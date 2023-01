Anzeige Oberhitzegrill Kaufberatung Die besten Oberhitzegrills für saftige Steaks und geschmackvolles Gemüse

Oberhitzegrills werden auch als „Beefer“ bezeichnet, weil du mit einem solchen Grill Steaks professionell zubereiten kannst. Das Fleisch wird von oben erhitzt und bekommt außen eine herrliche Kruste. Innen gart es wunderbar saftig und geschmackvoll. Auch andere Fleischsorten, Fisch und Gemüse kannst du mit dem Oberhitzegrill zubereiten. Die meisten Geräte verfügen über mehrere Einschubböden, sodass du dein Grillgut wahlweise direkt unter der Hitzequelle oder tiefer platzieren kannst. So hast du insbesondere bei den etwas höheren Oberhitzegrills die Möglichkeit, den unteren Bereich zum langsamen Garen von Gemüse oder zum Warmhalten von Speisen zu nutzen, während du im oberen Bereich das Fleisch grillst.

Was ist das Besondere an einem Oberhitzegrill?

Ein im Oberhitzegrill zubereitetes Steak kann bereits nach ungefähr anderthalb Minuten gewendet werden. Du kannst ihm förmlich beim Garen zusehen, denn direkt unter der Hitzequelle entstehen Temperaturen von 800 Grad und mehr. Ein solcher Hochleistungsgrill sorgt dafür, dass dir die zubereiteten Speisen perfekt gelingen. Nicht ohne Grund wird auch in vielen Steakrestaurants mit Oberhitze gegrillt.

Sollte ich einen Gas- oder Elektrogrill wählen?

Du hast die Wahl, ob du einen gasbetriebenen Oberhitzegrill kaufen möchtest oder ob du lieber elektrisch grillst. Gasgrills sind meist leistungsstärker als mit Strom betriebene Oberhitzegrills. Wenn du großen Wert auf besonders hohe Temperaturen legst, ist die Gasvariante daher meist die bessere Wahl. Ein elektrischer Oberhitzegrill hat dagegen den Vorteil, dass du ihn nicht nur draußen nutzen kannst. So steht einem leckeren Steak auch an kalten Regentagen nichts mehr im Weg.

Worauf sollte ich beim Kauf eines Oberhitzegrills achten?

Wir haben für dich verschiedene Oberhitzegrills miteinander verglichen. Drei Aspekte haben wir uns dabei besonders genau angeschaut, da sie für viele Menschen beim Kauf eines solchen Grills eine wichtige Rolle spielen. In den folgenden Kategorien haben wir eine Bewertung von einem bis zu fünf Sternen vergeben. So siehst du ganz leicht, wie die getesteten Oberhitzegrills in den Bereichen abschneiden, die für dich persönlich besonders wichtig sind.

Für viele Personen geeignet

Damit ein Oberhitzegrill für viele Personen geeignet ist, solltest du in ihm mehrere Steaks oder andere Fleischstücke gleichzeitig zubereiten können. Die Garzeit ist zwar dank der hohen Temperatur sehr kurz, trotzdem ist es bei größeren Personengruppen ein erheblicher Vorteil, wenn du nicht jedes Steak einzeln grillen musst. Einige Modelle verfügen auch über verschiedene Temperaturzonen, sodass du zum Beispiel Fleisch bei hoher Temperatur und gleichzeitig Gemüse mit deutlich geringerer Hitze garen kannst.

Leicht zu reinigen

Nach jedem Einsatz solltest du deinen Oberhitzegrill gründlich reinigen. Eine herausnehmbare Fettauffangschale macht dies deutlich einfacher. Der Grillrost sollte aus einem leicht zu reinigendem Material bestehen. Bei manchen Oberhitzegrills sind Auffangschale und Grillrost sogar spülmaschinenfest. Dann musst du sie nur kurz vom gröbsten Dreck befreien. Den Rest übernimmt der Geschirrspüler. Einen leicht zu reinigenden Oberhitzegrill wirst du deutlich lieber nutzen, da du nach dem Grillen weniger Aufwand hast.

