Die stimmungsvollsten Poolbeleuchtungen für deinen Pool:

Stimmungsvolles Licht gehört untrennbar zum Wellnessbereich dazu. Wurde früher auf eine rein funktionale Ausleuchtung von Whirlpool oder Swimmingpool geachtet, geht es heutzutage mehr um den Wohlfühlaspekt. Klar sollte der Weg zum Pool auch gut ausgeleuchtet sein, um Stürze oder Stolperer zu vermeiden, gleichzeitig soll aber auch eine Atmosphäre geschaffen werden, in der man den anstrengenden Alltag einfach mal vergessen kann. Licht wirkt sich besonders auf unser Unterbewusstsein aus und kann unsere Gefühlslage spürbar beeinflussen. Aus diesem Grund ist es bei den meisten Poolbeleuchtungen möglich, verschiedene Farben einzustellen, um so verschiedene Stimmungen zu verstärken.

Was ist eine Poolbeleuchtung?

Unter einer Poolbeleuchtung versteht man verschiedene Arten von Lampen und Lichtern, die den Weg um den Pool, den Pool selbst oder sogar das Wasser ausleuchten sollen. Dabei werden die Lichter entweder unter Wasser direkt an der Poolwand befestigt oder aber auch an Treppen, Dachrinnen und am Wegesrand. Damit steht dem Badespaß auch in der Nacht nichts mehr im Wege. Wenn du mal nicht in Badestimmung bist, setzt eine Poolbeleuchtung optisch schöne Akzente und hebt das Wasser mit seiner beruhigenden Wirkung besonders hervor. Dadurch kommt dein Pool gerade im Dunkeln besonders gut zur Geltung.

Worauf sollte ich beim Kauf einer Poolbeleuchtung achten?

Du möchtest eine Poolbeleuchtung kaufen, weißt aber bei der Größe der Auswahl nicht, welche die richtige ist? Wir helfen dir weiter! In erster Linie geht es bei der optimalen Poolbeleuchtung um die Individualität und die persönlichen Bedürfnisse der Poolnutzer. Steht zum Beispiel eher die funktionelle Ausleuchtung des Pools im Vordergrund, dann werden große kräftige Strahler mit Weißlicht benötigt. Möchtest du deinen Pool eher optimal in Szene setzen und gezielt die optische Atmosphäre anpassen, dann sind verschiedenfarbige Lichter eine gute Wahl. Außerdem gilt es zu klären, zu welcher Tageszeit der Pool von wem genutzt wird und welcher Effekt mit der Beleuchtung erzielt werden will.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Montage, Qualität und Zubehör sind. Insgesamt können bis zu fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Montage

Da nicht jeder direkt einen Handwerker für die Poolbeleuchtung beauftragen will, ist es wichtig, dass sie einfach und unkompliziert montiert werden kann. Heutzutage gibt es verschiedene Modelle, die mit unterschiedlichen Features ausgestattet sind. Von Saugfüßen über Erdspieße bis hin zu klassischen Schrauben oder Magneten findest du alles auf dem Markt. Je einfacher und vielfältiger die Montage ausfällt, desto besser wurden die Produkte bewertet.

Qualität

Wer sich auf dem Markt schon einmal umgesehen hat, wird schnell feststellen, dass die Qualität von Produkt zu Produkt stark schwanken kann. Damit du auch langfristig eine schöne Beleuchtung am Pool genießen kannst, haben wir die Qualität und Langlebigkeit der Produkte geprüft. Besonders Produkte mit wasserdichtem und witterungsbeständigem Design bieten hier große Vorteile.

Zubehör

Nicht alle Poolbeleuchtungen kommen mit vielfältigem Zubehör. Gerade eine Fernbedienung erleichtert die Nutzung einer Poolbeleuchtung extrem. Auch verschiedene andere Zusätze wie zum Beispiel eine kostenfreie App oder das passende Montagematerial ermöglichen einen einfachen Start.

Diese Poolbeleuchtungen haben wir für dich verglichen

Preis-Leistungs-Tipp LED-Solar-Tritt-Lichter Jetzt zu Amazon von DenicMic 47,33€ Die schöne Poolbeleuchtung Helle Solar-Deck-Lichter mit zehn Lumen pro Licht in wetterfestem Design dank IP65 und einfacher Installationsmöglichkeit.

Diese Poolbeleuchtung eignet sich ideal als Tritt-Licht. Die hellen Solar-Deck-Lichter besitzen jeweils eine Leuchtkraft von zehn Lumen. Dank des vergrößerten Solarpanels an der Oberseite dauert die vollständige Ladung maximal vier bis fünf Stunden an sonnigen Tagen. Anschließend verfügt das Licht über eine Betriebszeit von circa zehn Stunden. Das wetterfeste Design mit IP65 ist wasserdicht und widersteht Schnee, Frost, Regen und Graupel.

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Größe: ‎8,92 x 5,99 x 7,32 cm

Gewicht: 570 g

Geeignet für: Pool, Wand, Terrasse, Garten, Veranda, Dachrinne, Weg

Betrieb: Solar

Farben: 7 RGB-Farben

Material: Kunststoff

Diese Poolbeleuchtung wurde innen mit Epoxidharz gefüllt und ist daher zu 100 Prozent wasserdicht. Der Rahmen wurde aus Edelstahl und hochwertigem PC-Gehäuse gebaut und ist äußerst langlebig. Die Unterwasser-LED-Leuchte eignet sich ideal für Springbrunnen, öffentliche oder private Schwimmbäder oder als bunte Dekoration für Partybeleuchtungen im Freien.

