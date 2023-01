Anzeige Kletterhandschuhe Kaufberatung Das sind die besten Kletterhandschuhe für dein Abenteuer

Diese zum Teil universell einsetzbaren Produkte eignen sich zum Sichern und Abseilen besonders gut. Auch die Innenseite der Handschuhe ist nicht ohne Grund beschichtet. Warum dies so ist, worauf du beim Kauf von Kletterhandschuhen achten solltest und welche Größe die richtige für dich ist, erfährst du hier. Wir haben uns auf die Suche gemacht und die besten Kletterhandschuhe für dich hier verglichen.

Was sind Kletterhandschuhe?

Ein Kletterhandschuh kannst du nicht mit einem normalen Handschuh vergleichen oder gar ersetzen. Diese speziellen Handschuhe wurden aus hochwertigen, atmungsaktiven und strapazierfähigen Materialien gearbeitet, damit Hände und Finger bestmöglich geschützt werden. Sie verfügen meist über eine Öse, sodass sie bei Nichtgebrauch leicht an einem Karabiner befestigt werden können. Der Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger ist in der Regel zusätzlich verstärkt, da die Handschuhe an dieser Stelle am meisten beansprucht werden. Je nach individuellem Bedarf werden sie in zwei Arten unterschieden. Die Halbfinger, bei denen die Fingerspitzen – ähnlich wie bei Fahrradhandschuhen – offen sind und die geschlossenen Handschuhe.

Worauf sollte beim Kauf von Kletterhandschuhen geachtet werden?

Hast du dich dafür entschieden, dir Kletterhandschuhe anzuschaffen, dann gibt es ein paar Kriterien, die du berücksichtigen solltest: Eines der wichtigsten ist die Größe. Deine Handschuhe sollten einwandfrei sitzen und nicht rutschen, da du sonst den Halt beim Klettern verlieren könntest. Zu enge Handschuhe können hingegen die Blutzufuhr der Finger unterbinden, wodurch das nötige Gefühl in den Fingern verloren geht und du so keinen guten Halt hast. Die meisten Kletterhandschuhe verfügen über einen Klettverschluss, sodass sie sich einwandfrei an das Handgelenk anpassen lassen. Wie du die richtige Handschuhgröße ermittelst, erfährst du am Ende des Artikels.

Ein weiterer Aspekt betrifft das Material. Je nachdem, wo und wie häufig Kletterhandschuhe eingesetzt werden, sollte dementsprechend auf langlebiges, atmungsaktives und strapazierfähiges Material geachtet werden. Damit du das Seil deutlich an deiner Hand spüren kannst, sollte das Material auf keinen Fall zu dick sein.

Zuletzt sollten dir die neuen Kletterhandschuhe ein gutes Gefühl geben, denn es bringt nichts, wenn du dich mit den Handschuhen eingeschränkt fühlst oder sie dich sogar beim Klettern behindern.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die Produkte unter anderem danach bewertet, wie atmungsaktiv und abriebfest sie sind und wie gut ihr Tragekomfort ist. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Atmungsaktiv: Aus welchem Material sollten Kletterhandschuhe bestehen?

Dieses Argument ist für diejenigen besonders wichtig, welche lange und ausgiebige Klettertouren bewältigen. Atmungsaktive Handschuhe können aus Materialien wie zum Beispiel Polyester bestehen. Halbfingerhandschuhe sind aufgrund ihres Designs besonders atmungsaktiv und haben in diesem Punkt gegenüber den geschlossenen Handschuhen klar die Nase vorn.

Abriebfest: Warum sollten Kletterhandschuhe verstärkt sein?

Damit du lange Freude mit deinen neuen Kletterhandschuhen hast und sie dich nicht schon nach deiner ersten Tour im Stich lassen, sollte die Innenfläche aus hochwertigem und strapazierfähigem Material wie Leder bestehen. Beim Abseilen entsteht Reibung und Wärme. Daher ist der Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger zusätzlich mit Leder verstärkt.

Tragekomfort: Was trägt zum Tragekomfort bei?

Wie bei Schuhen ist auch bei Kletterhandschuhen der Tragekomfort das A und O – für den bestmöglichen Komfort ist dieser Aspekt beim Kauf entscheidend. Kletterhandschuhe, die mit dem besten Tragekomfort punkten, bestehen aus Materialien wie Leder, Polyester und einem kleinen Anteil Elastan oder Lycra. Letztere sorgen dafür, dass sich der Kletterhandschuh deiner Hand ideal anpasst. Auch das An- und Ausziehen wird dadurch erheblich erleichtert, da dieses Material nachgibt. Zuletzt lassen sich Kletterhandschuhe mit Klettverschluss leicht an- und ausziehen und bieten dadurch ein hohes Maß an Komfort.

