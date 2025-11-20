Anmelden
Deals
Black Week bei CurrentBody: High-Performance-Beauty & Recovery-Tools

CurrentBody Black Friday Deals 2025: Bis zum 24. Dezember sparst du 28% auf LED-Beauty & Wellness Sets. Perfekt für Anti-Aging, Glow & Selfcare zuhause
20.11.2025
Verschiedene Black Friday Deals bei Currentbody: Ein Helm für Haarwachstum und eine Saunadecke vor weißem Hintergrund
Die Vorweihnachtszeit ist voller Termine, To-dos und oft auch Stress. Genau jetzt lohnt es sich, in Selfcare zu investieren – und CurrentBody macht das mit exklusiven Black Friday & Christmas Deals bis zum 24. Dezember 2025 so attraktiv wie nie.

Die Marke gilt als führend im Bereich LED-Lichttherapie für Haut, Haircare und Wellness. Egal ob Anti-Aging, Glow Boost oder Tiefenentspannung – die klinisch getesteten Technologien liefern professionelle Ergebnisse bequem von Zuhause.

Die Top-Deals im Überblick

1. Face & Hair LED Kit

Wert: €1.188,00 – Black Friday Preis: €855,99 (28 % Rabatt)

Du möchtest Haarausfall vorbeugen und gleichzeitig etwas für deine Haut tun? Dann ist dieses Bundle perfekt für dich: Beide Geräte arbeiten mit klinisch erprobten Wellenlängen für sichtbare Ergebnisse.

  • CurrentBody Series 2 LED Face Mask
  • CurrentBody Skin LED Hair Growth Helmet

Effektive LED-Technologie, die Hautregeneration und Haarwachstum kombiniert – perfekt für Anti-Aging und Haircare in einem Set.

2. CurrentBody Series 2 Face & Neck Kit

Wert: €849,98 – Black Friday Preis: €611,99 (28 % Rabatt)

Dieses Duo liefert kraftvolle, klinisch getestete LED-Lichttherapie vom Gesicht bis zum Dekolleté.

Enthält:

  • CurrentBody Series 2 LED Face Mask
  • CurrentBody Series 2 LED Neck & Dec Mask

Das Skincare-Set eignet sich perfekt für alle, die feine Linien, fahle Haut und Stressanzeichen reduzieren wollen und das ganz bequem von zuhause aus!

3. CurrentBody Special LED Kit

Wert: €549,97 – Black Friday Preis: €395,99 (28 % Rabatt)

Die Face Mask der neuen Generation plus Wirkstoff-Boost: ideal für Männer, die schnelle Ergebnisse wollen, besonders bei fahler, gestresster oder trockener Haut.

Enthält:

  • CurrentBody Series 2 LED Face Mask
  • CurrentBody Skin Green Tea Serum
  • 5 × CurrentBody Skin Face Hydrogels

Ideal für alle, die ihre LED-Behandlung optimieren möchten – die Hydrogels verstärken den Effekt der Maske, während das Green Tea Serum beruhigt und antioxidativ wirkt.

4. Wellness LED Panel & Sauna Blanket Set

Wert: €1.749,98 – Black Friday Preis: €1.259,99 (28 % Rabatt)

Das Premium-Wellness-Duo für Tiefenentspannung, Recovery und maximalen Selfcare-Faktor. Perfekt für alle, die Wellness auf Studio-Niveau nach Hause holen wollen.

Enthält:

  • CurrentBody Skin LED Light Therapy Panel (NEW)
  • CurrentBody Wellness Infrared Sauna Blanket

Das LED Panel liefert professionelle Lichttherapie für den ganzen Körper, während die Infrarot-Saunadecke Detox, Entspannung und Regeneration fördert.

Fazit