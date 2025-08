Stylishes Equipment für Radfahrer mit der neuen Loop-Kollektion von Endura

Erhältlich bei Endurasport.com

Wer sagt, dass jedes Rad-T-Shirt ein Zip-Jersey sein muss? Das Tech Tee von Endura ist ein preisgünstiges Basic, das leicht ist, schnell trocknet und aus einem flachen Jersey-Material mit dezentem „Birds-Eye”-Mesh-Strick für Atmungsaktivität gefertigt ist. All dies kommt in einer bequemen, lockeren Passform daher, sodass du es zusammen mit deiner Lieblingsshorts tragen und fahren kannst. Es gibt auch eine Langarmversion. Ob du dich farblich für Dreich Grey, Brick Red oder Barra Blue entscheidest oder gleich alle drei nimmst, bleibt dir überlassen. So oder so, es steht dir auf dem Fahrrad genauso gut wie in jeder anderen Situation deines Alltags.