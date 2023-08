Levi's Outfit Battle: Who wore it better?

Willkommen zu einem epischen Duell der Stile in der Redaktion von Men's Health. Wir stürzen uns in die Welt der Mode und werden dabei von dem ikonischen Denim-Label Levi’s® mit der neuen Herbst/Winter-Kollektion 2023 ausgestattet. In diesem aufregenden Outfit Battle prallen individuelle Kreativität und zeitlose Coolness aufeinander.

Levi's® präsentiert dieses Jahr eine lässige und nostalgische Herbst/Winter-Kollektion 2023. Denn traditionelle Grenzen in der Mode – wie Arbeit und Freizeit, Stadt und Natur, formell und leger – sind verschwommener denn je. Einige der Stile aus der neuen Kollektion ignorieren daher auch die Regeln, wie man einen Look zusammenstellen "sollte". Zu den Hauptthemen der Kollektion gehören Lässigkeit, Nostalgie, Individualisierung, Eskapismus und "respektloses" Styling, das selbstbewusst Referenzen mischt.

Die Herbst/Winter-Kollektion 2023 feiert stolz das historische 150-jährige Jubiläum der Levi's® 501® Jeans, eine der beständigsten Ikonen des globalen Stils. Die Männer-Kollektion fängt außerdem die Passformen, Stoffe und Details der vergangenen Epochen ein. Ob erdige Naturtöne, gedeckte Farben, Utility oder lockere Passformen – Männer sind freier denn je, sich modisch auszudrücken. Die perfekte Kollektion für ein modisches Duell, oder etwa nicht?

Vier Redakteur:innen aus der Mode und Beauty haben ihr persönliches Levi’s®-Battle Outfit zusammengestellt und steigen siegeswillig in den Ring. Drei Duelle und nur ein:e Gewinner:in. Wer kann sich gegen die anderen Stilikonen durchsetzen? Let the battle begin!

AUF NUMMER SICHER vs. 360 Flip In der ersten Runde tritt Beauty & Grooming Director Ferry mit seinem Outfit „AUF NUMMER SICHER“ und Fashion Director Yilmaz mit seinem Outfit "360 Flip" in den Ring.

Ferry hat sich für eine zeitlose Variante in der Welt der Levi’s® Möglichkeiten entschieden. Er liebt monochrome Styles und Farbtöne, die sich wiederholen. Deshalb auch die Jacke und Schuhe, die im braunen Wildleder den dunklen Jeans-Look aus Hose und Jeanshemd ergänzen. Die Jeans – unser aller Basic – im Totallook ist für Ferry seit Jahren ein favorisierter Style. Der Bucket Hat funktioniert super mit dem monochromen Jeans-Look und macht das ganze Outfit so noch etwas besonderer. Die gewählten Pieces sind in der Kombination klassisch, nicht zu ausgefallen und somit überall einsetzbar: Ob zum Job, City-Trip, zum Lunch oder Dinner, für ein entspanntes Businessmeeting oder auf einer Party – mit dem Battle-Outfit von Ferry bist du bei jedem Anlass top gekleidet. Finden wir klasse!

Yilmaz hingegen hält nichts von der "sicheren Variante", bei ihm darf es gerne mal knallen. Für Yilmaz muss jedes Outfit optisch und inhaltlich einen Sinn ergeben. Sein gewählter Look für das Battle ist eine Hommage an die Skateboardkultur der 90er-Jahre – deshalb auch der Name "360 Flip" (der Skateboardtrick). Die 90er Skate Shorts ist Kernstück des Outfits und definiert dessen Aussage. Der Hoodie ist die konsequente Kombination für das Thema. Die bordeauxfarbene Sherpa Jacke gibt einen zusätzlichen Vintage-Vibe und rundet das Indian Summer-Farbkonzept ab. Der Anlass? Easy, laut Yilmaz kann der Look überall getragen werden – außer in der Sauna. Auf die Frage, warum sein Battle-Outfit gewinnen sollte, kam nur: „Dude, ist das dein Ernst? I mean look at my Style!“ Wir haben nichts anderes erwartet!

AND THE WINNER IS … Wir haben in der Redaktion nachgefragt, gefachsimpelt und abgewogen: Bekommt Ferry den Punkt mit seinem zeitlos-klassischen Look oder gewinnt Yilmaz mit seiner Hommage an die 90er-Jahre? Unser Fazit: In einem Style Battle dürfen gerne modische Risiken eingegangen und Grenzen verschoben werden. Die Hommage an die 90er ermöglicht, kreative und unkonventionelle Elemente in das Outfit einzubinden und weckt direkt ein easy-going-Lebensgefühl – ein perfekter Start für die erste Runde, wie wir finden.