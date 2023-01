Anzeige Premium Sport-Kopfhörer Ob im Wasser oder an Land: Das sind die besten Kopfhörer für den Sport

Egal ob beim Laufen in der Natur, beim Wassersport, unterwegs mit dem Fahrrad oder im Fitnessstudio nach der Arbeit – mit guter Musik geht alles leichter von der Hand. Wer beim Sport noch nicht auf Knochenschall setzt, kann sich mit den Shokz Sport-Kopfhörern auf ein top Sound-Erlebnis beim Training freuen

Wer kennt es nicht? Die richtige Musik auf den Ohren kann uns zur Höchstleistung antreiben – sie ist der perfekte Motivationsbooster. Leider blenden wir mit klassischen In-Ear oder On-Ear Kopfhörern zunehmend unsere Umwelt aus. Von der Außenwelt abgeschnitten entgehen uns aber gerade in der Öffentlichkeit oftmals wichtige Impulse.

Shokz bietet mit seinen innovativen Sport-Kopfhörern zum Schwimmen, Laufen oder Radfahren und deren patentierter Knochenschall-Technologie eine Lösung, die die Ohren frei und Sportbegeisterte gleichzeitig mit den passenden Beats ins Training starten lässt.

Wie das funktioniert? Herkömmliche Kopfhörer übertragen akustische Schwingungen über die Luft. Shokz hingegen setzt auf die patentierte Bone-Conduction-Technologie. Dabei werden die Vibrationen von Schallwandlern direkt über die Wangenknochen an das Innenohr übertragen und umgehen das Trommelfell. Die Vorteile? Höherer Komfort durch Open-Ear-Design, eine zuverlässige und sichere Umgebungswahrnehmung und die Ohren bleiben trocken und sauber. Mit mehr als 1800 Patenten besitzt Shokz weltweit die meisten für Knochenschall-Technologie.

Shokz

Shokz definiert neu, was Spitzen- und Hobbysportler:innen von einem guten Kopfhörer erwarten dürfen. Die Open-Ear Kopfhörer-Serie mit den Bluetooth-Kopfhörern OpenRun, OpenRunPro und dem OpenMove, sowie dem MP3-Kopfhörer OpenSwim sind robust verarbeitet und maximal auf die Bedürfnisse von Sportbegeisterten abgestimmt. Jedes Modell von Shokz gibt es in unterschiedlichen Farben und in zwei verschiedenen Größen: Mini und Standard.

Redaktions-Tipp: Mit dem OpenMove bietet Shokz ein günstiges Einstiegsmodell, das jedem die Möglichkeit bietet, sich selbst vom Konzept der Knochenschall-Kopfhörer zu überzeugen.

Kopfhörer für sicheren Musikgenuss beim Laufen oder Radfahren

Shokz

Ob unterwegs mit dem Fahrrad oder zu Fuß: Herkömmliche In-Ear-Kopfhörer oder gar Kopfhörer mit Active Noise Cancelling können schnell ein Risiko darstellen. Ganz in das Training vertieft und abgeschirmt von den Geräuschen der Außenwelt, überhört man schnell wichtige Impulse: Sei es ein hupendes Auto, das einen warnen möchte, eine andere Person auf dem Fahrrad, die schon seit einiger Zeit hinter uns auf die Gelegenheit wartet vorbeizukommen oder andere Gefahren. Die Ohren frei für den Verkehr zu haben, ist daher lebenswichtig.

Der professionelle Sport-Kopfhörer OpenRun Pro ist das neue Flaggschiff-Modell und bietet exzellenten Sitz, kompromisslose Sicherheit und mit der neuesten Generation der patentierten Bone-Conduction-Technologie eine hervorragende Klangqualität. Mit TurboPitch™ genießen die Besitzer:innen des neuen Shokz OpenRun Pro jetzt noch kraftvollere Bässe, akzentuierte Mitten und besonders klare Höhen bei gleichzeitig optimiertem Vibrationsverhalten. Ob Musik oder Podcast, sie sind die perfekten Musikbegleiter beim Laufen oder Radfahren, ohne sich dabei komplett abzuschirmen.

Jetzt neu OpenRun Pro

Auch im deutschen Spitzensport ist der Hersteller mit seinen innovativen Bone-Conduction-Kopfhörern angekommen: Shokz wird nämlich offizieller Partner des Deutschen Leichtathletik-Verbands. Die exklusive Partnerschaft mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) unterstreicht die herausragende Praxistauglichkeit der Produkte von Shokz und verhilft Spitzenathlet:innen durch klangvolle Untermalung zu noch besseren Trainingserfolgen.

Die besten wasserdichten Kopfhörer zum Schwimmen

Shokz

Was beim Joggen oder im Fitnessstudio längst Normalität ist, bringt der OpenSwim jetzt auch ins Wasser. Dank der Titanbügel und ergonomischen Form sitzt der Kopfhörer fest und bequem – ohne zu rutschen. Mit seinem IP68-zertifizierten Design kann der OpenSwim bis zu zwei Meter tief tauchen, ist völlig wasserdicht und somit der ideale Trainings-Partner an Land und im Wasser.

Weil Funktechnologien wie Bluetooth® im Wasser schnell an ihre Grenzen stoßen, setzt Shokz auf einen integrierten MP3 Player, um lästiges Stottern oder Aussetzen der Musik zu vermeiden. Der OpenSwim bietet Speicherplatz für bis zu 1.200 Songs und bis zu acht Stunden Akkulaufzeit, also mehr als genug Ausdauer selbst für die größten Fans des Wassersports.

Hier geht's zum OpenSwim

Auch unter Wasser lässt der MP3-Kopfhörer die Ohren frei für Wichtiges: Ob es nun die Bademeister:innen, die eigenen Kinder oder andere Gäste sind – ohne störende Stöpsel hat man immer zwei offene Ohren für seine Umgebung und nimmt weiter am Geschehen teil.

Musik neu erleben

Shokz

Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung hat Shokz bereits mehr als 7 Millionen Kund:innen bedient und ist somit alles andere als ein Fall für Early Adopter. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Shokz (vormals AfterShokz) eine Vision: Das Unternehmen möchte mit ihrer einzigartigen Bone-Conduction-Technologie die Art und Weise des Hörens verändern und verbessern. Die preisgekrönten Shokz-Kopfhörer bieten dank einer Reihe von patentierten Audiotechnologien und ihrem offenen Design erstklassigen Stereoklang und versprechen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Shokz die optimale Wahl ist, wenn man einen Sport-Knochenschallkopfhörer sucht, den man sowohl im Alltag als auch beim Sport tragen kann. Die Kopfhörer und Headsets von Shokz sind im ausgesuchten Fachhandel sowie im Onlinehandel und im Webshop erhältlich.

Finde dein passendes Modell im shokz.com Shop