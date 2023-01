Anzeige Medizinschrank Kaufberatung Sichere und funktionale Medizinschränke für dein Zuhause

Ein Medizinschrank gehört in jeden Haushalt. So lassen sich Medikamente sicher verwahren, und Verbandsmaterialien sind sofort griffbereit, wenn du sie benötigst. Wir haben die Top-Modelle für dich im Überblick.

Eine Hausapotheke und Verbandsmaterialien gehören in jeden Haushalt. In einem Medizinschrank kannst du diese Dinge gut sortiert aufbewahren und hast sie sofort zur Hand, wenn du sie brauchst. Das ist wichtig, denn die meisten Unfälle passieren zu Hause. Bei einer Verletzung kann es schon einmal hektisch werden. Aus diesem Grund sind auch die meisten Medizinschränke für den heimischen Bedarf mit einem Kreuz gekennzeichnet. So erkennt auch Besuch sofort, dass es sich um einen Medizinschrank handelt und kann sich an der Ersten Hilfe beteiligen. Bei Notfallmedikamenten wie zum Beispiel Asthma-Spray ist es ebenfalls wichtig, dass du niemals erst danach suchen musst.

Gelten in Haushalten mit Kindern besondere Anforderungen für den Medizinschrank?

Wenn Kinder in deinem Haushalt leben, ist es besonders wichtig, einen Medizinschrank zu haben. Schließlich kommt es regelmäßig zu kleineren und manchmal auch zu größeren Verletzungen. Da ist es gut, jederzeit ein Pflaster und gegebenenfalls auch weitere Verbandsmaterialien zur Hand zu haben. Außerdem ist eine kleine Hausapotheke für Kinder sinnvoll, die zum Beispiel Fiebersaft und Schmerzmittel enthalten sollte. Darüber hinaus kommen auch die Medikamente in den Medizinschrank, die dein Kind vom Kinderarzt verschrieben bekommen hat.

Aus Sicherheitsgründen sollten sich Eltern stets für einen abschließbaren Medizinschrank entscheiden. So können die Kinder nicht an die Medikamente gelangen und sind auch vor spitzen Gegenständen wie zum Beispiel Scheren gut geschützt.

Wie oft sollte man den Inhalt des Medizinschranks kontrollieren?

Von Zeit zu Zeit solltest du überprüfen, ob der Inhalt deines Medizinschranks vollständig ist. Abgelaufene Medikamente müssen entfernt werden. Du kannst diese in der Apotheke abgeben. Schau nach, ob alle im Notfall benötigten Medikamente und Verbandsmaterialien vorhanden sind. Im Ernstfall bist du dadurch gut vorbereitet.

Wodurch zeichnet sich ein guter Medizinschrank aus?

Damit du ganz leicht die für dich passende Aufbewahrungsmöglichkeit für deine Medikamente und Verbandsmaterialien findest, haben wir mehrere Medizinschränke miteinander verglichen. Natürlich sollte der Schrank dir optisch gefallen und gut in deine Wohnumgebung passen. Die Größe kannst du ebenfalls so wählen, dass der Medizinschrank deinen Bedürfnissen entspricht. Es gibt aber noch einige weitere Aspekte, die bei der Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Medizinschrank eine wichtige Rolle spielen können. Drei davon haben wir uns bei unserem Vergleich besonders intensiv angeschaut und sie mit einem bis fünf Sternen bewertet:

Stabilität

Ein guter Medizinschrank sollte einiges aushalten können. Je nach Größe des Haushalts und eventuell vorhandenen Erkrankungen muss einiges an Inhalt in den Schrank hinein. Je größer der Schrank ist, desto stabiler sollte er daher sein. Aber auch ein eher kleiner Medizinschrank muss es abkönnen, wenn die Tür einmal ein wenig hektischer geöffnet wird, weil du zum Beispiel schnell Verbandsmaterialien oder ein Notfallmedikament benötigst. Damit der Medizinschrank dir lange zuverlässige Dienste leistet, ist eine gute Stabilität eine Grundvoraussetzung.

Funktionalität

Medikamente sollten im Medizinschrank nicht nur sicher gelagert werden, sondern auch schnell griffbereit sein. Daher ist es wichtig, dass sich die Türen leicht öffnen und schließen lassen. Ist der Medizinschrank mit einem Schloss gesichert, so solltest du dieses schnell aufschließen können, damit du ohne unnötige Verzögerung an den Inhalt gelangst. Eine gute Raumaufteilung im Schrank trägt ebenfalls dazu bei, dass du stets die medizinischen Produkte griffbereit hast, die du grade benötigst.

