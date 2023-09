Sicherlich ist dir die Body-Positivity-Bewegung mittlerweile ein Begriff. Hier geht es darum, jeden Körper so zu akzeptieren und zu lieben, wie er ist – ganz egal, ob dünn oder dick, klein oder groß. Dennoch sind viele unzufrieden mit ihrem eigenen Aussehen. Sie leiden unter "Body Anxiety", also der Angst, dass ihr Körper nicht dem Schönheitsideal entspricht. Das zeigt auch eine ElitePartner-Studie: Hier wurden 2380 deutsche Singles bezüglich ihres Dating-Verhaltens und der Rolle, die das Aussehen hier spielt, befragt. Mit dem Ergebnis: Jeder zweite Single zweifelt an der eigenen Attraktivität. Bei jeder vierten Person gehen die Selbstzweifel sogar so weit, dass ein Date aus diesem Grund abgesagt wird. Dir mangelt es an Selbstbewusstsein? Hier geht's zu unserer Anleitung für mehr Selbstsicherheit.

Social Media: Diesen Einfluss hat die ständige Bewertung

Zwar fühlt sich knapp ein Drittel der befragten Singles rundum wohl in seinem Körper, dennoch leidet die Mehrheit auch heute noch – oder vielleicht gerade heutzutage – unter Unsicherheitsgefühlen in Bezug aufs Aussehen. Warum das so ist? Diplom-Psychologin Lisa Fischbach erklärt bei ElitePartner.de dazu: "Gründe finden sich in Schönheitsidealen, die durch (soziale) Medien geschürt werden und so Standards setzen: in der Wahrnehmung und den Denkmustern, was attraktiv ist. Zudem hat sich eine permanente Bewertungskultur etabliert, die oft intolerant mit Anderssein umgeht und vielfach zu Verletzungen führt."