Black Week Deals: Top-Sportuhren zu unschlagbaren Preisen

Du überlegst schon länger, dir eine Sportuhr zuzulegen, hast aber immer wieder vor den hohen Preisen zurückgeschreckt? Dann solltest du jetzt zuschlagen: In der Black Week bekommst du top Modelle zu richtig attraktiven Konditionen.

Sportuhren sind nicht nur stylische Begleiter, sie liefern präzise Daten zu Puls, Training, Schlaf und Erholung – ideal, um Fortschritte sichtbar zu machen und das Training noch effektiver zu gestalten. Außerdem motivieren sie im Alltag, aktiv zu bleiben, und helfen dir, deine Fitnessziele endlich konsequent zu erreichen. Einige Top-Sportuhren gibt es jetzt zeitlich begrenzt zu unschlagbaren Preisen, wir haben dir die besten Deals zusammengefasst:

1. Polar Pacer Pro – Jetzt für 199,44 € (statt 349,90€)

Eine ultraleichte GPS-Sportuhr, ideal für Läufer und Fitnessfans. Sie optimiert Training und Erholung, mit Barometer, Running Power am Handgelenk, FitSpark®-Trainingsplänen und Schlaftracking. Ideal für ambitioniertes Training und Outdoor-Abenteuer. Statt 349,90€ zahlst du aktuell im Rahmen der Black Week nur 199,44€!

2. Polar Grit X2 Pro Titan – Jetzt für 652,43€ (statt 869,90€)

Die Polar Grit X2 Pro Titan ist eine extrem robuste Outdoor-Sportuhr in Militärqualität, ideal für Abenteurer und Entdecker. Sie kombiniert Dual-Frequenz-GPS und Offline-Karten, damit du jederzeit sicher navigierst, mit einem hochauflösenden AMOLED-Touchscreen im kratzfesten Titanrahmen für klare Anzeige auch unter härtesten Bedingungen. Die integrierten Biosensoren messen Puls und Vitaldaten, um Körperreaktionen auf Training und Outdoor-Bedingungen zu überwachen. Spare in der Black Week und zahle statt 869,90€ nur 652,43€!

3. Polar Unite – Jetzt für 99,14€ (statt 159,90€)

Die Polar Unite ist ein preiswerter, schlanker und stylischer Fitness-Tracker für alle, die gesünder leben und mehr Bewegung in ihren Alltag bringen wollen. Sie bietet personalisierte Trainingsvorschläge, misst rund um die Uhr Puls und Aktivität und überwacht automatisch Schlaf und Erholung – so bekommst du ein klares Bild von deinem Körper und Fortschritten. Die individuell anpassbare Uhr vereint Design und Funktionalität und motiviert dich, jeden Tag aktiv zu bleiben. In der Black Week bekommst du die Sportuhr für 99,14€, statt 159,90€!

4. Garmin Forerunner 965 – Jetzt 20% günstiger für 479,00€ (statt 599,00€)

Die Garmin Forerunner 965 ist eine High-End Multisport- und Triathlon-Uhr mit 1,4-Zoll AMOLED-Display, Titanium-Lünette, Multi-Frequenz-GPS, Karten, Musik-Streaming und Garmin Pay™. Perfekt geeignet für ambitionierte Sportler. Spare in der Black Week 20% beim Kauf der Sportuhr und zahle nur 479,00€!

5. Garmin Fenix 8 43mm AMOLED Sapphire – Jetzt 19% reduziert für 849,00€ (statt 1.049,99€)

Die Garmin Fenix 8 43mm AMOLED Sapphire-Sportuhr ist eine Multisport-Smartwatch mit 1,3'' AMOLED-Touchdisplay, kratzfestem Saphirglas, Herzfrequenz- und Pulse Ox-Sensor, Premium-Karten und über 80 Sportmodi. Sie optimiert Training, Erholung und Outdoor-Abenteuer. Spare in der Black Week 19% beim Kauf der Sportuhr und zahle nur 849,00 €!

6. HUAWEI Watch FIT 4 – Jetzt 30% reduziert für 117,99€ (statt 196,00€)

Die HUAWEI Watch FIT 4 ist eine leichte, elegante Smartwatch, die mit ihrem schlanken Design und 3D-Look sofort ins Auge fällt. Sie eignet sich perfekt für Outdoor-Fans, denn ihr Barometer liefert präzise Höhen- und Luftdruckdaten, während das Sunflower-Positionierungssystem für besonders genaue Ortung und Aktivitätserkennung sorgt. Die neue Health-Insights-App bietet dir hilfreiche Empfehlungen für Stressmanagement, besseren Schlaf und effektivere Workouts. Mit bis zu 10 Tagen Akkulaufzeit und Schnellladung bist du rund um die Uhr einsatzbereit. Dazu ist die Uhr mit Android und iOS kompatibel, sodass du jederzeit Trainingsdaten, Fortschritte und Benachrichtigungen im Blick behältst. Zahle während der Black Week nur 117,99€ auf das Modell!

7. Google Pixel Watch 3 – Jetzt um 44% reduziert für 279,99€ (statt 499,00€)

Die Google Pixel Watch 3 überzeugt mit einem deutlich helleren und größeren Actua-Display, das Trainingsdaten gestochen scharf darstellt. Der Akku hält bis zu 24 Stunden mit Always-on-Display durch und lädt schneller als beim Vorgängermodell. Mit Echtzeit-Coaching durch Google AI, detailliertem Lauftraining inklusive Intervallen und Formtracking unterstützt die Uhr dich optimal beim Training. Offline-Karten ermöglichen Navigation ohne Smartphone, und der Tagesform-Index zeigt dir, ob du bereit für das nächste Workout bist oder besser regenerieren solltest. Zudem analysiert die Uhr die Intensität deiner Trainingseinheiten langfristig, damit du weder über- noch untertrainierst. Während der Black Week bekommst du die Uhr um starke 44% reduziert für 279,99€!

8. Apple Watch SE (2. Generation) GPS – Jetzt 12% günstiger für 219,00€ (statt 249,00€)

Die Apple Watch SE (2. Gen.) bietet starke Fitness-, Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen zu einem top Preis. Sie misst Training und Herzfrequenz, warnt bei Unregelmäßigkeiten und hilft mit Sturz-, Unfall- und SOS-Funktion in Notfällen. Du bleibst über Anrufe, Nachrichten, Musik und Apple Pay direkt am Handgelenk verbunden. Sie ist wasserdicht, leicht personalisierbar und perfekt ins Apple-Ökosystem eingebunden. Spare während der Black Week 12% beim Kauf der Uhr und zahle nur 219,00€!

9. Amazfit Bip 6 – Jetzt 16% günstiger für 67,19€ (statt 79,90€)

Die Amazfit Bip 6 kombiniert ein elegantes, leichtes Design mit einem großen, gut ablesbaren AMOLED-Display. Sie bietet über 140 Sportmodi, präzises GPS mit Karten und Navigation sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Dazu kommen umfassende 24/7-Gesundheitsmessungen wie Herzfrequenz, Schlaf, SpO₂ und Stress. In der kostenlosen Zepp-App behältst du deine Fortschritte und Gesundheitsdaten übersichtlich im Blick. Während der Black Week erhältst du sie für 67,19€ und sparst 16%!