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: ‎31,6 x 31,1 x 8,6 cm

Gewicht: 1.590 g

Geeignet für: Springbrunnen, öffentliche oder private Schwimmbäder, Landschaftsbeleuchtung, Partybeleuchtung

Betrieb: Batterie

Farben: 14 Farben

Material: Kunststoff

Diese Poolbeleuchtung kann sowohl über Bluetooth als auch per Fernbedienung gesteuert werden. Das ermöglicht eine breite Auswahl an verschiedenen Anwendungen wie zum Beispiel Helligkeitsanpassungen, manueller Farbwechsel oder automatischer Farbwechsel. Ein praktischer Timer kann das Licht automatisch für vier, acht oder 12 Stunden einschalten. Für die Installation werden starke Saugfüße, Erdspieße und Schrauben mitgeliefert.

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: 6 x 6 x 26 cm

Gewicht: 830 g

Geeignet für: Pool, Garten, Terrasse

Betrieb: Kabel

Farben: Keine Angabe

Material: Kunststoff

Diese schönen LED-Unterwasserlichter können mithilfe der zwei Infrarot-Fernbedienungen ideal gesteuert werden. Dabei hast du die Auswahl zwischen 13 verschiedenen Farben und vier Farbwechselprogrammen. Die Lichter eignen sich perfekt für die Beleuchtung von Pools oder Vasen, die mit Wasser gefüllt werden. Dadurch kann eine schöne Atmosphäre für Hochzeiten, Partys oder anderen Feierlichkeiten geschaffen werden.

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: ‎1,38 x 1,38 x 0,79 cm

Gewicht: 310 g

Geeignet für: Pools, Vasen

Betrieb: Batterie

Farben: 13 Farben

Material: Kunststoff

Diese schönen LED-Lichter für den Pool sind vollständig wasserdicht und eignen sich perfekt zur Beleuchtung Über- und Unterwasser. Im Gegensatz zu traditionellen Saugnäpfen können diese Lichter mithilfe von Supermagneten angebracht werden. Dadurch halten sie nicht nur an glatten Oberflächen, sondern an allem, was magnetisch ist. Nach vollständiger Akkuladung können sie bis zu 150 Betriebsstunden leisten.

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Größe: Keine Angabe

Gewicht: 907 g

Geeignet für: Pool

Betrieb: Akku

Farben: 16

Material: Kunststoff

Überirdisch-Tipp Smartpool Nite Feuerzeug NL100 New 2–50-W-SET, grau Jetzt zu Amazon von SmartPool Derzeit nicht verfügbar Die helle Poolbeleuchtung Poolbeleuchtung mit einfacher Installationsmöglichkeit an Stahlwand-Pools, mit hoher Leuchtkraft, für längeren Spaß im Pool.

Diese praktische Poolbeleuchtung wird ganz einfach unter dem Top Ledge von Stahlwand-Pools angebracht. Dadurch kann der Spaß im Pool auch noch weitergehen, wenn die Sonne untergeht. Die zwei 50-Watt-Leuchten mit weißem Licht schaffen eine angenehme Atmosphäre. Die Kombination aus hoher Leuchtkraft und einfacher Installation macht die Poolbeleuchtung zum echten Genuss.

Montage: ⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Größe: ‎27,94 x 25,4 x 19,05 cm

Gewicht: 453,59 g

Geeignet für: Stahlwand-Pools

Betrieb: Elektrisch

Farben: 1 Farbe

Material: Keine Angabe

Wie funktioniert eine Poolbeleuchtung?

Das Prinzip einer Poolbeleuchtung ist denkbar einfach. Dabei werden in der Regel wasserfeste Lampen und Lichter genutzt, die an der Poolwand oder an der Umgebung befestigt werden. Besonders beliebt sind Akku- oder Batterielichter, die ganz flexibel Unterwasser, Überwasser oder am Handlauf fixiert werden können.

Welche Farben eignen sich gut für eine Poolbeleuchtung?

Welche Farben die richtigen sind, hängt ganz von deinen Wünschen und Vorstellungen ab. Ist dir eine gute Ausleuchtung wichtig, dann solltest du eher zu weißem, hellem Licht greifen. Dabei gilt zu beachten, dass Weiß niemals gleich Weiß ist. Es gibt kalte, neutrale und warme Töne. Ist dir der Wellnessbereich besonders wichtig, dann ergibt es Sinn, dass du eine schöne Auswahl an Farben zusammenstellst. Bei vielen Produkten kannst du über eine Fernsteuerung unterschiedliche Farben einstellen. Warme Farben wie Rot und Orange führen eher dazu, dass der Nutzer sich entspannt und loslassen kann. Kalte Farben wie Blau und Türkis wirken anregend und aktivieren den Geist.

Wie viel Poolbeleuchtung braucht ein Pool?

Das hängt ganz davon ab, wie viel Licht du zu welchem Zweck an welchem Platz benötigst. Grundsätzlich kann man hier drei Komponenten unterteilen. Zum einen die Grundbeleuchtung, die als Orientierung dient. Das Zonenlicht, das das Licht dorthin bringt, wo es spezielle Aufgaben erfüllen kann. Und zu guter Letzt das Stimmungslicht, das Highlights und Akzente setzen kann.

Mit einer Poolbeleuchtung kannst du deinen Pool so richtig zur Geltung bringen. Wer Wert auf ein schönes Ambiente und angenehme Atmosphäre legt, der profitiert von einer Poolbeleuchtung. Egal ob zur funktionalen Ausleuchtung Unterwasser oder um spezifische Akzente zu setzen, eine Poolbeleuchtung schafft einen neuen Wohlfühlfaktor in deinem Zuhause. Mit diesem Ratgeber findest du schnell die passende Beleuchtung für deinen Pool.