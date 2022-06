Anzeige Porsche Design 5 sportlich-elegante Key Pieces für den Sommer

Dynamische Formen, anspruchsvolle Designs und höchste Qualitätsanforderungen: Die Marke Porsche Design steht seit jeher für sportliche Eleganz. Moderne Activewear, die bewegt – und die den Sommer noch etwas besser macht.

Falls du Wert auf hohen Tragekomfort, elegantes Design und sportliche Details legst, bist du bei Porsche Design an der richtigen Adresse. Denn mit den Looks der Traditionsfirma bist du modisch gesehen immer auf der Überholspur. Wir zeigen dir unsere 5 Top Pieces für diesen Sommer – und verraten dir, wie du bei deinem neuen Outfit eine Menge Geld sparen kannst.

Porsche Design: Looks für Legenden

Sind wir ehrlich: Der Porsche 911 ist eine echte Legende. Wer dieses Auto fährt, verkörpert Stil, Eleganz und einen guten Geschmack. Der sollte auch beim Kleidungsstil nicht aufhören – darum gibt es für alle Fans des schicken Flitzers die passende Modekollektion von Porsche Design. Ob Accessoires, Sportswear oder Sneakers: Dank großer Auswahl kannst du die DNA der Brand ganz einfach in deinen ganz persönlichen Style einfließen lassen – egal, ob du einen Porsche fährst oder nicht. Das Besondere an den Kollektionen: Der technische Anspruch der Traditionsmarke findet sich in Form von High Performance-Materialien, dynamischen Schnitten, athletischen Passformen und funktionalen Details wieder. So entsteht eine Symbiose aus sportlicher Coolness und unangestrengter Eleganz. Die perfekte Mischung für jeden Tag – sowohl beim Training als auch in der Freizeit.

Guter Stil trifft gutes Gewissen

Fast Fashion? No, thanks! Auch Porsche Design ist sich seiner Verantwortung in Sachen Nachhaltigkeit bewusst und arbeitet daher stets an innovativen Technologien und Lösungen. Dank der Zusammenarbeit mit PUMA wurden bereits hochmoderne Materialien geschaffen, die das Beste aus Fashion und Funktionalität vereinen. Doch damit nicht genug: Die Thermore® Ecodown®-Wattierung aus 100 % recycelten Plastikflaschen sorgt für thermodynamische Kleidung, die nicht nur ihre Träger, sondern auch die Umwelt und unsere Ressourcen schont. Für Looks, die länger als eine Saison halten – und die einen guten Style mit einem guten Gewissen vereinen.

5 Key Pieces für den Sommer

Ob du einen neuen Look für den Italien-Urlaub, neue Sportschuhe für dein Training oder ein entspanntes Freizeit-Outfit für zu Hause suchst: Bei Porsche Design wirst du garantiert fündig. Wir konnten uns an der aktuellen Kollektion jedenfalls nicht sattsehen und haben vorsorglich die fünf heißesten Teile für den Sommer für dich kuratiert. Denn weißt du, was das Beste ist? Im Sommer Sale, der noch bis zum 31.08.22 läuft, kannst du das ein oder andere Design-Schnäppchen ergattern – sofern es dir niemand vor der Nase wegkauft.

1. Piloten-Sonnenbrille mit Wechselgläsern

Porsche Design / PR Die Porsche Design Sunglasses P‘8478 sind ein Designklassiker

Hier bestellen: Porsche Design Sunglasses P‘8478 für 380 €

Das ultimative Must-have für den Sommer? Natürlich eine Sonnenbrille! Aber nicht irgendeine, sondern bitte diesen Designklassiker aus leichtem Titan mit kratz- und schlagfesten Polycarbonat-Gläsern. Diese lassen sich – und das ist eine Weltneuheit – per Schnellverschluss austauschen und den individuellen Lichtverhältnissen anpassen. Ein Wechselpaar Gläser wird direkt mitgeliefert, weitere lassen sich im Shop bestellen.

2. Bomberjacke im Blouson-Stil

Porsche Design / PR Sportlich, klassisch, unverzichtbar: Eine leichte Bomberjacke

Hier bestellen: Porsche Design Light Bomber Jacket für 159 € statt 240 €

Auf den Sommer in Europa kann man sich nicht wirklich verlassen – eine stylische Übergangsjacke sollte daher jeder im Schrank haben. Perfekt für alle Anlässe: Die Porsche Design Light Bomber Jacket! Ein leichter Stoff, ein reduziertes Design und klassisches Schwarz machen dieses Modell zum absoluten Allrounder, der sich jedem Outfit problemlos anpasst.

3. Wollpullover mit Mesh-Details

Porsche Design / PR Ein Pullover, der (fast) mitdenkt: Crew Neck aus High Performance-Strick

Hier bestellen: Crew Neck aus High Performance-Strick für 115 € statt 170 €

Tagsüber sonnig, abends windig? Kein Problem, wenn du diesen klassischen Pullover aus leichtem Strick dabeihast. Der Evoknit Crew Neck Sweater ist aber nicht nur ein Wollpullover – es besteht aus High-Performance-Strick. Wärmende Merinowolle trifft auf eine atmungsaktive Technologie, reflektierende Details und moderne Mesh-Details.

4. Die Designer-Jogginghose aus Jacquard-Strick

Porsche Design / PR Pssst… Die Porsche Design Sweat Pants sind aktuell sogar im Sale!

Hier bestellen: Porsche Design Sweat Pants für 89 € statt 130 €

Gibt es ein besseres Kleidungsstück, als eine Jogginghose? Wohl kaum. Dass so ein Teil aber auch richtig luxuriös aussehen und durchaus ausgehtauglich sein kann, beweisen diese Sweat Pants. Innovativer Jacquard-Strick, ein vom Titan-Look inspirierte Hexagon-Muster und der elegante Schnitt sorgen für den charakteristischen Porsche Design-Stil: Sportlich-elegant und mit dem gewissen Extra. Ob beim Netflix-Abend oder beim Spaziergang: Ein absolutes Essential für jeden Tag.

5. Limitierter Leder-Sneaker mit Lasergravur

Porsche Design / PR Der Porsche Design RCT Xetic N ist limitiert auf 911 Sück

Hier bestellen: Porsche Design RCT Xetic N für 300 €

Limitiert auf 911 Stück – und alleine deswegen schon extrem begehrt: der Porsche Design RCT Xetic N! Gefertigt aus edlem Nubukleder, versehen mit einer innovativen PUMA XETIC Zwischensohlen-Technologie und „One of 911 Limited Edition“-Lasergravur, überzeugt der Sportschuh aber auch in Sachen Design und Funktionalität. Sein ausgefeiltes Dämpfungssystem macht ihn zum idealen Laufschuh, ermöglicht explosive Sprints und dynamische Bewegungen. Ein stylischer Sneaker für Training und Alltag!

Bei Porsche Design werden die aktuellen Modetrends in sportlich-elegante Pieces umgesetzt und dabei wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Also nicht lange zögern, sondern direkt zugreifen und top gestylt in den Sommer starten!