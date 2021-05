Starte die Reise in eine bessere Zukunft für alle:

Going Green ist der Weg in eine bessere Zukunft. Deshalb wollen MEN’S HEATH und TOYOTA dich empowern, noch nachhaltiger zu leben

Gemeinsam mit TOYOTA verfolgt MEN’S HEALTH eine Vision: eine bessere Zukunft für alle. Jede*r kann sich mit persönlichem Engagement für eine nachhaltige Gesellschaft einsetzen – und schon mit kleinen Veränderungen der Umwelt Gutes tun: zum Beispiel durch den Wechsel auf einen nachhaltigen Antrieb, weniger Fleisch essen und ein allgemein bewussteres Konsumverhalten. Das ist ein wichtiger Start. Aber wir alle wissen auch: das ist nicht ausreichend.

"Weniger" kann immer nur Teilabschnitt eines Ziels sein. Wie bei einem Staffellauf, bei dem das Erreichen eines Abschnittes (etwa null Emission) gut ist, müssen wir weiterlaufen, um niemanden zurückzulassen. Mittel- und langfristig benötigen wir mehr als null. Wir brauchen mehr Ideen, mehr Mut, mehr Innovation. Let’s Go Beyond Zero.

So gehen wir über null hinaus

MEN’S HEALTH setzt sich seit jeher auf vielfältige Weise für Verbesserung ein: Das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten und Stärken, ist die Basis für Veränderung und der Weg zum Glück. Und jetzt wollen wir weitermachen! Dabei unterstützt uns ein starker Partner.

TOYOTA – Dein Partner für mehr Nachhaltigkeit

Bereits vor 20 Jahren startete TOYOTA diese Reise mit dem Ziel einer besseren Zukunft für alle. Die Intention: mit Mobilität vorangehen, die niemanden zurücklässt – und sich für eine Gesellschaft einsetzen, die der Umwelt Gutes tut. TOYOTA entwickelt dafür effiziente Hybridmodelle, Plug-in-Hybride, vollelektrische Fahrzeuge sowie ein Brennstoffzellen-Fahrzeug mit null Emissionen, das die Luft während der Fahrt reinigt. Alles getreu dem Motto: nicht bei null Emissionen stehenbleiben, sondern weitergehen. Lass dich von dieser Vision mitreißen: Let’s Go Beyond Zero.

Gehe diesen Weg mit uns

Der Wandel beginnt mit einem selbst – mit dir, lieber Leser. Deshalb wollen MEN'S HEALTH und TOYOTA dich motivieren und dir zeigen, was du auf dem Weg in eine bessere Zukunft unternehmen kannst. Wir verraten dir, wie du dein Workout nachhaltiger gestalten kannst, warum fleischfreie Ernährung zum Muskelaufbau sinnvoll ist und wie du Mode wirklich nachhaltig konsumierst. Darüber hinaus gibt es Tipps, wie du mit 8 einfachen Schritten innerhalb kürzester Zeit ein nachhaltigeres Leben führst. Außerdem: Mehr über TOYOTAS erstes Auto, das die Luft während der Fahrt reinigt.

Jetzt ist es an dir: Lese die Artikel, setze dich mit den Inhalten auseinander und deine Erkenntnisse um. So bestreiten wir gemeinsam den Weg in eine bessere Zukunft. #beyondzero