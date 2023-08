Es gibt sie noch, die Möglichkeiten, aus der Routine des Alltags auszubrechen, etwas Aufregendes zu erleben und sich etwas Besonderes zu gönnen: Defender lädt dich ein auf Deutschlands schönste Insel.

Ja, du hast richtig gelesen: Du bist eingeladen! Anmeldungen für die einzelnen und kostenfreien Aktivitäten sind ab sofort möglich unter www.defender-sylt.de. Aber: Die Teilnehmerplätze sind begrenzt, also lieber direkt anmelden. Denn die Traditionsmarke aus England steht seit 75 Jahren für Verlässlichkeit, Abenteuer und Fahrbereitschaft, immer und überall. Für die Defender Experience Sylt wurde ein ordentliches Programm aufgefahren, inklusive eines krönenden Abschlusses. Dazu später mehr.

Defender

Lifestyle-Event der Extraklasse Die Defender Experience Sylt findet vom 4. August bis zum 17. August 2023 statt. Bereite dich auf ein zweiwöchiges Fest voller Abenteuer vor, bei dem du die wunderschöne Insel Sylt und ihre unberührte Natur abseits der üblichen Touristenpfade erkunden kannst.

Wie? Durch eine Vielzahl an Lifestyle-Erlebnissen zwischen Ellenbogen im Norden und Hörnum Odde im Süden. Wer direkt mit Nervenkitzel einsteigen will, der lässt sich vom Defender Basecamp an der Buhne 16 mit dem Defender Shuttle-Service zum Sylter Ellenbogen fahren.

Defender

Exklusive Aktivitäten, unvergessliche Momente Dort gibt der mehrfache Deutsche Meister Linus Erdmann einen Starter-Workshop im Kitesurfen. Probier es unbedingt aus, die physischen und mentalen Health Benefits des Trendsports sind enorm.

Die Defender Experience hat noch einiges mehr zu bieten: Wattwandern mit dem erfahrenen Nationalpark-Wattführer Jan Krüger, ein stimmungsvolles Ocean Cinema direkt an der Buhne 16, Stargazing unter dem Nachthimmel, ein Profi-Fotoshooting während der magischen blauen Stunde, Yoga-Sessions für den Start in den Tag und ein Beach Date Service für romantisches Flair am Meer.

Wer es ruhiger angehen lassen möchte, der greift auf die Klassiker zurück, die Sylt so beliebt machen: sehenswerte Küstenstraßen, naturbelassene Dünenlandschaften und frische Meeresluft. Per Defender-Shuttle-Service geht’s kreuz und quer über die Insel zu euren Lieblingsspots.

Defender

Startklar mit Shuttle zum Defender Basecamp Wer verschnaufen muss, ob so vieler Aktivitäten: professionelle Fahrer:innen bringen dich zwischendurch ins Basecamp. Im Strandlokal Buhne 16 in Kampen hat das Defender Basecamp seine Zelte aufgeschlagen. Hier lässt sich über bevorstehende Workshops und zurückliegende Ausflüge plaudern.

Dazu gibt’s feine Speisen und erfrischende Getränke. Defender verspricht, "modernen Luxus erlebbar" zu machen. Dort wirst du auch einen Blick auf den Defender in der Marine Blue Edition werfen können, der dort durchgehend zu sehen ist: Das limitierte Sondermodell Defender 90 Marine Blue* feiert in einer Stückzahl von nur 25 Exemplaren Premiere auf der Nordseeinsel und ist exklusiv in Deutschland bestellbar.

Namensgeber für das Sondermodell ist dabei der charakteristische Farbton Marine Blue. Die Lackierung harmoniert mit weißem Kontrastdach. Hinzu kommen Features wie die seitliche Trittleiter und der spezielle Dachgepäckträger fürs Surfboard. Das Ausstattungsniveau SE bietet modernen Komfort mit Textil-Faltdach, genarbten Ledersitzen, Kühlfach, Meridian-Soundsystem, Apple CarPlay, Smartphone-Lademöglichkeit, adaptivem Tempomaten und elektronisch geregeltem luftgefedertem Fahrwerk. Eine Ausstattung für ganz besondere Abenteuer.

Premiere auf Sylt Der exklusive Farbton – seit 1959 auf der von "Landy"-Enthusiasten geliebten Serie II verpinselt – ist eine Hommage an die Geschichte des legendären Defender. Eine Geschichte, die nicht nur sinnbildlich, sondern auch ganz praktisch für das große Abenteuer steht. Hier ist ein unterhaltsamer Fun Fact, den du im Defender Base Camp teilen kannst: Wo wurde der erste Prototyp des Land Rovers von 1947 Probe gefahren?

Defender

Richtig, auf Ynys Môn. Wer sich bis dahin noch nicht getraut hat, den lokalen Dialekt korrekt auszusprechen, kann die Insel nördlich von Wales auch Anglesey nennen. Dort, zwischen den Dünen und am Strand, bei Wind und Regen, setzte das Unternehmen ihren Prototyp den Naturgewalten aus. Denn das Auto sollte vor allem immer und überall fahrbereit sein. Kurzum: Der Defender ist seit jeher ein verlässlicher Partner an der Seite von Wassersport-Enthusiast:innen und Abenteurer:innen.

Zurück in die Gegenwart: Wenn du während des Kite-Workshops mit dem Meister-Flieger Linus Erdmann Geschmack an noch mehr Abenteuern (und Workouts) im Wasser gefunden hast, musst du nicht lange warten.

Defender

Der krönende Abschluss: Kitesurf World Cup Sylt 2023 Direkt im Anschluss der Defender Experience präsentiert Defender Kitesurfen in höchster Perfektion: Vom 22. bis zum 27. August 2023 treffen sich die besten Athlet:innen der Welt zum Wettstreit auf dem Kitesurfboard beim Defender Kitesurf World Cup Sylt 2023.

Wir haben bereits in der Redaktion Bescheid gesagt. Im August sind wir nicht erreichbar. Wir sehen uns auf Sylt.

Mach mit bei der Defender Experience Sylt 2023: So meldest du dich zu den einzelnen und kostenfreien Aktivitäten an: Klick einfach hier auf www.defender-sylt.de Dort siehst du die einzelnen Aktivitäten, die Tage, an denen sie stattfinden und die Dauer. Dann einfach auf Registrieren klicken. Los geht's!