Schnell einsatzbereit

Bei den meisten Oberhitzegrills musst du vor dem Grillen keine lange Vorbereitungszeit einplanen. Es ist kein Aufbau erforderlich, sondern du musst den Grill nur – je nach Art des Betriebs – an die Gasflasche oder die Steckdose anschließen. Nun kommt es nur noch darauf an, wie lange es dauert, bis der Grill seine Betriebstemperatur erreicht hat. Bei vielen guten Modellen ist das bereits nach wenigen Minuten der Fall.

Diese Oberhitzegrills haben wir für dich miteinander verglichen

TAINO Oberhitzegrill 800 Grad Hochleistungsgrill Beef-Grill Steaker (Elektrisch - E-Power)
Oberhitzegrill für drinnen und draußen Wahlweise als gasbetriebener oder strombetriebener Oberhitzegrill erhältlich – Garzeit und Temperatur einstellbar – herausnehmbare Fettauffangschale aus Edelstahl.

Der leistungsstarke Hochleistungsgrill von TAINO ist in einer elektronischen Version mit 1.800 Watt und in einer gasbetriebenen Variante erhältlich. Er erreicht Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius, wodurch Steaks, Burger und andere Speisen schnell zubereitet sind und herrliche Röstaromen entwickeln. Während der gasbetriebene TAINO Oberhitzegrill ausschließlich draußen verwendet werden kann, ist die elektronische Version auch für drinnen geeignet. Da der Hersteller den Garraum des Grills bewusst klein gehalten hat, wird er sehr schnell heiß und ist dadurch innerhalb von kürzester Zeit einsatzbereit.

Der Oberhitzegrill lässt sich einfach reinigen, denn die Fettauffangschale aus Edelstahl lässt sich herausnehmen, und auch der Rost aus Gusseisen ist pflegeleicht. Dank des Timers und des integrierten Thermostats kannst du die Garzeit deiner Speisen und die Temperatur exakt einstellen. Du hast aber auch die Möglichkeit, die Temperatur manuell zu steuern.

Für viele Personen geeignet: ⭐⭐⭐

Leicht zu reinigen: ⭐⭐⭐⭐

Schnell einsatzbereit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Edelstahl, Gusseisen

Maße: 27 x 40 x 38 cm

Gewicht: 10 kg

Betrieb: Elektronisch oder Gas (je nach Variante)

Max. Temperatur: 800 °C

Lieferumfang: Oberhitzegrill inklusive Gusseisenrost, Rostheber, Flaschenöffner und Fettauffangschale

Camplux SG102 Tragbar Oberhitze Gasgrill 3,2kW, Hochleistungs Steakgrill aus Edelstahl, 880°C Hochtemperaturgrill mit 5 Höhenstufen
Leicht transportabler Oberhitzegrill Oberhitzegrill mit 3,2 Kilowatt Leistung – leicht und mit Tragegriffen ausgestattet – Gasregler für Propangas wird mitgeliefert.

Als hochwertiger und leistungsstarker Oberhitzegrill bereichert dieses Gerät jede Party, sorgt beim Camping für leckeres Grillgut und ist auch im heimischen Garten immer wieder erneut ein Highlight. Mit seiner Leistung von 3,2 Kilowatt erreicht der Oberhitzegrill von CampLux bis zu 880 Grad Celsius. Er besitzt auf beiden Seiten Tragegriffe und wiegt weniger als 13 Kilogramm, wodurch er leicht zu transportieren ist. Er ist einfach zu bedienen und wurde aus rostfreiem Stahl gefertigt. Die Höhe des Grillrosts kannst du in fünf Stufen einstellen, sodass du immer die optimale Temperatur für die zuzubereitenden Speisen erreichst.

Betrieben wird der Oberhitzegrill mit Propangas, ein entsprechender Gasregler ist im Lieferumfang enthalten. Der Grill selber ist aus robustem Edelstahl gefertigt und damit sehr langlebig.

Für viele Personen geeignet: ⭐⭐⭐⭐

Leicht zu reinigen: ⭐⭐⭐⭐⭐

Schnell einsatzbereit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Rostfreier Edelstahl

Maße: 45,5 x 33 x 31 cm

Gewicht: 12,65 kg

Betrieb: Propangas

Max. Temperatur: 880 °C

Lieferumfang: Oberhitzegrill, 50 mbar Gasregler

Oberhitzegrill Beef Grill 800° C inkl. Grillrost Hochtemperaturgrill Edelstahl Steakgrill Gasgrill Steak Beef BBQ Maker Grill Premium
Oberhitzegrill mit hoher Leistung Leicht zu reinigender Oberhitzegrill – unkompliziert zu bedienen und schnell einsatzbereit – für perfekt gegrilltes Fleisch und weitere Gerichte.

