MEN'S HEALTH Podcast Folge 1: von flachen Witzen und einem ruhmreichen HSV

Heute ist es soweit: die exklusive Premiere des MEN'S HEALTH Gute-Laune-Podcast. Schon in der ersten Folge gehen Arndt und Uli all-in. Sie meistern den Brückenschlag von Niveau zu flachen Witzen so souverän wie die Personalführung in der Redaktion. Bereits nach 2 Minuten platzt die erste Bombe. . .