Men‘s Health & Reinhold Messner testen Jack Wolfskins Outdoorbekleidung

Badehosenwetter im Tal! Ich bin allerdings eher für eine Himalaya-Expedition angezogen, denn Outdoor-Experte Jack Wolfskin hat mich von Kopf bis Fuß für den heutigen Tag ausgerüstet. Mein Aufzug hat einen guten Grund: Ich nehme an der traditionellen Yak-Wanderung in Sulden teil. Die eigentliche Attraktion sind aber nicht nur die tibetischen Rinder auf knapp 3000 Meter Höhe, sondern Bergsteiger Reinhold Messner selbst, der mit seinen 80 Jahren die Tour höchstpersönlich begleitet. Ich treffe also eine lebende Legende – eine Ikone, das Idol vieler Kletterer. Muss ich mich allein deshalb schon warm anziehen?