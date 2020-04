MEN'S HEALTH Podcast Das Hit-Medley der Gute-Laune-Songs (Folge 2)

Unter anderem in dieser Folge: Arndt dissed Cyndi Lauper und erörtert die Qualitäten des Songs "Bierkapitän", Uli intoniert Jon Bon Jovi, was Arndt überraschend milde stimmt. Steht am Ende das "Bed of Roses" für beide? Hört selbst hinein.

