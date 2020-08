Anzeige Pflanzlicher Recovery-Snack mit hochwertigem Protein Darum snackt ManU-Profi Jesse Lingard so gerne Pistazien

Pflanzliches Protein gewinnt in der Ernährung von Athleten und Spitzensportlern wie Fußballprofi Jesse Lingard zunehmend an Bedeutung. Denn um die Muskelregeneration zu fördern, ist hochwertiges Eiweiß erforderlich. Das Gute: Pistazien bieten Sportlern einen nahrhaften Snack, da sie weniger Fett als andere Nüsse enthalten und als sogenanntes “vollständiges Protein” sind alle 9 essenziellen Aminosäuren in ausreichender Menge vorhanden.

Ernährungsprofis wie Nigel Mitchell wissen zudem um den sehr hohen Gehalt an Mikronährstoffen in Pistazien, wie Thiamin, Vitamin B6, Vitamin A, den B-Vitaminen (außer B12) und Vitamin E.

“Es ist nicht verwunderlich, dass sich ein Spieler wie Jesse Lingard dafür entschieden hat, Pistazien in seinen Ernährungsplan aufzunehmen”, sagt Mitchell, Senior Lecturer an der Universität Portsmouth (England) und ehemaliger "Head of Nutrition" für das britische Profi-Radteam Sky Pro Cycling.

Wichtige Mikronährstoffe in Pistazien

Außerdem enthalten amerikanische Pistazien eine breite Palette von Antioxidantien, Gamma-Tocopherol (eine Art Vitamin E), Polyphenole sowie die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin. Und wichtige Mineralien wie Kalium, Kupfer, Magnesium und Phosphor. Insbesondere Kalium ist ein wichtiger Elektrolyt für Sportler. Es reguliert das gesamte Körperwasser und die Muskelkontraktionen.

Jon Enoch In bester Stimmung und voller Energie: Jesse und Nigel nach einem Snack Pistazien

Pistazien-Fan und Lokalmatador Jesse Lingard wurde in Warrington, England, geboren und spielt seit seinem achten Lebensjahr bei Manchester United. Als Aushängeschild der Klubakademie ist Lingard in den letzten Jahren zu einem Schlüsselspieler für den Traditionsverein geworden. Durch seine Leistungen schaffte er den Sprung in die Nationalmannschaft, wo er 24 Länderspiele für sein Land gewann. Einen Moment, der ihn mit großem Stolz erfüllte, erlebte er während der Weltmeisterschaft 2018, als er sich den Traum eines jeden Jungen erfüllte, für sein Land Tore zu schießen, und sein Team es bis ins Halbfinale des Turniers schaffte.

Als Spitzensportler achtet er schon seit vielen Jahren streng darauf, seinen Körper mit den Nährstoffen zu versorgen, die er für Höchstleistungen benötigt.

MEN'S HEALTH: Jesse, Du hast bereits unterschiedliche Diäten ausprobiert. Welche Veränderungen hast du in Bezug auf deine Fitness oder dein Wohlbefinden bei dieser bemerkt?

JESSE LINGARD: Ich habe mich 5 Tage vegan ernährt. Ich konnte mich jedoch nicht daran gewöhnen ausschließlich pflanzliche Produkte zu mir zu nehmen. Ich habe mich vor Spielen hungrig und etwas schlapp gefühlt. Daher habe ich tierische Produkte, wie Milch, Eier und Fisch in meine Ernährung eingebaut – ich bin also Pescetarier geworden. Ich hatte das Gefühl, dass das geholfen hat. Ich habe wieder mehr Energie und bin fitter. Ich glaube jedoch, dass ich mich länger hätte vegan ernähren müssen, um die positiven Auswirkungen zu bemerken. Da bin ich nicht lange genug am Ball geblieben.

Jon Enoch Jesse und Mr. Baby Pistachio (links)

MH: Wie stellst du sicher, dass du deinen täglichen Proteinbedarf erreichst ohne Fleisch zu essen?

JL: Ich achte darauf, dass ich alle wichtigen Nährstoffe zu mir nehme. Natürlich snacke ich über den Tag verteilt, vor allem Pistazien. Die enthalten alle 9 essenziellen Aminosäuren, sodass ich einem Defizit an Proteinen vorbeugen kann. Das hilft mir dabei, genügend Eiweiß zu mir zu nehmen. Das ist eine gute Ergänzung zu meinen Hauptgerichten.

MH: Was sind deine 5 Lieblings-After-Workout-Snacks?

JL: Bohnen, Fisch und Gemüse, Kartoffeln, Pistazien. Nach dem Training oder einem Spiel benötige ich reichlich Energie, vor allem gute Kohlenhydrate und Proteine. Diese Lebensmittel versorgen mich mit allem, was ich brauche.

MH: Was ist dein Lieblings-Frühstück?

JL: Um eine gute Grundlage für den Tag zu legen, esse ich am liebsten Avocado mit Rührei und Bohnen. Das macht mich satt und bringt mich gut über den Tag.

Über American Pistachio Growers

American Pistachio Growers ist ein gemeinnütziger Handelsverband, der mehr als 865 Mitglieder vertritt, die Pistazienanbauer, -verarbeiter und Industriepartner in Kalifornien, Arizona und New Mexico sind. Für weitere Informationen besuche

www.AmericanPistachios.org

APG