkens, Geschäftsführer von Skechers Deutschland. Die Skechers ARCH FIT-Kollektion ist der aktuelle Höhepunkt dieser stetigen Suche nach Perfektion und Performance.

Patentiertes Skechers Arch-Fit-System

Der ARCH FIT überzeugt auf den ersten Blick durch seine dezent überarbeitete, klassische Sneaker-Silhouette. Es ist ein zeitloser Schuh, der zu nahezu jedem Anlass getragen werden kann. Aber neben dem Äußeren zählt natürlich auch das Innenleben. Und hier liegt das Erfolgsgeheimnis von Skechers: die, man darf es so sagen, mega-komfortable Einlegesohle. Sie basiert auf 120.000 erfassten Fuß-Scans und einer Zusammenarbeit mit Podologen, also jenen Experten, die sich in ihrem Berufsalltag um die medizinische Fußbehandlung kümmern. Das Ergebnis: Sie reduziert den Druck auf den Fuß, indem das Gewicht im Schuh gleichmäßig verteilt wird.

Die ARCH FIT-Komfort-Technologie kommt so gut bei Trägern an, dass Skechers auf seine Erfindung bereits ein Patent angemeldet hat. Mittlerweile verbaut das Unternehmen die besondere Sohle nicht nur in seinen Sneakern, sondern auch in Golfschuhen – und wer jemals 18-Loch gegangen ist, weiß nach vier Stunden Fußmarsch, wie unbezahlbar ein guter Schuh ist.

Ehemaliger DFL-Kapitän als neuer Brand-Ambassador

Einen Schuh jeden Tag zu tragen, egal, wo man hin muss, hat auch Michael Ballack überzeugt. Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft lief fast einhundert Mal für das DFL-Team auf. Er kennt sich aus mit sportlichen Höchstleistungen und dem Bedürfnis der Füße nach Komfort. Und jetzt, nach seiner aktiven Karriere, wagt er endlich den Schritt zum neuen Brand-Ambassador für Skechers.

"Es ist mir wichtig, dass mein Schuhwerk nicht nur gut aussieht, sondern auch bequem ist", so Ballack. Eben, das sehen wir genauso. Ballack ist nicht der einzige Sportler, der den Komfort und die zeitlose Sneakerbility von Skecher zu schätzen weiß. Der ehemalige US-Boxer Sugar Ray Leonard und Ballack-Fußball-Kollege Jamie Redknapp sind ebenso Überzeugungsträger.

Die aktuelle ARCH FIT-Kollektion ist so vielfältig, dass für jeden Geschmack und Anlass ein Skechers dabei ist. Oder du machst es wie Ballack, der hat sich auf den Skechers ARCH FIT-Titan eingeschossen. "Egal, was ich vorhabe", sagt er, das Modell passe immer.

