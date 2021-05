Anzeige Fit in den Sommer Stark wie nie zuvor

Du hast dir vorgenommen, im neuen Jahr noch mehr aus deinem Training rauszuholen? Dann gönne dir auch Pausen. Nach intensiven Trainingseinheiten braucht dein Körper Zeit, um zu regenerieren – nur so wirst du stärker und beugst Verletzungen vor.

Bioaktive Collagen-Peptide können die Regenerationsprozesse gezielt unterstützen: Sie wirken wie ein Trigger für die Zellen und fördern unter anderem den Aufbau von neuem Gewebe. In den USA gelten Collagen-Peptide schon länger als echte Revolution in Sachen Sportlerernährung. Das neue Protein Powder TRIPLEPERFORM wirkt mit einer Kombination aus gleich drei bioaktiven Collagen-Peptiden. BODYBALANCE®,FORTIGEL® und TENDOFORTE® regen im Zusammenspiel mit Magnesium, Zink und Vitamin C den Collagen-und Fettstoffwechsel an, fördern den Muskelaufbau und steigern die Leistung. Deine Gelenke bleiben beweglich, Knochen, Muskeln, Bänder und Sehnen werden gestärkt. Die Effekte sind klinisch erprobt und treten bereits nach zwei bis drei Monaten konsequenter Einnahme ein. Für dein stärkstes Ich in 2021.

PR 50 Prozent Steigerung der Muskelmasse nach 12 Wochen und 50 Prozent weniger Schmerzwahrnehmung bei Gelenkproblemen durch den Aufbau von Knorpelmasse

Innovativer Trainings-Buddy: TRIPLE PERFORM unterstützt mit Collagen-Peptiden die Regeneration. Monatspackung circa 45 Euro.

Wir wollten es genau wissen und haben mit Eberhard Stork, Geschäftsführer von ATRO ProVita, gesprochen:

Warum setzen Ihrer Meinung nach immer mehr Menschen auf Nahrungsergänzungsmittel?

Das ist ein Mix von Einflussfaktoren. Zum einen steigt das Wissen über Nährstoffe und die spezifischen Bedürfnisse für alltägliche Anforderungen und Extremsituationen kontinuierlich. Zum anderen wissen viele Konsumenten, dass sie im stressigen Alltag nicht immer dazu kommen, die gewünschten Nährstoffe über eine ausgewogene Ernährung zu sich zu nehmen. Im Falle von Collagen wäre das zudem besonders schwierig. Um eine tägliche Zufuhr von 10 Gramm reinem Collagen über die Nahrung zu gewährleisten, müsste ein Verzehr von mindestens einem halben Kilogramm Fleisch pro Tag erfolgen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen, pro Woche allerdings höchstens 300 bis 600 Gramm Fleisch oder Wurst zu essen.

Kann man bei der Einnahme auch Fehler machen?

"Das ist fast ausgeschlossen. Die Einnahme der meisten Produkte ist denkbar einfach. Sollte dennoch eine Überdosierung stattfinden, ist das in den meisten Fällen unbedenklich und wird vom Körper einfach ausgeschieden."

Was kann ich mit bioaktiven Collagen Peptiden erreichen?

"In zahlreichen wissenschaftlichen Studien wurde nachgewiesen, dass die bioaktiven Collagen-Peptide in der Lage sind, bestimmte Zellen wie ein Signalstoff zu „triggern“, um den nachhaltigen Aufbau von neuem und stärkerem Gewebe in Gang zu setzten. Bioaktive Collagenpeptide unterstützen uns wie ein perfekter Bodyguard. Sie können uns nicht nur leistungsfähiger und stärker machen, der Körper kann zudem widerstandsfähiger und verletzungsresistenter werden. Last but not least sehen wir jünger und sportlicher aus."

Was kann Collagen, was andere Stoffe nicht können?

"Zunächst ist Collagen nicht gleich Collagen. Wir verwenden für TRIPLE PERFORM ausschließlich bioaktive Collagenpeptide, deren Wirkung in internationalen klinischen Studien erprobt wurde. Und das an führenden Fakultäten, wie der Harvard Medical School, dem Australian Institute of Sport oder der Uni Freiburg. Collagen ist das am häufigsten vorkommende Protein im menschlichen Körper - es versorgt unsere Muskeln und ist der wesentliche Baustein von Bändern, Sehnen und Gelenken. Die Aminosäurenkomposition im menschlichen Collagen ist weder mit der von Milcheiweiß noch mit der von pflanzlichen Eiweißquellen vergleichbar. Wenn man berücksichtigt, dass die körpereigene Collagenproduktion mit den Jahren nachlässt und moderne Nahrung wenig Collagen enthält, macht es Sinn, Collagen zu supplementieren. TRIPLE PERFORM stimuliert die „Zellkraftwerke“ in Bindegewebe, Bändern, Sehnen und Gelenken, die daraufhin wieder verstärkt eigenes Collagen produzieren. Die Haut wirkt straff und faltenfrei, die Gelenke funktionieren ohne Schmerzen, Bänderdehnungen oder Bänderrisse bleiben aus oder heilen schneller."

Welchen Einfluss haben die Peptide auf den Fetthaushalt?

"Das ist ein spannender Aspekt! Wissenschaftliche Studien zur Bewertung des spezifischen Muskelaufbaus haben nicht nur eine Steigerung von Muskelmasse und -kraft gezeigt, sondern auch eine signifikant schnellere Fettverbrennung als bei Testpersonen, denen ein Placebo verabreicht wurde. Sozusagen ein praktischer Nebeneffekt."

Sie haben viel mit Sport-Profis zusammengearbeitet. Welchen entscheidenden Input konnten diese liefern?

"Neben den Studien war es bei der Entwicklung von Triple Perform wirklich extrem hilfreich von erfahrenen Profis zu lernen. Viele davon haben uns gesagt, dass sie zunächst skeptisch waren, heute die bioaktiven Collagen-Peptide aber auf keinen Fall mehr auf ihrem täglichen Ernährungsplan missen möchten. Eine minimale Verbesserung der Dehnkraft von Bändern und Sehnen kann beispielweise für einen Kugelstoßer den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage machen."

Mehr unter: www.tripleperform.de

Mach mit! So kannst du einen 3-Monats-Vorrat TRIPLE PERFORM inklusive Towell+ Pro Sporthandtuch der Firma ATRO ProVita gewinnen

Einfach das unten stehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnst du ein Gewinn-Paket im Wert von etwa 160 Euro.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 09. Juli 2021. Wir wünschen viel Glück!