Anzeige Von Sportlern und Abenteurern hoch geschätzt Entdecke die neuen SEIKO Automatik Taucheruhren

Wer aufbricht und auf eine Reise geht, um neue Eindrücke zu gewinnen, der benötigt vor allem eines: Mut. Denn jeder Aufbruch bedeutet zunächst das Verlassen der gewohnten Welt. Doch wer einmal den Schritt aus der Komfort-Zone gewagt hat, der weiß, wie schnell man nicht mehr zurück, sondern nur noch nach vorne schaut.

Man tritt in die Fußstapfen eines Pioniers. Und so wie ein Sportler, der jeden Tag aufs Neue die eigenen Grenzen überwindet, ist die Belohnung für dieses Abenteuer einzigartig: das seelische und das körperliche Wohlbefinden verbessern sich; die Herausforderung anzunehmen schärft die Sinne – du konzentrierst deine Energie allein auf das, was du in diesem Moment tust.

Verlässlicher Begleiter für deine neue Herausforderung

SEIKO Die SPB143J1 Prospex: dreigliedriges Band aus Edelstahl mit Bandverlängerung

Die neuen Prospex Automatic Diver's Modelle von SEIKO - SPB143J1 und SPB147J1 - sind eine Hommage an das, was Abenteuer war, ist und immer sein wird: Grenzen überwinden, dort draußen und die inneren. Um den Wundern unserer Welt ein Stück näherzukommen und am Ende auch eine Reise zu sich selbst angetreten zu haben.

Es gibt viele Uhren, die behaupten, auf diesem Weg ins Ungewisse dem Träger ein treuer Begleiter zu sein. Dass einem das Qualitätsmerkmal der Verlässlichkeit von tatsächlichen Abenteurern bestätigt wird, kommt dagegen selten vor. SEIKOs 1965er Scuba Diver’s ist eine Uhr, die diesem elitären Kreis angehört: Japans erste Taucheruhr stellte seine Zuverlässigkeit und Präzision während der 8. Japanischen Forschungsexpedition in der Antarktis unter Beweis und bestand diese Bewährungsprobe mit Bravour.

Experte für Abenteuer seit über einem halben Jahrhundert

SEIKO Die SPB147J1 Prospex: beidseitiger Automatischer Aufzug (Magischer Hebel), Sekundenstopp, 24 Steine, Höhe: 13,0 mm

Seit jeher steht die 1881 gegründete Uhrenmanufaktur SEIKO weltweit für höchste Ansprüche an die Uhren-Handwerkskunst. Die heute legendäre Scuba Diver's stieß 1965 eine über 55-jährige Erfolgsgeschichte im Streben nach mehr Verlässlichkeit und Sicherheit für Uhren an.

Die Prospex Modelle, zu denen die beiden sportlichen Neuinterpretationen der 1965er Diver gehören, bilden die Essenz aus diesen beiden Welten: Sie sind robust, verlässlich und präzise. Ganz gleich, ob an Land, im Wasser oder in der Luft, wer einen aktiven Lebensstil pflegt, der wird die zeitlose Formsprache, die den Designgrundsätzen der Vorlage von 1965 treu bleibt, zu schätzen wissen – das 40,0 Millimeter Gehäuse beider Uhren und das dreigliedrige Band der SPB143J1 aus Edelstahl mit Bandverlängerung sind hartbeschichtet. Sie sind somit wesentlich kratzresistenter als Modelle aus herkömmlichem Edelstahl.

Der verschraubte Gehäuseboden und die griffige, verschraubte Krone tragen zu einer Wasserdichtigkeit von bis zu 20 bar bei. Die Lünette ist für den Taucheinsatz einseitig drehbar und dank ihrer leichten Riffelung einfach zu greifen.

Tradition und Innovation vereint

SEIKO Die moderne Neuinterpretation der legendären 1965er Scuba Diver's: konzipiert für maximale Zuverlässigkeit und Ablesbarkeit unter den härtesten Bedingungen - für den aktiven Lifestyle, passend in jeder Situation

Ein Innovations-Update gibt es hinter dem changierenden Zifferblatt: hier arbeitet heute das moderne Automatikkaliber 6R35. Zusammen mit dem entspiegelten Saphirglas, das die gut sichtbare Zeitanzeige schützt (Zeiger und Indizes sind mit LumiBrite beschichtet), hält sie ihrem Träger nach Vollaufzug mehr als 70 Stunden die Treue.

Das ist alles, was man braucht und will: Funktionalität, Verlässlichkeit, und Durchhaltevermögen. Denn am Ende der Reise ist eine SEIKO-Uhr auch immer eine Erinnerung an die besonderen Momente im Leben. Für einen selbst und vielleicht sogar für die nachfolgende Generation, der sie übergeben wird, um sie am Handgelenk eines Tages auf die eigene Reise mitzunehmen.