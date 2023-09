Wie funktionieren Penisstrecker?

Was nahezu alle Systeme von Penisstreckern gemeinsam haben, ist das Funktionsprinzip. Der Penis wird durch eine anhaltende Zugwirkung gedehnt und somit verlängert. Dabei entsteht der Längenzuwachs aber nicht durch die Dehnung des Gewebes, sondern kommt ein physisches Prinzip des menschlichen Körpers zum Einsatz: die Anregung des Zellwachstums durch einen äußeren Reiz. Viele alte Naturvölker wenden das Prinzip der kontrollierten Dehnung schon seit Jahrhunderten an, beispielsweise die Schwanenhals-Frauen aus Burma oder die Tellerlippen bestimmter Ethnien in Brasilien oder in Zentral- und Ost-Afrika.