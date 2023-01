Reckstange Kaufberatung Die besten Reckstangen für die ganze Familie

Eine Reckstange kennen die meisten noch aus dem Turnunterricht der Grundschule. Inzwischen ist das praktische Trainingsgerät allerdings so beliebt, dass viele Privathaushalte selbst eine Reckstange anschaffen. Die vielfältige Trainingsmöglichkeit überzeugt Jung und Alt und bringt das Herzkreislaufsystem so richtig in Schwung. Ob kopfüber, in der Waage oder einfach erstmal nur hängen und klettern, der Körper erfährt ganz neue Reize, die wir so aus unserem Alltag nicht gewöhnt sind. Egal für welches Training du die Reckstange benötigst, sie wird dein Workout in jedem Fall bereichern. Besonders häufig wird die Stange im CrossFit, Turnen, Kraftsport, Bodybuilding und Calisthenics eingesetzt.

Was ist eine Reckstange?

Eine Reckstange ist eine Stange aus solidem Metall oder Stahl, die oft in großer Höhe installiert wird. Die Höhe ist gerade für Turnübungen oder Calisthenic-Übungen besonders wichtig, damit das Durchschwingen auch gut funktioniert. Wenn die Reckstange nicht für turnerische Schwungübungen genutzt wird, dann ist die Höhe nicht ganz so ausschlaggebend. Eine Reckstange kann sowohl bei dir in der Wohnung, als auch im Garten oder sogar als mobile Version im Park installiert werden. In der eigenen Wohnung benötigst du lediglich einen geeigneten Platz mit stabilen Wänden, damit die Reckstange auch sicher installiert werden kann. Wenn die Reckstange für unterschiedliche Übungen oder von verschieden großen Personen genutzt werden soll, dann ergibt eine höhenverstellbare Reckstange durchaus Sinn.

Worauf sollte ich beim Kauf einer Reckstange besonders achten?

Damit du die perfekte Reckstange für dein Home-Gym findest, solltest du ein paar Aspekte berücksichtigen. Gerade wenn die Reckstange im Außenbereich genutzt wird, solltest du auf eine Outdoor-Tauglichkeit achten. Besonders gut geeignete Materialien sind hier hochwertiger Edelstahl oder Metallstangen mit einer Zinklegierung. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Gesamtgewichtsbelastung. Denn nicht jede Reckstange kann beliebig belastet werden. Wenn du also schon etwas fortgeschrittener trainierst, dann sollte deine zukünftige Reckstange mindestens mit 150 Kilogramm belastbar sein. Gerade dann, wenn auch an der Stange geschwungen werden soll. Denn dann erhöht sich dein Körpergewicht schnell mal um das Doppelte

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Anwendungsbereich, Oberfläche und Montage abschneiden. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich der Reckstange entscheidet darüber, ob du das Trainingsgerät überall aufstellen und installieren kannst oder ob bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Denn wenn du dich für ein frei stehendes Modell entscheidest, dann kannst du die Reckstange sowohl im Garten, als auch in der Garage oder in deinem Keller aufbauen. Entscheidest du dich allerdings für eine simple Stange, die an der Wand installiert werden muss, dann bist du deutlich eingeschränkter. Grundsätzlich gilt, je vielfältiger der Anwendungsbereich, desto mehr Vorteile für den Nutzer.

Oberfläche

Die Oberfläche der Reckstange wird häufig stark unterschätzt. Zum einen soll sie dünn genug und genügend Grip liefern, damit man einen guten Halt während des Trainings hat, zum anderen sollte die Oberfläche aber auch nicht blockieren, sonst reißen schnell die Hände auf. Einfache und stabile Materialoberflächen wie Edelstahl eignen sich daher perfekt. Behandelte oder pulverbeschichtete Oberflächen sind in der Regel nicht so anwenderfreundlich, besonders dann, wenn auch mal an der Stange geschwungen werden will. Das gilt besonders für Sportler, die im fortgeschrittenen Bereich trainieren.

Montage

Die Montage einer Reckstange ist häufig nicht so einfach. Wenn du keine stabilen Wände hast und auch keine extra Bodenverankerung bauen willst, dann solltest du dir im Vorhinein gut überlegen, für welches Modell du dich entscheidest. Beliebte Modelle sind daher frei stehende Reckstangen, die nicht fest in den Boden verankert werden müssen. Möchtest du allerdings eine Reckstange für den Garten haben, dann lohnt sich die Arbeit des Einbetonierens. Denn eine solche Stabilität erreichst du mit keinem anderen System. Wir haben die Reckstangen danach bewertet, wie einfach die Montage ist. Je einfacher die Montage, desto mehr Sterne erhält die Reckstange.

