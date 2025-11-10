Odlo Sportbekleidung: Qualität und Innovation

Als Pionier des Schichtenprinzips entwickelt Odlo seit Jahrzehnten durchdachte Designs. Diese Expertise ist mit der Seamless Performance Wool in die aktuelle Kollektion eingeflossen, die eindrucksvoll beweist, dass Wolle unter verschiedensten Bedingungen ein Maximum an Wärme, Atmungsaktivität und Vielseitigkeit bieten kann.

Nahtlose Merino-Power für jede Sportart Odlos neueste Base-Layer-Linie Seamless Performance Wool vereint herausragende Performance, vollendeten Komfort und ein unglaublich weiches Tragegefühl in fortschrittlichen, luxuriösen Designs. Im Zentrum steht ein hochwertiger Materialmix aus 59 % Merinowolle und 41 % Nylon, der für ein beispielloses „Zweite-Haut“-Gefühl sorgt. Die Wolle verleiht natürliche Wärme, wirkt feuchtigkeitsregulierend und schnelltrocknend, während die Nylonfaser Robustheit und Formbeständigkeit beisteuert.

Wolle, die mehr kann Gleichzeitig setzt Odlo auf eine nahtlose Konstruktion mit Body-Mapping-Technologie, die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und optimale Passform ermöglicht. Eine feine Rippstruktur im Gewebe verleiht den Teilen ein klares, elegantes Finish – Hightech zum Anziehen, das man kaum spürt. Und tatsächlich machen diese innovativen Merino-Base Layer überall eine gute Figur: Ob auf der Skipiste bei Minusgraden, beim Langlaufen auf der Loipe, beim herbstlichen Lauftraining oder bei der entspannten Winterwanderung – die Seamless Performance Wool-Modelle sind stets eine robuste, bequeme und vielseitige Wahl, die für Wohlbefinden sorgt und dabei höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Odlo Seamless Performance Wool vereint vier Eigenschaften auf beispielhafte Art und Weise: Elastizität, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsabweisung und Geruchshemmung.

High-Tech-Funktionswäsche für jeden Geschmack Die Kollektion umfasst ein Langarm-Shirt in zwei Varianten – wahlweise mit klassischem Rundhalsausschnitt oder mit integriertem Gesichtsschutz für extrem kalte Tage – sowie passende Hosen entweder in voller Länge oder als 3/4-Variante, ideal kombinierbar mit Ski- oder Wanderstiefeln. Alle Teile kommen in drei Farben: Black, Skipper Blue und Shadow – eine zeitlose Palette, die perfekt zum modernen, cleanen Look der Serie passt. Mit dieser Auswahl können Sportler*innen ihr Schichtensystem individuell nach eigenem Geschmack zusammenstellen. Biathlon-Legende Martin Fourcade gerät ins Schwärmen:

„Hier spürt man einfach den Unterschied: nahtlose Verarbeitung, unglaublich bequeme Merinoqualität und schlanker Look – dieser Base Layer setzt neue Maßstäbe.“

Wenn ein sechsfacher Olympiasieger die Messlatte so hoch legt, spricht das Bände – Seamless Performance Wool setzt in Sachen Innovation und Qualität neue Standards, die man bei jedem Tragen und jeder Aktivität fühlt.

Odlo Nahtlos geschützt: Das Seamless Performance Wool Longsleeve mit bietet selbst auf eisigen Gipfeln wohltuende Wärme und hohen Tragekomfort.



Profitiere von Odlos jahrzehntelanger Expertise Odlo blickt auf fast 80 Jahre Pionierarbeit in der funktionellen Sportbekleidung zurück. Gegründet wurde die Marke 1946 vom Norweger Odd Roar Lofterød Senior – und hinterließ schon früh bleibende Spuren: So trugen Langläufer und Eisschnellläufer bei den Olympischen Winterspielen 1964 erstmals Odlo-Anzüge, und 1972 setzten über 25 Nationen auf Odlo Thermic, die erste vollsynthetische Funktionsunterwäsche. Heute hat das Unternehmen seinen Sitz in der Schweiz und produziert den Großteil seiner Kollektion in eigenen europäischen Fabriken.

Manuel Kottersteger Sportlegenden wie der sechsfache Biathlon-Olympiasieger Martin Fourcade – hier mit seiner Frau Hélène – vertrauen auf die Expertise von Odlo.



Der innovative Sportartikelhersteller gilt als Erfinder des Drei-Schichten-Prinzips, bei dem aufeinander abgestimmte Base Layer, Mid Layer und Outer Layer für optimales Körperklima sorgen. Immer wieder hat die Marke durch Innovationen überzeugt – von der Einführung geruchshemmender Effect-Technologie mit Silberionen bis hin zu modernen Recycling-Materialien. Doch im Kern bleibt Odlo seiner Philosophie treu: „Geboren in Norwegen. Entwickelt in der Schweiz. Base Layers hergestellt in Europa.“ Diese Verbindung aus skandinavischer Tradition, Schweizer Präzision und eigener Fertigung spüren Outdoor-Enthusiasten in jedem Odlo-Produkt in Form von Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit.

Gewinnspiel: Hol dir deine eigene High-Tech-Funktionsunterwäsche Odlo verlost ein Set bestehend aus dem Seamless Perfomance Wool Funktionsshirt und Seamless Performance Wool Funktionstights.

Odlo Das Shirt und die Tighs aus Seamless Performance Wool könnten schon bald dir gehören.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.