Diese Kletterhandschuhe haben wir für dich verglichen

Diese Kletterhandschuhe sind zu 50 Prozent aus Kunstleder gearbeitet und daher besonders strapazierfähig. Außerdem sind sie in verschiedenen Größen erhältlich, sodass hier jeder die passenden Handschuhe für sich finden wird. Obendrein lassen sich die Handschuhe nicht nur zum Klettern anziehen, sondern auch für andere Outdoor-Aktivitäten verwenden. Aber auch im Bereich der Industrie, Rettung und Co. können die Handschuhe in ergonomischem Design beste Dienste leisten. Je nach persönlichen Vorlieben kann außerdem zwischen offenem oder geschlossenem Handschuh gewählt werden.

Atmungsaktiv: ⭐⭐⭐⭐

Abriebfest: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: Keine Angabe

Marke: Intra-FIT

Material: 50% Kunstleder, 45% Polyester, 5% Elasthan

Größe: S, M, L, XL, 3XL

Geeignet für: Klettern, Outdoor-Sport

Handgelenkverschluss: Klett

Reinigung: Handwäsche

Farbwahl-Tipp Black Diamond Women's Crag Half-Finger Gloves Kletter-Handschuhe, Raging Sea, Extra Small Jetzt zu Amazon von Black Diamond Unverb. Preisempf. 20,00€ 17,00€ Die atmungsaktiven Kletterhandschuhe Diese zertifizierten Kletterhandschuhe eignen sich besonders gut für Männer mit sehr schmalen Händen oder Frauen und sind besonders robust.

Kletterhandschuhe in praktischem Design, welche sich ideal für sämtliche Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Klettern etc. anbieten. Außerdem verfügen sie über eine angenähte Lasche, sodass sich die Handschuhe leicht anziehen lassen. Der Klettverschluss gewährleistet, dass sie nicht verrutschen. Überdies sind diese Kletterhandschuhe besonders atmungsaktiv. Für besten Schutz wurde der Bereich in der Handfläche und an den Knöcheln verstärkt.

Atmungsaktiv: ⭐⭐⭐⭐⭐

Abriebfest: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 60 g

Marke: Black Diamond

Material: Polyester

Größe: XS, S, M, L

Geeignet für: Klettern, Radfahren

Handgelenkverschluss: Klett

Reinigung: Handwäsche

Mit diesen Kletterhandschuhen bist du bei deinem nächsten Ausflug in die Berge bestens ausgestattet. Sie bestehen komplett aus Leder und wurden zusätzlich an Fingerknöcheln, Handflächen und zwischen Zeigefinger und Daumen verstärkt. Für festen und sicheren Halt sorgt der Klettverschluss. Bei Nichtgebrauch können die Kletterhandschuhe dank der integrierten Öse leicht aufgehängt werden. Der Handschuh ist in unterschiedlichen Größen verfügbar.

Atmungsaktiv: ⭐⭐⭐

Abriebfest: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 50 g

Marke: Black Diamond

Material: Ziegenleder

Größe: XS, S, M, L, XL

Geeignet für: Klettern

Handgelenkverschluss: Klett

Reinigung: Keine Angabe

Preis-Tipp Edelrid Handschuhe Work Gloves Open, Snow (047), XXL Jetzt zu Amazon von EDELRID Unverb. Preisempf. 25,00€ 11,44€ Die komfortablen Kletterhandschuhe Kletterhandschuhe für besonders große Hände, die über eine Öse verfügen, sodass sie sich am Karabiner aufhängen lassen.

Die Kletterhandschuhe wurden aus robustem Leder gefertigt und lassen sich leicht an- und ausziehen. Außerdem verfügen sie über einen Klettverschluss, wodurch ein sicherer Halt gewährleistet wird. Ebenso können sie bei Nichtgebrauch praktisch an einem Karabiner aufgehängt werden. Der Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger wurde zusätzlich mit Leder verstärkt, sodass ein längeres Benutzen möglich ist.

Atmungsaktiv: ⭐⭐⭐⭐

Abriebfest: ⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 80 g

Marke: Edelrid

Material: Handinnenfläche: 100% Leder / Handrücken: 98% Polyester, 2% Elastan

Größe: XXL

Geeignet für: Klettern, Radfahren

Handgelenkverschluss: Klett

Reinigung: Handwäsche

Die zum Teil aus Ziegenleder hergestellten Kletterhandschuhe sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Außerdem bieten sie dir einen hervorragenden Schutz beim Klettern und anderen Sportarten. Auch für Montagearbeiten oder Sortierarbeiten lassen sich diese Handschuhe prima einsetzen. Bei Nichtgebrauch kannst du sie leicht an einem Karabiner aufhängen. So hast du sie stets griffbereit.

