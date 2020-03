Deine letzte To-Liste ever Nie mehr Stress im Job mit diesen 4 Strategien

Goodbye Stress, hello mehr Spaß bei der Arbeit — mit diesen Strategien, oder sei beim neuen TK-GesundheitsCoach dabei

Listen streichen

Reduziere die typische To-do-Liste auf einen einzigen Punkt. Frage dich deshalb: Wenn ich nur eine Sache am Tag machen könnte, welche wäre das? Und ist das dann erledigt, ist die wichtigste Tat des Tages schon geschafft. Du wirst merken, wie sehr dich das bereits entspannt.

Perfektionismus killen

Der wahre Grund für Stress ist oft gar nicht nur die Arbeit. Hinzu kommen das Privatleben, die Schwiegereltern, ein voller Terminkalender, vielleicht kranke Kinder … ach ja, das Auto muss ja auch zur Inspektion.Vergiss die Idee, am Ende des Tages alles erledigt zu haben. Und versuche, Kraft auch aus kleinen Triumphen zu schöpfen.

Und sollte es doch die Arbeit sein, die dich plagt, dann verfahre nach dem Motto der bekanntlich äußert erfolgreichen Digi-Economy "Done ist better than perfect".

Andrew Neel / Unsplash.com So könnte dein Schreibtisch aussehen. Die ausführliche Einkaufsliste fürs Abendessen lassen wir dir durchgehen

Nachrichten ignorieren

Piep, surr, pling! Finde einen Weg, besser mit Mails und Smartphone-Traffic umzugehen, und schau zum Beispiel nur 1-mal pro Stunde aufs Display. Denn es dauert zirka 5 Minuten, bis du nach so einer Unterbrechung gedanklich wieder voll bei der Sache bist.

Unsicherheit ablegen

Stress bei der Arbeit entsteht auch, weil häufig gleichzeitig das Gefühl aufkommt, nicht gut genug zu sein. Aber wenn man sich für kleine Erfolge auch mal selbst lobt und sich belohnt, fällt vieles leichter. Und natürlich hebt das auch insgesamt die Stimmung.