Dank der Leistung von 3,5 Kilowatt und des relativ großen Garraums kannst du mit diesem Oberhitzegrill viele Gäste mit perfekt zubereitetem Steak und anderen leckeren Gerichten versorgen. Das Fleisch erhält eine knusprige Außenseite, Säfte und Aromen bleiben im Inneren und sorgen für einen unvergleichlichen Geschmack. Der Grillrost aus Edelstahl kann auf verschiedenen Stufen eingeschoben werden. Dank des ausgeklügelten Fettablauf-Systems und den herausnehmbaren Grillrost-Schienen kannst du den Oberhitzegrill nach dem Gebrauch effizient und schnell reinigen. In den Rostheber ist ein Flaschenöffner integriert, sodass du dir jederzeit ein Bier oder ein anderes kühles Getränk beim Grillen schmecken lassen kannst.

Für viele Personen geeignet: ⭐⭐⭐⭐⭐

Leicht zu reinigen: ⭐⭐⭐⭐⭐

Schnell einsatzbereit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Rostfreier Edelstahl

Maße: 54 x 22 x 41 cm

Gewicht: 10 kg

Betrieb: Gas

Max. Temperatur: 800 °C

Lieferumfang: Sicherheitsregler/Druckminderer, Fettauffangschale, Rosthalter mit integriertem Flaschenöffner, Gasschlauch

Dieser Beefmaker wird mit Strom betrieben und kann daher nicht nur zum Grillen im Garten, auf dem Campingplatz oder an anderen Orten außerhalb des Hauses eingesetzt werden. Du kannst damit auch drinnen innerhalb von wenigen Minuten ein perfektes Steak zubereiten. Der Grill erreicht eine Temperatur von bis zu 850 Grad, die dir auf dem LED-Display angezeigt wird. Dank eines Timers und verschiedenen Garprogrammen gelingt dein Steak auch dann problemlos, wenn du noch keine Erfahrung damit hast, Fleisch im Oberhitzegrill zuzubereiten. Die Fettauffangschale, der Grillrost und der Griff sind spülmaschinengeeignet, und auch das Edelstahlgehäuse des Grills lässt sich ganz einfach reinigen. Da dieser Oberhitzegrill nur 3,5 Kilogramm wiegt, kannst du ihn nahezu überallhin mitnehmen und sorgst stets für leckeres Essen.

Für viele Personen geeignet: ⭐⭐⭐

Leicht zu reinigen: ⭐⭐⭐⭐⭐

Schnell einsatzbereit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Edelstahl

Maße: 39,5 x 37 x 32 cm

Gewicht: 3,5 kg

Betrieb: Strom

Max. Temperatur: 850 °C

Lieferumfang: Oberhitzegrill mit Auffangschale

Dieser Oberhitzegrill eignet sich perfekt, um Fleisch zu „beefen“. An den Grill wird eine gängige Propangasflasche angeschlossen. Der benötigte Schlauch und der Druckminderer sind im Lieferumfang enthalten. Die Batterie für den Piezo-Zünder, mit dem du die Flamme sofort zum Brennen bekommst, ist ebenfalls dabei. Der Oberhitzegrill besteht aus langlebigem Edelstahl. Er bietet einen großen Brennraum, sodass du problemlos größere Gruppen mit leckeren Grillgerichten versorgen kannst. Aus diesem Grund wird der Grill auch von Profis gerne verwendet. Die Bedienungsanleitung zeigt dir nicht nur, wie du den Oberhitzegrill in Betrieb nimmst, sondern sie beinhaltet zusätzlich viele hilfreiche Tipps und Tricks, mit denen dein Beef und sämtliche andere Gerichte noch besser gelingen.

