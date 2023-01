Anzeige Wurfzelt Kaufberatung Leichte und komfortable Wurfzelte, die in Sekundenschnelle aufgebaut sind

Camping ist für viele Familien zu einem exklusiven Abenteuer geworden. Die Kombination aus Verbundenheit zur Natur und die Nähe zu seinen Liebsten ist für die meisten Menschen einfach wunderschön. Doch wer sich noch einige Jahre zurückerinnert, wird feststellen, dass die größte Herausforderung beim Campen der Aufbau des Zeltes war. Hat es früher noch teilweise 30 Minuten gedauert, dauert es heutzutage bei manchen Modellen gerade mal noch drei Sekunden. Möglich wird dies durch den selbstaufbauenden Pop-up-Mechanismus. Dadurch baut sich das Zelt selbstständig auf, sobald es aus der Tragetasche genommen wird. Wer also noch mehr Komfort bei seinem nächsten Camping-Abenteuer erleben möchte, der ist hier genau richtig.

Was ist ein Wurfzelt?

Ein Wurfzelt, auch Pop-up-Zelt genannt, ist ein moderner Zelttyp, der mit einem selbstaufbauenden Pop-up-Mechanismus ausgestattet ist. Dadurch kann die Aufbauzeit des Zeltes um ein Vielfaches verkürzt werden. In der Regel wird dafür lediglich das Zelt aus der Transporttasche genommen und leicht in die Luft geworfen. Sobald es losgelassen wird, entfaltet sich das Zelt von ganz alleine. Anschließend muss es nur noch ausgerichtet und mit den beiliegenden Heringen und Abspannleinen am Boden befestigt werden. Der Pop-up-Mechanismus funktioniert durch eine spezielle Anordnung des Gestänges, das mit dem Außenzelt fest vernäht ist. Beim Zusammenlegen wird das elastische Fiberglas-Gestänge ringförmig, auf Spannung, zusammengedreht und in die Transporttasche gesteckt. Dadurch ist es wieder bereit für einen neuen Einsatz.

Worauf muss ich beim Kauf eines Wurfzelts achten?

Du hast dich bereits entschieden und möchtest ein Wurfzelt kaufen? Wie du bestimmt gemerkt hast, bietet der Markt viele verschiedene Zelte mit unterschiedlichen Merkmalen an. Welches Zelt für dich das richtige ist, hängt stark von deinen Bedürfnissen ab. Zuallererst solltest du wissen, welche Größe das Zelt haben soll. Die Größe des Zeltes wird in der Regel in Anzahl pro Personen wiedergegeben. Das heißt, du solltest dir im Vorhinein überlegen, mit wem du alles in dem Zelt schlafen möchtest. Außerdem spielen die Wasserdichte und das Gewicht eine entscheidende Rolle, gerade dann, wenn du wirklich in der Natur übernachten möchtest.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Bedienung, Qualität und Reise-Tauglichkeit sind. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Bedienung

Auch bei Wurfzelten gibt es Unterschiede im Handling und der Bedienung. Denn nicht alle Modelle lassen sich innerhalb von drei Sekunden aufbauen. Gerade größere Wurfzelte benötigen schon deutlich mehr Zeit zum Aufbauen und Abspannen. Allerdings ist das natürlich ein Vergleich auf hohem Niveau, da es hier lediglich um wenige Minuten des Aufbaus geht.

Qualität

Damit du auch lange Spaß am Zelten hast, solltest du die Qualität nicht unberücksichtigt lassen. Gerade robuste, wasserdichte Zelte sorgen auch bei starken Regenfällen für einen trockenen Unterschlupf mit gutem Belüftungssystem. Ein qualitativ hochwertiges Zelt zeichnet sich durch eine hohe Wassersäule und robustes Material aus.

Reise-Tauglichkeit

Zelte wurde dafür gemacht, um überall einen sicheren Schlafplatz zu haben. Das bedeutet, dass das Zelt einfach und bequem überall hin mitgenommen werden kann. Dazu sollte es zum einen ein möglichst geringes Packmaß und zum anderen ein geringes Eigengewicht haben. Je kleiner und leichter ein Zelt, desto einfacher kannst du es auf den Rücken schnallen und ein neues Abenteuer starten.

Diese Wurfzelte haben wir für dich verglichen

Mit diesem praktischen Wurfzelt wird dein nächstes Abenteuer zum unvergesslichen Erlebnis. Die extra dicke Zeltplane schützt perfekt vor starken Regenfällen und sorgt dank der Lüftungsschlitze für eine gute Luftzirkulation. Dadurch bist du völlig unabhängig und kannst bei allen Witterungsbedingungen schlafen. Damit das Aufbauen nicht zu viel Zeit einnimmt, ist das Zelt mit einem automatischen Aufbaumechanismus ausgestattet.

Bedienung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Reise-Tauglichkeit: ⭐⭐⭐

Material: Aluminium, Kunstfaser

Maße: 245 x 225 x 150 cm

Geeignet für: Camping

Wasserdicht: ✅

Gewicht: 4,46 kg

Inkl. Tragetasche: ✅

Dieses Wurfzelt wurde aus professionell getestetem, hochwertigem, wasserdichtem Stoff gefertigt. Daher besteht auch an regnerischen Tagen nicht die Gefahr, dass Wasser in das Innere des Zeltes eindringen kann. Die D-förmigen Türen ermöglichen einen einfachen Einstieg in das Zelt. Das Zelt ist komplett frei stehend, wodurch es auch nach dem Aufbau ganz einfach bewegt werden kann, ohne es demontieren zu müssen.

