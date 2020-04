Sneaker-Sale Diese 5 Sneaker shoppen wir jetzt im Online-Sale

Nike – A ir Max 90 OG (jetzt ab 99,90 €, statt 140 €)

Happy Birthday! Der Air Max-Klassiker wird dieses Jahr 30. Um das gebührend zu feiern, bringt Nike das ganze Jahr über immer wieder coole Kollaborationen und Colourways raus. Einer der ersten Veröffentlichungen dieses Jahr, waren fünf der Original (OG) Colourways von 1990. Ursprünglich kam der legendäre Schuh als Performance-Laufschuh auf den Markt, hat sich aber in kurzer Zeit als das Streetwear-Musthave etabliert. 30 Jahre später ist er nach wie vor eines der beliebtesten Modelle von Nike. Das Treter in knallig blauen 'Hyper Royal' kannst du jetzt ab 99,90 € im Sale kaufen. Hier findest du viele Online-Shops, in denen du den Air Max 90 ordern kannst.

Puma – Future Rider Play On (jetzt ab 66,75 €, statt 90 €)

Mit diesem Sneaker bringt uns Puma die 80er zurück. Der legendäre Laufschuh Fast Rider bekommt ein Remake und wird dank knalligen Colourways Streetwear-tauglich neu interpretiert. Das Future-Modell orientiert sich am OG-Model (dem Original) und weist eine schlanke Laufschuh-/Retro-Silhouette auf. Der knallige Colourway ist sicher nichts für Farbmuffel. Hier findest du viele Online-Shops, in denen du den Puma Future Rider kaufen kannst.

Reebok – Club C 85 (jetzt ab 63,99 €, statt 79,95 €)

1985 kam der Club C (C steht für Champion) auf den Markt und richtete sich ausschließlich an Tennis-Spieler. Der Retro-/Normcore-Trend vor etwa 5 Jahren brachte neben dem Stan Smith auch den Club C 85 wieder ganz nach vorne. Sein minimalistisches, schmal geschnittenes Design machen aus dem Retro-Treter einen zeitlosen Klassiker, den du zu allem tragen kannst. Hier findest du viele Online-Shops, in denen du das Modell Club C 85 kaufen kannst.

Adidas – Ozweego (jetzt ab 50,00 €, statt 119,95 €)

Kaum ein Sneaker war in den letzten Jahren so einflussreich, wie der Ozweego von Adidas. Designer Raf Simons verhalf dem Runner aus dem Jahr 1998 zu einem großen Comeback, interpretierte das Modell neu und löste damit den großen Dad-/Chunky-Sneaker-Trend aus. Der neue alte Ozweego orientiert sich wieder mehr am Original aus den frühen 2000ern. Die Adiprene-Sohle im Fersen- und Vorfußbereich und das leichte Mesh-Material machen den Runner zu einem der bequemsten Sneaker. Hier findest du viele Online-Shops, in denen du den Ozweego kaufen kannst.

Asics – Gel-1090 (jetzt ab 69,99 €, statt 99,95 €)

Running-Sneaker im Dad-Style sind nach wie vor schwer angesagt. Einer unserer absoluten Favoriten ist der Asics Gel-1090. Der Laufschuh aus dem Jahr 2003 ist inspiriert von den Linien eines Motorrads und soll Schnelligkeit und Coolness symbolisieren. Die Gel-Technologie wird von vielen Sneaker-Fans gefeiert und ist, man kann es nicht anders sagen, saubequem. Hier findest du viele Online-Shops, in denen du den Gel-1090 von Asics kaufen kannst.

Es muss nicht immer der neueste Release oder eine Limited Edition sein. Manchmal zahlt sich ein paar Monate Geduld aus und schon kannst du im Sale sehr coole, angesagte Sneaker kaufen.