Diese Reckstangen haben wir verglichen

Preis-Tipp Reckstange Metall rot 125 cm für den öffentlichen Bereich Jetzt zu Amazon von Unbekannt 21,90€ Die schöne Reckstange Stabile Reckstange für den Garten dank witterungsbeständigem Material und einer wetterfesten Lackierung.

Die Reckstange ist 125 Zentimeter lang und eignet sich perfekt für den privaten Gebrauch in Garten oder Wohnung. Besonders beliebt ist dieses Modell für Familien, die sich ein eigenes Klettergerüst in den Garten bauen wollen. Sie besteht aus hochwertigem Metall mit roter Lackierung und erfüllt alle Richtlinien der Sicherheitsnorm der Europäischen Union.

Anwendungsbereich: ⭐⭐⭐

Oberfläche: ⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 2,18 kg

Größe: 125,6 x 13 x 4,6 cm

Marke: Unbekannt

Material: Metall

Belastbarkeit: Keine Angabe

Länge Stange: 125 cm

Inkl. Befestigungsmaterial: ❌

Längenwahl-Tipp Turnstange SK 100 cm aus Edelstahl V2A Reckstange Einzelturnreck Turnreck Kletterstange Jetzt zu Amazon von CHYRKA 36,90€ Die langlebige Reckstange Reckstange mit praktischem Befestigungsmaterial für eine schnelle und unkomplizierte Montage in deinem Zuhause.

Diese Reckstange besteht zu 100 Prozent aus reinem V2A-Edelstahl und trotzt allen Witterungsbedingungen. Aus diesem Grund kann sie sowohl im Freien als auch im Haus installiert werden. Es besteht keine Gefahr, dass die Reckstange mit der Zeit rostet. Im Set sind alle Schrauben und Abdeckkappen enthalten. Einfach kurz anschrauben und schon kann der Spaß beginnen.

Anwendungsbereich: ⭐⭐⭐⭐

Oberfläche: ⭐⭐⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: Keine Angabe

Größe: Keine Angabe 100 x Ø 3 cm

Marke: CHYRKA

Material: Edelstahl

Belastbarkeit: 120 kg

Länge Stange: 100 cm

Inkl. Befestigungsmaterial: ✅

Auswahl-Tipp TRIBECCO® Reckstange Turnstange Gymnastikstange Metallstange (60 cm, Grau) Jetzt zu Amazon von TRIBECCO 20,90€ Die vielseitige Reckstange Reckstange aus besonders langlebigem Material mit allen notwendigen Sicherheitsstandards gemäß der Norm PN-EN 1176 für öffentliche Spielplätze.

Diese Reckstange überzeugt durch ihre Wetterbeständigkeit und Langlebigkeit. Sie wurde mit einer Zinkgrundierung beschichtet und anschließend mit einer feinen Pulverbeschichtung versehen. Das lässt sie allen Witterungsbedingungen trotzen und bietet trotzdem einen perfekten Halt während dem Training. Egal ob Gymnastikübungen, Klimmzüge oder für Calisthenics, die Stange kann vielseitig eingesetzt werden.

Anwendungsbereich: ⭐⭐⭐

Oberfläche: ⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 2,15 kg

Größe: 125 x 60 x 3,5 cm

Marke: TRIBECCO

Material: Pulverbeschichtet, Zink, Metall

Belastbarkeit: 100 kg

Länge Stange: 60 cm

Inkl. Befestigungsmaterial: ❌

Diese Reckstange wurde aus hochwertigem V2A-Edelstahl hergestellt und eignet sich ideal für alle Einsteiger und Fortgeschrittene in das Fitness-, Calisthenics- oder Klimmzugtraining. Durch das praktische Schnellverschlusssystem kann die Turnstange ohne Werkzeug ganz einfach in der Höhe variiert werden. Mit zusätzlichen Modulen kann das Turnreck auch jederzeit erweitert werden.