Atmungsaktiv: ⭐⭐⭐⭐

Abriebfest: ⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: Keine Angabe

Marke: Intra-FIT

Marke: 65% Ziegenleder, 25% Polyester, 8% Neopren, 2% Lycra

Größe: S, M, L, XL

Geeignet für: Klettern, Wandern, Wartungsarbeiten

Handgelenkverschluss: Klett

Reinigung: Keine Angabe

Diese Kletterhandschuhe sind in verschiedenen Größen erhältlich und überzeugen durch ihre robusten Nähte sowie ihre rutschhemmenden Noppen. Weiterhin haben sie ein praktisches Halbfinger-Design, sodass uneingeschränkte Fingerfertigkeit gewährleistet wird. Des Weiteren sorgt der stufenlos verstellbare Klettverschluss für eine ideale Passform und hohen Tragekomfort. Diese Kletterhandschuhe sind besonders atmungsaktiv und schützen deine Hände ideal vor Reibung, Kratzern und scharfen Kanten.

Atmungsaktiv: ⭐⭐⭐⭐⭐

Abriebfest: ⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 70 g

Marke: Igoera

Größe: M, L, XL

Geeignet für: Klettern, Radfahren,

Handgelenkverschluss: Klett

Reinigung: Handwäsche

Material: Keine Angabe

Gibt es verschiedene Arten von Kletterhandschuhen?

Unter Kletterhandschuhen werden zwei Ausführungen unterschieden: Es gibt einmal Halbfingerhandschuhe und geschlossene Handschuhe. Beide Arten haben in der Anwendung ihre Vor- und Nachteile. Je nachdem für welchen Zweck du deinen Handschuh verwendet möchtest, eignet sich eher der eine oder der andere besser für deine Vorhaben.

Halbfingerhandschuhe bieten den Vorteil, dass in diesen weniger geschwitzt wird. Sie eignen sich ideal für die Kletterhalle oder fürs Klettern am Felsen, bieten aber keinen guten Schutz vor Kälte. Da die Fingerspitzen frei liegen, sind diese sowohl gegen Verletzungen als auch gegen die Bildung von Hornhaut schlechter geschützt als bei geschlossenen Modellen.

Die geschlossenen Handschuhe sind besonders beliebt für das Begehen von Klettersteigen, für Hochseilgärten, Eisklettern sowie Klettern bei kalten Temperaturen. Sie lassen sich vielseitig einsetzen und finden daher ebenfalls bei Montagearbeiten und Co. Verwendung. Sie bieten einen idealen Schutz der gesamten Hand – so können kantige Felsen, Kälte und Sicherungsseile- und Drähte deinen Händen nichts anhaben. Im Vergleich zu Halbfingerhandschuhen hast du aber auch weniger Gespür beim Klettern und bei weniger atmungsaktiven Materialien können deine Hände stark ins Schwitzen geraten. Daher ist bei den geschlossenen Modellen der Blick aufs Material besonders wichtig.

Wie werden Kletterhandschuhe gereinigt?

Soweit es nicht anderweitig angegeben ist, lassen sich Kletterhandschuhe schnell und mühelos von Hand reinigen. Wer über eine Waschmaschine mit einem Handwaschprogramm verfügt, kann seine Kletterhandschuhe auch maschinell reinigen. Ansonsten einfach warmes Wasser und etwas Waschmittel in eine Schüssel geben, die Handschuhe einige Minuten darin einweichen lassen und anschließend ein paar Mal aneinander reiben. Danach gründlich mit frischem Wasser ausspülen – fertig!

Welche Größe benötige ich?

Damit der Kletterhandschuh nicht reibt oder drückt, sollte er unbedingt die richtige Größe haben. Diese lässt sich ganz unkompliziert mit einem Maßband ermitteln. Hierfür muss lediglich der Umfang der Handmitte gemessen werden. Anschließend kannst du die richtige Handschuhgröße anhand einer Größentabelle, die zahlreich im Internet zu finden ist und idealerweise auch vom jeweiligen Hersteller angegeben wird, ausfindig machen.

Egal, ob Halbfinger-Handschuhe oder geschlossene Kletterhandschuhe: Kletterhandschuhe sind für all diejenigen geeignet, die gerne Klettern gehen und ihre Hände vor Verbrennungen und Verletzungen schützen möchten. Ebenso sorgen sie zusätzlich für einen besseren Griff beim Abseilen. Mit unserem Ratgeber findest du garantiert schnell den passenden Kletterhandschuh für dein nächstes Abenteuer.