Bedienung: ⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Reise-Tauglichkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: ‎Glasfaser Polyester Stoff, Fiberglas, Aluminium

Maße: Ca. 200 x 140 x 109 cm

Geeignet für: Camping, Reisen, Bagpacking

Wasserdicht: ✅

Gewicht: 0,90 kg

Inkl. Tragetasche: ✅

Dieses Wurfzelt beeindruckt durch eine besonders schnelle Öffnung. Innerhalb von drei Sekunden stellt sich das Zelt von allein auf. Dazu entfernt man die Sicherung und anschließend wirft man es kurz in die Luft. Das gesamte Zelt wurde aus einem wasserdichten PU-Material hergestellt. Die maximale Wassersäule beträgt 2000 Millimeter. Dank des dreidimensionalen Belüftungssystems kommt es nicht zu Luftstau oder Ansammlung von Feuchtigkeit.

Bedienung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Reise-Tauglichkeit: ⭐⭐⭐

Material: Polyester

Maße: Ca. 110 x 280 x 160 cm

Geeignet für: Reisen, Camping

Wasserdicht: ✅

Gewicht: 3 kg

Inkl. Tragetasche: ✅

Dieses Pop-up-Zelt kann in Sekundenschnelle aufgebaut werden. Die vorderen und hinteren Türen sind aus Netzgewebe gefertigt, wodurch genügend frische Luft in das Innere strömen kann. Das Zelt besitzt einen geräumigen Vorraum, in dem dreckige Schuhe oder zusätzliches Gepäck regensicher verstaut werden kann. Es eignet sich ideal für Festivals, Camping-Ausflüge, Rucksackreisen oder Strandtage.

Bedienung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reise-Tauglichkeit: ⭐⭐⭐⭐

Material: ‎Polyester-Nylon-Stoff

Maße: ‎279,4 x 198,12 x 131,06 cm

Geeignet für: Festivals, Camping-Ausflüge, Rucksackreisen, Strandtage

Wasserdicht: ✅

Gewicht: Keine Angabe

Inkl. Tragetasche: ✅

Dieses Wurfzelt ist mit zwei Türen und zwei Fenstern sowie einem Oberlichtbereich ausgestattet. Durch die vielen Belüftungsoptionen hat man zum einen eine tolle Rundumsicht und zum anderen eine perfekte Frischluftzufuhr. Das Zelt wurde aus strapazierfähigem Polyester gefertigt und bietet einen hochwertigen UV-Schutz gegen schädliche Strahlen der Sonne.

Bedienung: ⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Reise-Tauglichkeit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Glasfaser, Polyurethan

Maße: ‎240,03 x 180,09 x 100,08 cm

Geeignet für: Camping, Hiking

Wasserdicht: ✅

Gewicht: 2,27 kg

Inkl. Tragetasche: ✅

Dieses geräumige Familien-Wurfzelt wurde mit zwei Türen versehen, um den Ein- und Ausstieg für mehrere Personen gleichzeitig zu ermöglichen. Das Zelt kann innerhalb von zehn Sekunden aufgebaut und einsatzbereit gemacht werden. Dank seiner wasserabweisenden und winddichten Eigenschaften ist es das perfekte Familienstrandzelt oder Campingzelt. Die Bauart ist robust und strapazierfähig. Solide Abspannleinen mit Heringen sorgen für sicheren Halt bei windigen Bedingungen.

Bedienung: ⭐⭐⭐⭐

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Reise-Tauglichkeit: ⭐⭐⭐

Material: Polyester

Maße: 219,99 x 130 x 319,99 cm

Geeignet für: Strandtage, Camping

Wasserdicht: ✅

Gewicht: 4,13 kg

Inkl. Tragetasche: ✅

Wie wird ein Wurfzelt verwendet?

Ein Wurfzelt wird, wie der Name schon sagt, beim Aufbau geworfen. Daher ist die Verwendung eines Wurfzelts auch für unerfahrene Camper perfekt geeignet. In der Regel befindet sich für die fachgerechte Verwendung in jedem Zeltsack eine Bedienungsanleitung. Darin wird sowohl der richtige Aufbau beschrieben, als auch wie das Zelt wieder zusammengebaut wird. Gerade der Zusammenbau gestaltet sich nämlich häufig deutlich schwieriger als der Aufbau. Aber mit ein bisschen Übung bekommst auch du das in Kürze mühelos hin.

Eignet sich ein Wurfzelt zum Wandern?

Nicht jedes Wurfzelt ist ideal zum Wandern. Aber es gibt auch unter den Wurfzelten einige Modelle, die besonders leicht sind und ein geringes Packmaß haben. Dadurch können sie sowohl fürs Wandern als auch für Fahrradtouren oder Ausflüge mit dem Paddelboot verwendet werden.

Wo kann ich ein Wurfzelt nutzen?

Ein Wurfzelt hat viele verschiedene Anwendungsbereiche. Hier findest du eine kleine Übersicht, wo du überall ein Wurfzelt verwenden kannst:

Festivals

Camping

Zusatzzelt bei Wohnmobilen

Camping im Garten

Spielzelt

Strandzelt

Urlaub am Strand

Zelt beim Angeln

Touren mit dem Kanu

Notfallzelt

Wurfzelte sind kinderleicht aufzubauen und zeichnen sich durch eine besonders kurze Aufbauzeit aus. Länger als zwei Minuten brauchen selbst Camping-Anfänger nicht, um das Wurfzelt einsatzbereit zu machen. Dank der großen Auswahl gibt es sowohl Wurfzelte für Familien, Pärchen oder Singles. In unserem Produktvergleich haben wir verschiedenste Wurfzelte für dich verglichen, damit du schnell das passende Zelt für dein nächstes Camping-Abenteuer findest.