Anwendungsbereich: ⭐⭐⭐⭐⭐

Oberfläche: ⭐⭐⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 32 kg

Größe: ‎240 x 100 x 240 cm

Marke: TOLYMP

Material: V2A-Edelstahl

Belastbarkeit: Keine Angabe

Länge Stange: 140 cm

Inkl. Befestigungsmaterial: ✅

Stand-Tipp RAMASS Fitness Klimmzugstange, Klimmzugstange freistehend, Power tower ideal für Zuhause, Gymnastik, Calisthenics Jetzt zu Amazon von RAMASS 199,95€ Die stabile Reckstange Höhenverstellbare Reckstange aus massivem Stahl in durchdachtem Design für ein professionelles Training im eigenen Zuhause.

Die Reckstange überzeugt durch ihre maximale Stabilität. Im Gegensatz zu anderen Reckstangen wurde dieses Modell aus hochwertigem, massivem Stahl gefertigt. Das macht dieses Fitnessgerät zum optimalen Trainingsbegleiter für dein Zuhause. Egal ob Calisthenics, Gymnastik oder Krafttraining, sie erfüllt alle Kriterien, die eine Reckstange erfüllen sollte. Im Lieferumfang sind alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Montage enthalten.

Anwendungsbereich: ⭐⭐⭐⭐⭐

Oberfläche: ⭐⭐⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 30 kg

Größe: 120 x 25 x 20 cm

Marke: RAMASS

Material: ‎Legierter Stahl

Belastbarkeit: 150 kg

Länge Stange: 115 cm

Inkl. Befestigungsmaterial: ✅

Kinder-Tipp SHIOUCY Turnreck Gymnastik Kinder Garten Reck Reckanlage Turnstangen Horizontale Training Bar Trainingsgeräte Outdoor Fitness Höhenverstellbar (Blau) Jetzt zu Amazon von SHIOUCY 73,00€ Die wetterfeste Reckstange Reckstange aus hochwertigem Stahlrohr mit Pulverbeschichtung und platzsparendem System für den heimischen Garten oder das Wohnzimmer.

Diese Reckstange beeindruckt durch den einfachen und schnellen Aufbau. Das durchdachte faltbare System ist besonders praktisch, da eine Menge Platz bei Nichtgebrauch gewonnen werden kann. Die Höhe der Reckstange kann individuell angepasst werden, sodass Kinder von verschiedener Größe daran turnen können. Das Material besteht aus wetterfestem, langlebigem Stahl.

Anwendungsbereich: ⭐⭐⭐⭐⭐

Oberfläche: ⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 10 kg

Größe: 108 x 43 x 85-129,5 cm

Marke: SHIOUCY

Material: Stahl

Belastbarkeit: 100 kg

Länge Stange: 108 cm

Inkl. Befestigungsmaterial: ✅

Wie hoch muss die Reckstange sein?

Für die meisten Menschen sollte die Reckstange gerade so mit den Fingerspitzen berührt werden können, bei maximaler Streckung der Arme, Beine, Füße und Hände. Dadurch können Bewegungen wie Turnübungen oder Schwungübungen perfekt durchgeführt werden. Wenn die Reckstange also von mehreren Personen genutzt wird, ergibt es durchaus Sinn ein Modell zu kaufen, das in der Höhe angepasst werden kann.

Welchen Durchmesser sollte eine Reckstange haben?

Der Standarddurchmesser, der sich für einen optimalen Halt bewährt hat, ist drei Zentimeter. Kleinere Abweichungen sind kaum spürbar. Übersteigt der Durchmesser allerdings die Vier- oder sogar Fünf-Zentimeter-Marke, ist der Halt an der Stange deutlich erschwert und die Unterarme müssen mehr Arbeit leisten.

Für wen eignet sich eine Reckstange?

Eine Reckstange eignet sich für Jung und Alt, Groß und Klein. Besonders häufig werden Reckstangen im CrossFit, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport, Calisthenics und Turnen verwendet. Aber auch für den heimischen Garten für Kinder zum Spielen eignet sich die Reckstange sehr gut. Wenn du Spaß am Hängen und Schwingen hast, auch wenn du keinen spezifischen Sport ausübst, dann ist eine Reckstange genau das Richtige für dich.

Eine Reckstange gehört mit zu den effektivsten Trainingstools auf dem Markt, mit dem gezielt die Kraft im Rücken und Armbereich trainiert werden kann. Auch die Körperspannung und Körperkontrolle wird beim Training an der Reckstange stark trainiert. Die verschiedenen Varianten ermöglichen Anfängern wie Profis jederzeit zu Hause zu trainieren. Welche Reckstange perfekt zu dir passt, verrät dir unser Ratgeber.