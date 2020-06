Samenspender werden Darum solltest du Samen spenden

Schon mal überlegt, Samen zu spenden? Warum man es tun sollte, wer geeignet ist und was man dabei verdienen kann

Am Honorar liegt es nicht, dass Niklas, der hier seinen richtigen Namen nicht nennen will und auch sein Alter nur ungefähr mit Anfang 30 angibt, zum Samenspender wurde: "Da könnte ich mit jedem Job mehr verdienen", sagt der Betriebswirt. 40 Euro Aufwandsentschädigung bekommt er pro Spende von Deutschlands größter, gerade eröffneten European Sperm Bank in Hamburg. Das Honorar schwankt von Organisation zu Organisation, aber viel höher liegt der Verdienst auch bei anderen Spermienbanken nicht.

Die Idee, Samenspender zu werden, kam aus dem Freundeskreis: Bei einem befreundeten Pärchen war eine Zeugungsunfähigkeit des Mannes festgestellt worden, und Niklas wurde gefragt, ob er sich vorstellen könnte, als Samenspender einzuspringen. Er entschied sich dagegen: Das Kind in seiner unmittelbaren Umgebung aufwachsen zu sehen, das wollte er nicht. Aber für ihm unbekannte Frauen oder Familien zu spenden und ungewollt kinderlosen Paaren zu helfen, das erschien Niklas, der auch Blutspender ist und einen Organspendeausweis im Portemonnaie bei sich trägt, sinnvoll.

George Rudy / Shutterstock.com Samenpender helfen Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch zum ersehnten Nachwuchs

Zu helfen, einen Kinderwunsch zu erfüllen, wenn der männliche Partner zeugungsunfähig ist oder eine Erbkrankheit hat, ist die häufigste Motivation von Männern, Samenspender zu werden. Auch ermöglichen sie durch ihre Samenspende gleichgeschlechtlichen Frauenpaaren oder Single-Frauen eine Familiengründung.

Daran erkennst du, ob dein Sperma gesund ist

Welche Voraussetzungen braucht man, um Samenspender zu werden?

"Unsere Spender sind zwischen 18 und 45 Jahre alt und repräsentieren die Vielfalt der Gesellschaft", sagt Spenderkoordinatorin Laura Fleckenstein, die potentielle Spender für die Sperm Bank Hamburg interviewt. Spender kommen aus allen Gesellschaftsschichten, haben unterschiedliche Hintergründe, Religionen, Ausbildungen und Jobs.

Gemeinsam haben sie alle, dass sie sowohl physisch als auch mental gesund sind. Und das wird vorab genauestens untersucht. Wenn du dich also dafür interessierst, Samenspender zu werden, bekommst du sowohl ein generelles als auch ein aktuelles Update über deinen Gesundheitsstatus.

So erhöhst du deine Fruchtbarkeit

"Es wird eine Familienanamnese gemacht, also nachgefragt, welche Krankheiten in der Familie vorgekommen sind", erklärt die Biologin Dr. Roja Barikbin, die den Hamburger Standort der ESB leitet. Zudem untersucht ein Genetiker deine Gene auf die 4 häufigsten autosomal rezessiven Erkrankungen hin, also auf Krankheiten, die zum Tragen kommen, wenn die genetische Mutter Erbinformationen zur gleichen Krankheit in sich trägt, zum Beispiel Mukoviszidose. Es folgen allgemeinmedizinische Untersuchungen, bei Bedarf beim Dermatologen, Kardiologen und Psychologen, die Blutwerte werden gecheckt, letztere auch regelmäßig auf HIV und Hepatitis.

Anciens Huang / Shutterstock.com Unter dem Mikroskop werden Spermaproben untersucht, ob sie Spenderqualität aufweisen

Wer kann Samenspender werden?

