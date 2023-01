Neues Jahr, neue Mikro-Abenteuer 2023

Bereit für einen sportlichen Neustart? Neues Jahr, neue Mikro-Abenteuer

Du möchtest 2023 so richtig durchstarten? Dann haben wir etwas Besseres für dich als abgedroschene Neujahrsvorsätze: aktive Mikro-Abenteuer, mit denen alle Sportbegeisterten und Abenteuerlustigen den Winter-Blues vertreiben! In diesem Special bekommst du alles, um stark ins neue Jahr zu starten

Neues Jahr, neue Vorsätze – das kennen wir alle. Wir wissen auch: Wenn die Motivation nachlässt, ist es gar nicht so einfach, diese Vorsätze einzuhalten. Was hilft, sind neue Anreize zu setzen. Und was gibt es Besseres, die alte Routine auf Abstand zu halten, als zu neuen Abenteuern aufzubrechen?!

Das ist der Impuls, den wir benötigen, um den Anreiz zur Veränderung konstant hochzuhalten und keinen Staub anzusetzen. Wir haben eine Liste von coolen Mikro-Abenteuern zusammengestellt, die uns die (gewohnte) Welt mit anderen Augen sehen und uns den stressigen Alltag vergessen lässt.

Muhammad Rinandar Taysa / EyeEm / GettyImages

Anstatt uns das Leben mit unrealistischen Zielen zu erschweren, lautet unsere Mission für 2023: Nur Dinge anpeilen, auf die wir Lust haben. Vorwärts, aber endlich nach den eigenen Vorstellungen. Zu persönlichen Höchstleistungen auflaufen, ob an Land oder im Wasser, Hauptsache immer mit Spaß — das produziert die besten Anekdoten und schönsten Erinnerungen. Denn die Herausforderung, auf die du Lust hast, ist der beste Wegbereiter für das eigene Leben.

Wie der Aufbruch ins neue Jahr in der Praxis aussieht? Ganz einfach:

Entdecke Sportarten, die 2023 im Trend liegen, lass dich auf ein Mikro-Abenteuer ein, verlege das überfüllte Gym einfach mal nach draußen, push deine Motivation mit ein paar simplen Tricks und zeige dem inneren Schweinehund die kalte Schulter. Werde zum Pionier, erweitere deinen Abenteuer- und Fitness-Horizont: Lies dich durch unseren Abenteuer-Guide 2023. Wir teilen unsere besten Ideen, Equipment-Tipps und Erfahrungen mit dir.