Einfache Montage

Bevor du den Medizinschrank mit Inhalt befüllen kannst, musst du ihn erst an der Wand anbringen oder aufstellen. Dies sollte nicht allzu kompliziert sein. Optimalerweise liegt eine gut verständliche Montageanleitung auf Deutsch bei. Außerdem sollten alle benötigten Schrauben, Dübel und andere für die Montage erforderliche Materialien im Lieferumfang enthalten sein. Bei den am besten bewerteten Medizinschränken in dieser Kategorie sind nur wenige Handgriffe erforderlich, um den Schrank sicher zu montieren.

Dieser Medizinschrank ist aus rostbeständigem Edelstahl gefertigt und besitzt eine blickdichte Glastür. Durch das Apotheken-Kreuz ist er eindeutig als Medizinschrank zu erkennen. Die Magnettür kannst du per Tip-On-Automatik mit einem Handgriff öffnen und mit einem Zylinderschloss kindersicher absperren, für welches du zwei Schlüssel erhältst.

Der Schrank lässt sich dank der gut verständlichen Anleitung recht einfach an der Wand montieren. Alle Materialien, die du für die Montage benötigst, sind im Lieferumfang enthalten. Da der Medizinschrank eine Tragkraft und ungefähr 30 Kilogramm besitzt, kannst du auch größere Mengen an Medikamenten und Verbandsmaterial griffbereit und trotzdem sicher lagern.

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Einfache Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 3 kg

Größe: 48 x 27 x 12 cm

Marke: Zedelmaier

Material: Edelstahl, Glas

Anzahl Türen: 1

Abschließbar: ✅

Farbe: Silber

Der abschließbare Medizinschrank mit zwei Schlüsseln besteht aus Edelstahl und bietet dir mit seinen drei Fächern Stauraum für deine Verbandsmaterialien und Medikamente. Jede Ablage ist mit bis zu drei Kilogramm Gewicht belastbar. Solltest du mehr oder weniger Platz benötigen, ist der Schrank auch in Varianten mit zwei oder vier Fächern erhältlich.

Dank des Kreuzes auf der Glastür ist sofort zu erkennen, dass es sich um einen Medizinschrank handelt. Um die Tür zu öffnen und zu schließen, musst du sie nur einmal antippen. Dadurch hast du auch im Notfall die benötigten Medikamente und Verbandssachen schnell griffbereit. Das Material für die Montage und eine gut verständliche Anleitung sind im Lieferumfang enthalten.

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐

Einfache Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 3 kg

Größe: 45 x 30 x 12 cm

Marke: Style home

Material: Edelstahl, Glas

Anzahl Türen: 1

Abschließbar: ✅

Farbe: In Silber oder Weiß erhältlich

Der mit drei Fächern ausgestattete Medikamentenschrank bietet durch seine Tiefe von 18 Zentimetern viel Stauraum für deine Medikamente, Pflaster und Verbandsmaterialien. Er ist im Handumdrehen an der Wand montiert. Sämtliche Materialien, die du dafür benötigst, sowie eine Montageanleitung liegen bei. Dank der schlichten Optik passt er in nahezu jedes Badezimmer und auch in andere Räume. Der Schrank selber besteht aus Edelstahl, die Flügeltür ist aus satiniertem Glas und lässt sich mit einem magnetischen Druckverschluss mit einer Hand schnell öffnen und schließen. Damit du Medikamente kindersicher lagern kannst, ist der Medikamentenschrank abschließbar.

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Einfache Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 3,3 kg

Größe: 50,5 x 30 x 18 cm

Marke: Relaxdays

Material: Edelstahl, Glas

Anzahl Türen: 1

Abschließbar: ✅

Farbe: Silber

Dieser große Medizinschrank ist dank seiner sechs Fächer und vier Innenablagen auch für Familien oder Wohngemeinschaften sehr gut geeignet. Er bietet viel Stauraum für Medikamente und Verbandsmaterial und ist mit zwei separaten Schlössern ausgestattet. Das kann zum Beispiel praktisch sein, wenn du deinen Kindern zwar den Zugang zu Pflastern und Cremes ermöglichen möchtest, sie jedoch auf keinen Fall unbeaufsichtigt an die Medikamente gelangen sollen.

Der Medizinschrank besteht aus feuchtigkeitsabweisendem Kunststoff und ist nach der Lieferung schnell montiert, sodass du nicht viel Zeit für den Aufbau einplanen musst. Das grüne Kreuz in der oberen Ecke wirkt nicht zu aufdringlich und zeigt doch eindeutig, um was für eine Art von Schrank es sich handelt.

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Einfache Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 3,76 kg

Größe: 42 x 15 x 63 cm

Marke: Jockey

Material: Kunststoff

Anzahl Türen: 2

Abschließbar: ✅

Farbe: Weiß

Der Medizinschrank von HI ist eine sehr gute Aufbewahrungslösung für deine Medikamente. Das aus Metall gefertigte Schränkchen ist mit einer abschließbaren Glastür ausgestattet. So haben Kinder keinen Zugriff auf den Inhalt. Zwei Einlegeböden sorgen für Ordnung im Medizinschrank, und die dekorative Optik passt zu jeder modernen Einrichtung. Somit kannst du diesen Medizinschrank sowohl im Flur als auch im Badezimmer oder anderen Räumen anbringen, ohne dass er deplatziert wirkt. Die Montage ist unkompliziert und in kürzester Zeit erledigt. Alternativ zur Aufhängung an der Wand kannst du den Medizinschrank auch in ein bereits vorhandenes Regal integrieren.