Der erste Schritt zum Samenspender ist die Untersuchung des Spermas. Zuallererst muss festgestellt werden, ob deine Spermien überhaupt Spenderqualität haben. Dafür wird eine erst Samenprobe gewaschen, bei minus 196 Grad Celsius eingefroren und wieder aufgetaut. Das macht man, da die Spenderspermien zur Lagerung ja auch tiefgefroren werden, und wenn sie verkauft werden, nach dem Auftauen immer noch erstklassige Qualität aufweisen müssen. Unter dem Mikroskop werden die aufgetauten Spermien dann nach Menge und Mobilität beurteilt. "Nur eine von 20 Probespenden ist gut genug", weiß Laborleiterin Jean Marie Skarke aus Erfahrung. Bestehen die Spermien jedoch den Test, beginnt das medizinische Testverfahren des potentiellen Spenders.

Das taugen Spermatests für zuhause

Wie verläuft eine Samenspende?

Nehmen wir an, die Qualität deiner Spermien und deine gesundheitlichen Voraussetzungen qualifizieren dich als Spender. In Zusammenarbeit mit der Samenbank erstellst du ein anonymes Online-Profil für die möglichen biologischen Mütter und deren Partner. Darin gibst du deine körperlichen Merkmale preis, deine ethnische Herkunft, deine Charaktereigenschaften, deinen Beruf, deine medizinische Familienhistorie und deine Hobbys. Zu deinem Profil gehören auch ein Babyfoto von dir sowie eine persönliche Audiobotschaft, in der du erklärst, warum du Spender geworden bist.

Zum Spenden gehst du dann regelmäßig zu der von dir ausgewählten Samenbank, optimalerweise ein Jahr lang mindestens einmal pro Woche. Auch öfter ist möglich, doch 48 Stunden Karenzzeit sollten dazwischen liegen. Sobald in Deutschland ein Kind mit deiner Spende geboren wird, wirst du vom DIMDI, dem Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information, informiert. "Wir richten uns bei der European Sperm Bank nach der für Deutschland geltenden Quote, nach der jeder Spender an höchstens 15 Familien spenden darf", erklärt Dr. Barikbin.

Elena Pavlovich / Shutterstock.com Bei minus 196 Grad Celsius werden die Spermaproben in Flüssigkeitsstickstoffbanken gelagert

Wie steht es mit möglichen rechtlichen Ansprüchen der Kinder?

Seit Juli 2018 regelt in Deutschland das Samenspenderregistergesetz, dass Kinder ein Recht auf Kenntnis der Abstammung haben, und dass Samenspender von möglichen Ansprüchen beim Sorge-, Unterhalts- und Erbrecht freistellt. Kinder, die durch eine künstliche Befruchtung mittels Samenspende gezeugt wurden, können jedoch ab dem 16. Lebensjahr beim zentralen Samenspenderregister des DIMDI Kontaktdaten über ihren biologischen Vater erfragen. Das heißt, die Samenbank, bei der du spendest, muss deine Daten an das Institut weiterleiten und dazu musst du ihr vorher vertraglich dein OK geben. Du selbst hast übrigens kein Recht, von dir aus etwas über die von dir gezeugten Kinder zu erfahren, aber du hast auch keinerlei Verpflichtungen.

Das sollte jeder Mann über Sperma wissen

Wieviel Geld kann man mit Samenspenden verdienen?

Zwischen 40 bis 80 Euro gibt es in der Regel pro Spende, macht einen Verdienst von etwa 160 bis 560 Euro pro Monat. Eine Spende von dir verkauft ein Samenbank an Paare oder Single-Frauen mit Kinderwunsch weiter. Finanziell lohnt sich die Spende eher für die Samenbank, wo deine Spermien eingefroren und von wo aus sie verschickt werden: Rund 700 Euro kostet ein tiefgefrorener 0,5-Millimeter-Halm mit bis zu 10 Millionen Spermien.

Auch wenn man vom Samenspenden nicht reich wird: Wenn man bedenkt, dass fast jedes 10. Paar in Deutschland ungewollt kinderlos ist, verhilfst du mit deiner Spermienspende vielen Menschen zum großen Glück. Und bekommst einen kostenlosen rundum Gesundheitscheck, der dir für deine eigene Familienplanung in der Zukunft Sicherheit und Zuversicht geben kann.

