In diesem Artikel: 1. Trend: Casual Sportswear

2. Trend: Riviera-Style

3. Trend: Leder-Blousons

4. Trend: Summer-Suit

5. Trend: Relaxed Denim

Was ist im Sommer 2023 Trend in der Männermode? Was gehört jetzt in meinen Kleiderschrank? Hier findest du die stärksten Sommer-Modetrends für Männer 2023 auf einen Blick – vom entspannten Sommer-Anzug bis zum coolen Skater-Look. Dazu gibt es zahlreiche Styling-Tipps, welche die Looks absolut tragbar machen.

1. Trend: Casual Sportswear

Strickpolo mit strukturierter Oberfläche von ARKET, um 79 €

Gestreifte Langarm-Polos im Rugby-Style waren in den 90ern ein absolutes Sportswear-Must-have und feiern diesen Sommer ein Comeback. Aber nicht nur das, sie bekommen auch noch ein textiles Upgrade. Anstatt einem Stretch-Jersey kommt ein weicher Strick zu Einsatz und lässt das Teil nicht nur cool, sondern auch sehr stilvoll aussehen. Unseren Favoriten von Arket aus Baumwolle und recycelten Polyestergarn tragen wir zu weiten Worker-Pants oder bei sommerlichen Temperaturen greifen wir zu einer sandfarbenen Cargo-Shorts.

Gant / PR Blockstreifen-Polo aus Leinen von GANT, um 180 €

2. Trend: Riviera-Style

Alberto / PR Gestreifte, leichte Baumwolle mit Drawstring von ALBERTO, um 129,95 €

Luftig, leicht und stilvoll: Der Riviera-Style ist diesen Sommer angesagt und ist der perfekte Look für warme Tage. Das Basic-Teil für einen modischen Urlaubs-Look ist eine leichte Baumwoll- oder Leinen-Hose. Unser Favorit diesen Sommer ist die schmal geschnittene Drawstring-Hose von Alberto, die in ihrem gestreiften Design an die Sonnenstühle der Riviera erinnert. Um dein Outfit zu komplettieren, wählst du am besten einen leichten Sommer-Strick oder ein Kurzarmhemd mit Reverskragen. Der perfekte Sommer-Look für einen City-Trip und im Beach-Club.

Marc O'Polo / PR Chino-Joggers aus Leinen mit elatischem Bund von MARC O'POLO, um 119,95 €

3. Trend: Leder-Blousons

Breuninger / PR Leder-Blouson aus Veloursleder von SANDRO (über Breuninger.com), um 745 €

Anstatt eines Windbreakers tragen wir dieses Frühjahr eine Lederjacke im Blouson-Fit, falls es mal etwas kühler wird. Um den Trend genau zu treffen, solltest du ein Auge auf die richtige Passform haben. Die Jacke sollte einen kurzen Fit im Stil einer Bomberjacke haben. Das Veloursleder und die schrägen Paspeltaschen sorgen für ein cooles Retro-Feeling. Bei der Hosenwahl kannst du ruhig Mut zeigen und ein weites Modell mit Bund- oder Bügelfalte wählen. Fall dir das zu schick ist, dann begehe einen gekonnten Stilbruch und kombiniere die Jacke zu einer grauen Sweatpants.

Strellson / PR Dunkelblauer Blouson aus Ziegen-Veloursleder von STRELLSON, um 459 €

4. Trend: Summer-Suit

Herrlicher / PR Einreihiger Anzug auf Baumwoll-Leinen-Mix von HERRLICHER, um 299,90 € (Sakko 169,95 € und Hose 129,95 €)

Anzug im Sommer? Die meisten Männer winken jetzt bestimmt dankend ab. Bei über 20 Grad ist ein Sakko ganz sicher nicht die erste Wahl. Die neuen Sommer-Suits können aber viel mehr, als dir einen schicken, stilvollen Look zu verpassen. Allen voran etwa der Baumwoll-Leinen-Anzug von Herrlicher. Der leichte Anzug aus Biobaumwolle ist nicht nur atmungsaktiv und waschbar, sondern du kannst auch beide Teile unkompliziert getrennt voneinander kaufen und stylen. Tipp zum Anzug-Styling: Ein hochwertiges Rundhals-T-Shirt ersetzt das klassische Hemd und an den Fuß kommt ein weißer Sneaker im Retro-Stil – unser Tipp ist das Modell Urca CWL von Veja.

Arket / PR Einreihiger Anzug auf Hanf und Baumwolle von ARKET, um 408 € (Sakko 259 € und Hose 149 €)

5. Trend: Relaxed Denim

Levi's Made & Crafted / PR Oversized Trucker-Jacket mit Plissierung und tiefgesetzten Brusttaschen von LEVI'S MADE & CRAFTED, um 274,95 €

Das klassische Trucker-Jacket ist die beliebteste Jeansjacke und bekommt dieses Frühjahr von der Retro-inspirierten Marke Levi's Made & Crafted ein Fit- und Style-Update. Der weit geschnittene Box-Fit, den der eine oder andere noch aus den 80/90er-Jahren kennt, ist diesen Sommer wieder angesagt. Typisch für die bequeme Passform sind die überweiten Schultern und große, tief aufgesetzte Brusttaschen. Passend dazu kombinierst du eine gerade geschnittene Jeans im Regular-Fit: Finger weg von Skinny Jeans!

MyTheresa.com / PR Oversized-Jeansjacke im Used-Look von ACNE STUDIOS (über MyTheresa.com), um 350 €