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐

Einfache Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 1 kg

Größe: 30 x 15 x 50 cm

Marke: HI

Material: Metall, Glas

Anzahl Türen: 1

Abschließbar: ✅

Farbe: Weiß mit Print

Dieser stilvolle Medizinschrank bietet viel Platz für die Aufbewahrung von Medikamenten und Verbandsmaterial im Badezimmer. Der Schrank besteht aus rostbeständigem Aluminium und ist wasserdicht. Die beiden Doppeltüren dienen gleichzeitig als Spiegel, der den Raum größer erscheinen lässt. Die Höhe der insgesamt vier gläsernen Zusatzböden lässt sich individuell verstellen. So kannst du den Medizinschrank ganz an deine Bedürfnisse anpassen. Wenn du größere Gegenstände darin lagern möchtest, ist es auch möglich, komplett auf den ein oder anderen Zwischenboden zu verzichten. Aufgrund des großen Stauraums nutzen viele Käufer diesen Schrank nicht ausschließlich für ihre Medizinprodukte, sondern lagern in einem Bereich auch Schminkutensilien und Pflegeprodukte. Ist der Schrank über dem Badezimmerwaschbecken angebracht, sind diese bei Bedarf immer griffbereit.

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Funktionalität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Einfache Montage: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 17,2 kg

Größe: 76,2 x 12 x 66 cm

Marke: M&M

Material: Aluminium

Anzahl Türen: 2

Abschließbar: ❌

Farbe: Silber

Worauf sollte ich beim Kauf eines Medizinschranks besonders achten?

Um den richtigen Medizinschrank auszuwählen, solltest du dir zuerst überlegen, was deine wichtigsten Anforderungen an einen solchen Schrank sind. Stelle sicher, dass der Schrank die richtige Größe für deinen Bedarf hat und achte drauf, dass auch die Anordnung der einzelnen Fächer zu deinen Bedürfnissen passt. Je nachdem, wo du den Medizinschrank anbringen oder aufstellen möchtest, sollte er vom Design gut zum entsprechenden Zimmer passen. Wenn es in deinem Haushalt Kinder gibt, ist es außerdem wichtig, dass du den Schrank abschließen kannst, sodass die Kinder nicht an Medikamente gelangen können, die für sie gefährlich sind.

Wie sichere ich einen Medizinschrank?

Viele Medizinschränke sind abschließbar. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn nicht nur Erwachsene Zugang zu dem Raum haben, in dem sich der Medizinschrank befindet. Indem der Schrank immer abgeschlossen ist, lässt sich verhindern, dass die in dem Schrank verwahrten Medikamente in die falschen Hände gelangen. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist die korrekte Montage. Die meisten Medizinschränke werden mit dem dafür nötigen Zubehör geliefert und lassen sich leicht selber anbringen. Achte unbedingt darauf, dass der Schrank korrekt montiert ist, damit er nicht herunterfallen kann.

Wo sollte ein Medizinschrank hängen?

In den meisten Haushalten befinden sich Medikamente und Verbandsmaterialien im Badezimmer. Aber auch im Flur oder in anderen Räumen kannst du den Medizinschrank aufstellen. Wichtig ist, dass er auch für Besuch gut zu erkennen ist, falls einmal ein Notfall eintreten sollte, bei dem du selber nicht handlungsfähig bist. Viele Medizinschränke sind daher mit einem Kreuz oder einem anderen eindeutigen Symbol versehen. Auch in Vereinsräumen, in der Hobbywerkstatt und an vielen anderen Plätzen kann die Aufstellung eines Medizinschranks mit Verbandsmaterialien sinnvoll sein.

Ein Medizinschrank sollte in keinem Haushalt fehlen. Er muss genug Platz für alle benötigten Medikamente und Verbandsmaterialien bieten und gut als Medizinschrank zu erkennen sein. Viele Menschen hängen sich den Schrank ins Badezimmer, aber auch im Flur oder in anderen Räumen kannst du einen Medizinschrank platzieren. Indem du dich für einen Medizinschrank mit einem Schloss entscheidest und diesen zusätzlich hoch genug aufhängst, kannst du verhindern, dass Kinder unbemerkt an den Inhalt gelangen können. Durch die im Schrank befindlichen Regalböden oder Fächer kannst du alle enthaltenen Dinge sinnvoll sortieren, sodass du im Ernstfall sofort das findest, was du benötigst.