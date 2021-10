Herbst-Styles Das sind die wichtigsten Modetrends für den Herbst

Khaki, Beige und Braun. Das sind die idealen Farben für den Herbst 2021. Aber nicht nur mit gedeckten Natur-Farben, auch mit Prints oder Statement-Farben bist du stilsicher an nass-grauen Tagen unterwegs. Außerdem sind neben Jeans diesen Herbst auch Loungewear, Windbreaker und Cord angesagt. Wir haben dir die coolsten Teile für den Herbst zusammengestellt.

Cord ist wieder da

About You/ PR Hemdjacke von DAN FOX APPAREL (über Aboutyou.de), um 59,90 €

Der Stoff mag im ersten Moment an deinen alten Lehrer oder Opa erinnern. Doch dank des Retro-Trends ist Cord wieder angesagt und kommt extrem lässig und cool rüber. Der Trend hat sich im Frühjahr schon angedeutet und lässt sich diesen Herbst nicht mehr ignorieren. Unterschieden wird bei dem leicht glänzendem Stoff zwischen feinem und breitem Cord. Feiner Cord-Stoff ist etwas dezenter und eignet sich vor allem für Hemden. Wenn du etwas mehr Mut zum Cord zeigen möchtest, dann wähle eine Hose aus auffälligem Breit-Cord.

Scotch & Soda / PR Hose im Sweatpants-Style von SCOTCH & SODA, um 103,96 €

Vor allem in Form einer Jacke ist der weiche Cord-Stoff sehr angesagt. Styling-Tipp: Trage diese Saison eine Cord-Jacke über einem lässigen Hoodie. Die Kombination von Retro-Stoff und Sportklamotte verpasst deinem Outfit einen sehr modernen Look. Wichtig: Du solltest es vermeiden, Cord bei Regen zu tragen, da der weiche Stoff recht Wasser-empfindlich ist.

Der Windbreaker ist ein Must-have

Breuninger / PR Windbreaker von ADIDAS ORIGINALS (über Breuninger.de), um 120 €

Die Windjacke (oder auch Windbreaker genannt) ist ein Teil, dass in keiner gut sortierten Männer-Garderobe fehlen darf. Perfekt bei wechselhaftem Schmuddelwetter kannst du diese leichte Jacke immer griffbereit in Rucksack oder Aktentasche verstauen. Achte beim Kauf darauf, dass die Jacke mit einer abweisenden Beschichtung oder Membran ausgestattet ist, damit sie nicht nur wind-, sondern auch wasserabweisend ist.

About You / PR Schlupfblouson von HAGLÖFS (über Abtouyou.de), um 111,95 €

Ist dein Street- und Sportswear dein Stil? Dann sind diesen Herbst Windbreaker im Schlupfblouson-Stil bestimmt dein Ding. Die Teile orientieren sich mit knalligen Farben am Look der 90er-Jahre und sehen zu Jeans und angesagten Sneaker-Klassikern, wie dem Air Max ´97 von Nike, sehr cool aus. Falls du nach einer Jacke suchst, die du auch im Büro oder zum Anzug tragen kannst, dann solltest du dich lieber für ein unifarbenen Modell (schwarz, dunkelblau oder grau) entscheiden.

Kamel ist die Herbst-Trendfarbe

Scotch & Soda / PR Strukturierter Raglan-Pullover von SCOTCH & SODA, um 79,96 €

Das Tolle an Kamel-, Sand- und Beige-Farbtönen ist, dass du sie farblich zu allem kombinieren kannst. Diesen Herbst ist es super angesagt, verschiedene Beige- und Kameltöne miteinander zu kombinieren und so einen Stil-bewussten, monochromen Look zu kreieren. Möchtest du etwas modischer rüberkommen? Kombiniere dein sandfarbenes Teil mit knalligen Rottönen oder Neon-Farben. Keine Angst, der neutrale Farbton lässt die lauten Farben sehr modern aussehen.

Marc O´Polo / PR Overshirt von Marc O´Polo, um 99,95 €

Eine sichere und sogar Trend-unabhängige Bank, ist ein beigefarbener, einreihiger Wollmantel. Der Mantel sieht stilsicher zu Jeans und Sakko oder Anzug im Büro aus und bekommt einen coolen Streetwear-Style, wenn du ihn zu Sweatpants und Hoodie trägst.

Home Office macht Loungewear zum Trend

Mey / PR Henley-Shirt von MEY, um 59,95 €

"Mode reflektiert gesellschaftliche Ereignisse." Diese These trifft auf diesen Trend zu 100 % zu. Die coronabedingten Umstände im Home-Office haben Home- und Loungewear zum großem Fashion-Thema gemacht. Was macht ein cooles Home Office-Outfit aus?

Schiesser / PR Jogg-Pants mit Cargo-Taschen von SCHIESSER, um 119 €

Stylische Loungewear sollte zum Bingen auf der Couch funktionieren und du solltest in dem Outfit auch spontan an einer Video-Konferenz teilnehmen können. Vermeide auffällige, kleinteilige Muster und große Prints. Trage lieber einen unifarbenen Sweater, Longsleeves und entspannte Hosen, die nicht nach Unterwäsche oder Schlafanzug aussehen. Unser Tipp, wenn du keine Lust auf Sweatpants hast: Entscheide dich für Joggpants. Diese entspannten Hosen sind zwar geschnitten wie Jogginghosen, aber bestehen aus schickem, leichten (Baum-)Wollstoff.

Mit unseren Tipps ist der Herbst nicht langweilig und bist du stilsicher ausgestattet für die neue Saison. Bei diesen Styles ist sicher auch etwas für deinen Kleiderschrank dabei.