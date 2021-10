Die wichtigsten Mode-Kollaborationen im Oktober

Wichtige Fashion-Collabs Die 6 wichtigsten Mode-Kollaborationen im Oktober

Umbro x Sucuk und Bratwurst

Erscheinungsdatum: 30.09.2021

Umbro/PR Umbro x Sucuk und Bratwurst

Ende September veröffentlichte der englische Sportartikel Hersteller Umbro zusammen mit dem Berliner Kreativkollektiv Sucuk und Bratwurst eine Kollektion - eine Art Symbiose von Sport und Streetculture. Die Kollaboration umfasst neben T-Shirt und Longsleeve auch Trackpants und Windbreaker, der Look ist dabei besonders von einem dystopischen Futurismus sowie der Technokultur der 90er-Jahre inspiriert.

Highsnobiety x Dickies

Erscheinungsdatum: 6.10.2021

Highsnobiety/PR Highsnobiety x Dickies

Den 6.10 konnten sich viele Skater und Workwear Fans im Kalender einkreisen, denn an dem Tag erschien die Kollaboration zwischen dem Berliner Streetwear-Blog Highsnobiety und dem US-Amerikanischen Unternehmen Dickies. Die Kooperation präsentiert einen Workwear Anzug, der sich durch den typischen Boxy-Fit von Dickies auszeichnet, er kommt in drei Farben und besteht aus drei Kleidungsstücken (Work-Pants, Button-down Work-Shirt und Boxy-Fit Blazer).

Disney x Comme des Garcons

Erscheinungsdatum: 6.10.2021

Highsnobiety/PR Disney x Comme des Garcons

Nach vielen erfolgreichen Kollaborationen dieses Jahr, wie zum Beispiel mit Stüssy oder Bape, präsentierte das japanische Modehaus Comme des Garcons im Oktober seine nächste Zusammenarbeit. Dieses Mal eine Kollektion mit dem weltbekannten US-amerikanischen Unternehmen Disney. Die Kollektion besteht aus einfachen T-Shirts und Hoodies die plakativ mit Micky-Mouse-Designs bedruckt wurden.

Stone Island x New Balance

Erscheinungsdatum: 7.10.2021

Stone Island/PR Stone Island x New Balance

Diesen Oktober gibt's auch eine spannende neue Sneaker-Kollaboration zwischen dem US-amerikanischen Sporthersteller New Balance und der italienischen Marke Stone Island: den RC Elite in einem neuen modernen Look. Bemerkenswert ist hier vor allem das atmungsaktive Material, das aus 3D-gedruckten Mesh besteht und einen abgetragenen und zerfallenen Look erzeugt.

Loro Piana x Hiroshi Fujiwara

Erscheinungsdatum: 13.10.2021

Loro Piana/PR Loro Piana x Hiroshi Fujiwara

Die Kollaboration zwischen dem italienischen Modehaus Loro Piana und dem japanischen Designer Hiroshi Fujiwara besteht aus einer Unisex-Kollektion mit 10 zeitlosen und minimalistischen Looks. Eine perfekte Kombination aus Fujiwaras Streetwea-Ästhetik mit dem typischen eleganten und edlen Look von Loro Piana. Interessant ist die Materialienauswahl in der Kollektion, die beispielsweise Tasmanian-Super-Wolle oder auch Baby-Cashmere umfasst.

Uniqlo x White Mountaineering

Erscheinungsdatum: 28.10.2021

Uniqlo/PR Uniqlo x White Mountaineering

Ende Oktober erscheint eine Zusammenarbeit von den beiden japanischen Modehäusern Uniqlo und White Mountaineering. Die Kollektion besteht aus 9 Artikeln für Herren, Damen und Kinder und greift die Leidenschaft der beiden Marken zu Outerwear auf. Ihr könnt euch unter anderem auf Fleece-Jacken, Parka und den bekannten Doppelreißverschluss von White Mountaineering freuen.