Für viele Personen geeignet: ⭐⭐⭐⭐⭐

Leicht zu reinigen: ⭐⭐⭐⭐

Schnell einsatzbereit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Edelstahl

Maße: 37 x 23 x 46 cm

Gewicht: 5 kg

Betrieb: Gas

Max. Temperatur: 800 °C

Lieferumfang: Grillrostheber mit integriertem Maulschlüssel, 1,5 Volt AA-Batterie, Gasdruckminderer, 1,5 m Gasschlauch mit ¼-Linksgewinde, Bedienungsanleitung

Dieser Oberhitzegrill lässt die Herzen von Steak-Fans höherschlagen. Auch für das Grillen von Burgern, Fisch oder Gemüse ist er bestens geeignet, und sogar Pizza lässt sich mit diesem Gerät zubereiten. Mit zwei Gasbrennern und bis zu 900 Grad wird der Oberhitzegrill deutlich heißer als die meisten Konkurrenzprodukte. So ist das Steak noch schneller fertig, bekommt die perfekte Kruste und bleibt innen wundervoll saftig.

Die Höhe der gusseisernen Grillfläche lässt sich stufenlos verstellen. Dadurch hat dein Grillgut immer den optimalen Abstand zu den Brennern. Für größere Familien oder Partys mit vielen Personen ist der komplett in Deutschland gefertigte Oberhitzegrill der Marke Otto Wilde bestens geeignet. Auf die Grillfläche passen problemlos zwei Steaks oder vier Burgerpatties gleichzeitig.

Für viele Personen geeignet: ⭐⭐⭐⭐⭐

Leicht zu reinigen: ⭐⭐⭐⭐

Schnell einsatzbereit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Edelstahl

Maße: 44 x 43 x 30 cm

Gewicht: 22 kg

Betrieb: Gas

Max. Temperatur: 900 °C

Lieferumfang: Oberhitzegrill

Wofür wird ein Oberhitzegrill verwendet?

Mit einem Oberhitzegrill lassen sich Lebensmittel schnell und gleichmäßig grillen. Insbesondere für die Zubereitung von Steaks, Burgern und anderen Fleischsorten sowie Fisch eignen sich die Geräte hervorragend. Da der Oberhitzegrill eine sehr hohe Temperatur erreicht, bekommt das Grillgut eine knusprige Kruste mit den typischen Röstaromen. Innen bleibt das Fleisch dagegen saftig. Aus gutem Grund werden Oberhitzegrills auch als „Beefer“ bezeichnet: Ein in einem solchen Grill zubereitetes Steak ist eine echte Delikatesse, weshalb die Geräte auch von Profis im Restaurant gerne eingesetzt werden. Aber auch vegetarische Lebensmittel wie zum Beispiel Gemüse oder Brot kannst du im Oberhitzegrill gut zubereiten. Sie sollten allerdings ein Stück weiter vom Brenner entfernt als Fleisch garen. Daher gibt es verschiedene Einschub-Stufen, und du kannst die Temperatur bei Bedarf regulieren.

Wie wird ein Oberhitzegrill betrieben?

Die meisten Oberhitzegrills werden mit Gas betrieben, da sich die für die optimale Zubereitung eines guten Steaks benötigten Temperaturen so besonders gut erreichen lassen. Mit einem passenden Schlauch kannst du eine handelsübliche Propangas-Flasche an den Oberhitzegrill anschließen und ihn so mit dem benötigten Brennstoff versorgen. Es gibt mittlerweile aber auch gute elektrisch betriebene Oberhitzegrills. Diese haben den großen Vorteil, dass du sie – im Gegensatz zu einem gasbetriebenen Grill – auch drinnen verwenden kannst. So ist es auch an Regentagen und im Winter problemlos möglich, sich selber, die Familie oder Freunde mit guten Steaks zu versorgen.

Viele Besitzer eines Oberhitzegrills möchten das praktische Gerät nicht mehr missen. Durch die hohen Temperaturen von 800 Grad Celsius und mehr gelingt Steak perfekt, und auch andere Fleischgerichte, Fisch und Gemüse lassen sich schnell und schmackhaft zubereiten. Egal, ob du lieber elektronisch grillst oder einen gasbetriebenen Oberhitzegrill bevorzugst: Du wirst den Unterschied zu anderen Zubereitungsweisen schmecken!